【7/7開催】【バックオフィス×ペーパーレス化】 「いつかやろう」の会社が、動き出した理由。

株式会社グロップ人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ](https://www.grop.co.jp/)（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）詳細を見る :https://devsite.satori.site/grop_20260707

「うちもそろそろペーパーレス化しないと」--そう思いながらも、日々の業務に追われ、気づけば何年も経っていた。そんな企業は、決して少なくありません。



本ウェビナーでは、実際に現場を変えてきた6社のソリューションベンダーが登壇。ワークフロー電子化・OCR活用・電帳法対応・ドキュメント標準化・書類管理・アナログ実務の突破まで、ペーパーレス化の入口から定着まで全工程を90分で網羅します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/88_1_b22579e50b3f5df9f844d397af830558.jpg?v=202606161051 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://devsite.satori.site/grop_20260707

★登壇者★

株式会社グロップ

HS & BPO事業本部 西日本事業部

BPOサービス課 アセスメントサービスセンター

大橋 諒子



2014年株式会社グロップ入社。

デジタル採点業務の責任者として、採点スタッフの採用・研修から、大規模案件の安定稼働に向けた運用管理まで一貫して従事。現場の指揮官として培った業務設計力と品質管理のノウハウを強みに、現在は新規営業活動に注力。現場と営業の両輪で、組織の新たな事業成長に挑んでいる。



株式会社DONUTS

マーケティング室

大塚 美羽



2023年に株式会社DONUTSへ入社。ToC向け事業の推進を経験後、現在はジョブカン事業部にてマーケティングを担当。導入企業への支援で得た知見を活かし、セミナー企画や拡販を幅広く手掛ける。ジョブカンシリーズを通じて、企業のバックオフィス業務効率化やDX推進に日々邁進している。



株式会社インフォディオ

ADXカスタマー本部セールス部 / 課長

鈴木 順仁



金融・建設・人材・IT（外資系大手HWメーカー23年）など多彩な業界で法人営業一筋30年以上。様々な業種の顧客との折衝経験を活かしお客様の課題解決に取り組む。



セイコーソリューションズ株式会社

DXソリューション本部 トラストサービス統括部

トラストサービス部 コンパクトインチーム

町田 英利佳



セイコーソリューションズ株式会社に入社後、電子契約を中心としたペーパーレス領域に一貫して従事。

現在はコンパクトインのカスタマーサクセス兼セールスとして、業種を問わず、バックオフィス領域を中心に業務効率化およびDX推進を支援。



株式会社Ｊストリーム

マーケティング部セールスプロモーション課 マネージャー

井上 裕史



大手メーカー、芸能プロダクションを経て、2017年に株式会社Ｊストリームへ入社。 多様な業界の顧客に対するフィールドセールスに従事した後、2021年4月よりマーケティング部へ参画。現在はマネージャーとして、ソリューション拡販に向けたマーケティング戦略の立案・実行を統括。セールスプロモーションの全体最適化や、各種セミナー・イベントの企画・運営をリードし、事業成長を牽引している。



株式会社Fleekdrive

マーケティング部

菅原 輝之



メインフレーム系パッケージベンダー、Web制作会社にてオンラインおよびオフライン施策の企画制作を担当。2017年より株式会社ソルクシーズに入社。現在は、株式会社Fleekdrive マーケティング部にて働き方改革の支援につながるノウハウ提供を行っている。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップ デジタルセールス

e-mail：digital-sales@grop.co.jp