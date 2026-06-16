インターハイ（全国高等学校総合体育大会）大阪府開催競技に協賛いたします。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、2026年7月22日（水）～８月21日（金）に開催されるインターハイ（令和8年度全国高等学校総合体育大会〈近畿総体2026〉）大阪府開催競技に協賛することをお知らせいたします。

インターハイ（全国高等学校総合体育大会）は、全国高等学校体育連盟（昭和23年発足）が、昭和38年度の新潟大会から統合開催してきた、全国最大規模の高校スポーツの祭典です。現在では、規模および内容において高校生最大のスポーツの祭典に発展し、夏季・冬季の大会を通じて、数多くの若い才能が躍動し、未来のスポーツ界を牽引する存在を生み出してきました。

2026年大会は滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の2府4県を中心に開催されることから、「近畿総体2026」として実施されます。

プロディライトは、大会を主催する大阪府教育委員会に対し、自社開発したクラウドPBX「INNOVERA」を提供することで大会運営を支援いたします。部署や拠点を超えた社員同士のフットサルやゴルフなど、社内でもスポーツ活動が盛んな企業として、本大会の円滑なコミュニケーションを支える一助となれることを願っております。

また、本協賛を通じ、当社は企業理念である「日々挑戦」に則り、自らが挑戦するだけではなく、「挑戦を後押しする企業」として、地域社会への貢献と次世代の育成支援により一層取り組んでまいります。

近畿総体2026 公式Webページ

URL：https://www.koukousoutai.com/2026soutai/

近畿総体2026 協賛企業一覧

URL：https://www.koukousoutai.com/2026soutai/about/sponsor

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588