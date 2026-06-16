独自のフロント構造が生み出す個性的なシルエットとカスタマイズ性を備えたコットンキャップ「PLAY Cotton Adjuster Cap」を発売

ROOT株式会社

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、「PLAY Cotton Adjuster Cap」を2026年6月16日（火）18:00に販売します。

PLAY Cotton Adjuster Capは、シンプルなデザインの中に個性と機能性を落とし込んだコットンキャップです。

独自のフロント構造が生み出す特徴的なシルエットに加え、立体刺繍のロゴやカスタマイズ性を備え、アウトドアからタウンユースまで幅広いシーンで活躍。ユニセックスで着用できる、ROOT CO.らしい実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

フロント部分を1枚のパネルで構成し、上部をつまんだ独特のシルエットが特徴。

内側にはしっかりと芯材を入れることで型崩れしにくく、美しいフォルムをキープします。

また、フロントには立体刺繍で表現した「R」ロゴを配置し、さりげない存在感と上質感を演出。バックにはROOT CO.ロゴ刺繍を施しています。

さらに左サイドにはベルクロワッペンを装着できるループ面を備え、お好みのワッペンでカスタマイズが可能。

リアにはサイズ調整用アジャスターを搭載し、好みに合わせたフィット感で着用できます。

アウトドアスタイルはもちろん、日常のコーディネートにも自然に馴染む、シンプルながら存在感のあるキャップです。

・ 製品詳細

商品名：PLAY Cotton Adjuster Cap

販売価格：5,940円（税込）



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/apparelothers/pcac-459993)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/pcac-459993/)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3TQVDG4)

【ROOT CO.について】

「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。



【ROOT株式会社 概要】

会社名 ： ROOT株式会社

設立 ： 2016年8月

代表者 ： 代表取締役 三尋木 準

所在地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE

事業内容 ： モバイルアクセサリー及び雑貨の販売