【和装ユニフォーム 第2弾】創業153年 京都「三嶋亭」が選んだ半纏。KIMONOブランド「参 mile」が老舗料亭のユニフォームを制作

三喜商事株式会社三嶋亭 本店 正面入口 五代目社長 三嶌太郎氏 参 mile制作の半纏ユニフォームご着用姿

三喜商事株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：熊谷嘉延）の新規事業 Find My JAPANのKIMONOブランド「参 mile（読み：マイル）」は、和装ユニフォーム事業の第2弾として、京都の老舗すき焼き料亭「三嶋亭」の半纏ユニフォームを制作しました。

創業150年を超える三嶋亭は、日本の食文化とおもてなしの和の精神を受け継ぐ京都の名店。

今回の半纏ユニフォームは、三嶋亭の歴史や建築、接客文化に調和するように、半纏のフォルム・サイズ・色・家紋の配置まで緻密に設計。日本文化を体現する三嶋亭が選んだ一着として、参 mileの和装ユニフォーム事業を象徴する事例となります。

■京都・寺町三条 153年続く、老舗すき焼き料亭「三嶋亭」京都 寺町三条 三嶋亭本店三嶋亭 すき焼きコース

三嶋亭は、明治6年創業。

京都・寺町三条に本店を構える老舗すき焼き料亭です。

文明開化とともに広がった牛肉文化を支え続け、150年以上にわたり、日本の食文化を受け継いできました。三嶋亭 五代目社長・三嶌太郎氏は、今回の取材で次のように語ります。

「すき焼きは、みんなで鍋を囲み、分かち合う料理。

そこには、日本の“和の精神”があると思っています。

30年、40年ぶりに来てくださるお客様も多く、

三嶋亭が人生の思い出として残ってくれたら嬉しいですね。」

創業当時の趣を残す木造建築。

代々受け継がれる味と接客。

その空気感を守りながら、時代に合わせて店を進化させていく中で、

ユニフォームも見直したいと考えていたそうです。

■数年間探し続けた、“三嶋亭らしい半纏”

三嶋亭 五代目社長・三嶌太郎氏のインタビュー

三嶌社長は、数年間にわたり、店舗にふさわしい半纏ユニフォームを探しておられ、

既製品や簡易的なオーダーではなく、「品があるもの」「歴史空間に馴染むもの」を求めておられました。そんな中、東京ビッグサイトの展示会で参 mileの半纏と出会い、商品の上質さと完全オーダーメイドであることに惹かれ、「これなら三嶋亭らしいものができそうだ。」とピンときたそうです。展示会での出会いの後、参 mileの担当者が京都・三嶋亭を訪問、直接オーダーに伺いました。

展示会にて参 mile 半纏のディスプレイ三嶋亭へオーダー訪問 ＜袖を細く。 丈を短く＞

三嶋亭からオーダーの要望として挙がったのは、

・お料理を出す所作が美しく見えること

・動きやすいこと

・老舗料亭として品格があること

参 mileの商品である猫半纏を、実際に社長やスタッフが試着し、お給仕する動作を考えて袖を細くしたり、丈を短くしたり、細かく調整。立ち姿や所作が美しく見えるバランスを追求しました。また、身だしなみを大切にする三嶋亭の接客文化に合わせ、スタッフが美しく着こなせるように、サイズも大小2種類を制作。

完成した三嶋亭 半纏ユニフォーム

半纏デザインは、歴史ある建築に馴染むように、老舗料亭としての品格を意識して設計。

背面には「三嶋亭」のロゴ文字と家紋、前面はシンプルに家紋のみを配置。

色は、三嶋亭の象徴的な色である“えんじ色”。

店内の朱塗りのテーブル、長年使われてきた包装紙のイメージ、歴代の意匠からインスピレーション。

文字は白抜きにして、家紋やロゴのサイズ、バランスを検証し、三嶋亭の品を感じさせるように調整。

京都の老舗印染工房で繊細に染め上げ、空間に自然と馴染む上質な半纏が完成しました。

三嶌社長は、「歴史が長い店の空間にふさわしいサイズ感やデザインを、一緒に丁寧に作っていただきました。ウチらしいのが出来上がって、本当によかったと思ってます。」と、今回の半纏の出来上がりに大変満足されています。

■“新しい半纏” が、スタッフの空気を変えた

半纏ユニフォームが出来上がり、4月の吉日を選んで店舗の皆さんで着用をスタートされました。

新しい半纏の導入後、現場ではスタッフの意識変化も起きているといいます。

「新しいデザインになって、現場がフレッシュになった。」

「行動がシャキッとしたというか、気配りも良くなった気がします。」

ユニフォームは、単なる衣服ではありません。

空間の空気を整え、スタッフの意識を変え、チームの一体感を生み出します。

そして、お客様から「綺麗な半纏ね」と、声をかけていただき評判もとてもよいそうです。

半纏ユニフォームは、その店のブランド体験そのものになっていきます。

参 mileは、そうした“場の価値”を高めるユニフォームづくりを目指しています。

お客様をお見送りするスタッフの姿

■和装ユニフォーム事業について

現在、参 mileでは、

飲食店、旅館・ホテル、観光施設、海外レストランなどに向けた、

和装ユニフォームの企画・制作相談を受け付けています。

・空間やブランドに調和するデザイン提案

・小ロットの完全オーダーメイド制作

・ロゴ／家紋の使用

・海外向け仕様

などの対応が可能です。

空間やブランドコンセプトに合わせ、

“その場所らしさ” と “日本らしさ” を纏うユニフォームを制作いたします。

お気軽にご相談ください。

■三嶋亭公式サイト

https://www.mishima-tei.co.jp/

■Find My JAPAN 公式サイト

https://www.find-myjapan.com/

■参 mile Japanese Uniform & OEM 公式サイト

https://store.find-myjapan.com/ja/pages/japanese-uniform

■本件に関するお問い合わせ先

Find My JAPAN 参 mile（マイル）｜和装ユニフォーム事業部

担当：原田えり子

E-mail：E.Harada@sanki-group.co.jp

TEL：070-7810-7378

■ 会社概要

運営会社：三喜商事株式会社

ブランド：Find My JAPAN

事業内容：KIMONOブランド「参 mile」、和装ユニフォーム事業の企画・運営、

インバウンドショップ企画事業、三喜雑貨の企画・運営