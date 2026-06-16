【宜野湾】＼6/5 NEW OPEN／整体×ピラティスで1度で効果を実感◎女性専用のパーソナルピラティススタジオが宜野湾に新規オープン！

株式会社La pilates

【La pilates とは】

整体で身体全体の筋肉を緩めますピラティスでインナーマッスルを鍛えます

La pilates（ラピラティス）は、2023年設立の女性専用ピラティススタジオブランド。

独自の「整体（骨膜整体）×マシンピラティス」を融合したメソッドを強みとし、身体の根本から整えるケアを提供しています。

同年10月に第一号店として恵比寿店をオープンし、2026年5月末時点では全国に直営・FC含め91店舗を展開しています。

メソッドの特徴は、整体によって関節可動域を広げ、マシンピラティスでインナーマッスルへピンポイントにアプローチ。

完全マンツーマンでの指導スタイルが、幅広い年齢層の女性に高く支持されています。

この度、沖縄県に2店舗目となる宜野湾店が新規オープンしました！

オーナーのこだわり

清潔感溢れるLa pilates 宜野湾店店内マシンは複数種類用意してます🧘‍♀️無料のウェア貸し出しを行っております👚La pilates 宜野湾店でお待ちしております🌿

La pilates宜野湾店では、毎日の生活に心地よく溶け込む、健やかな身体づくりの習慣を何よりも大切にしています。

美しい海を身近に感じられる魅力的な宜野湾エリアですが、仕事や家事、ライフイベントなどに追われる中で、どうしても自分のケアが後回しになってしまう女性は少なくありません。

そこで当スタジオでは、ただ動かすだけでなく、まずは「整体」で骨格や筋肉の緊張をリセットした状態から「マシンピラティス」を行う独自のステップを導入。運動経験に関わらず、どなたでも1レッスンごとに確かな身体の軽さを実感できる環境を整えました。

宜野湾の皆さまにとって、日々の慌ただしさから解放され、本来の美しさと自信を取り戻せる特別な場所を目指しています。

ピラティスで期待できる効果

■ 姿勢の改善と体幹の安定

ピラティスでは、インナーマッスル（体の深層の筋肉）を中心に働かせることで、身体の内側から支える力を高めていきます。

その結果、無理に意識しなくても自然と正しい姿勢を保てるようになります。

「頑張って伸ばす姿勢」ではなく、「力まずに楽に保てる姿勢」が身についていくのが特徴です。

■ 肩こり・腰の違和感へのアプローチ

全身をバランスよく使うことで、特定の部位に負担が集中しにくくなります。

その結果、慢性的に感じていた肩や腰の違和感が軽減し、「気づいたら楽になっている」と感じるケースもあります。

■ 見た目の変化とボディラインの引き締まり

インナーマッスルを使うことで体を支える力が高まり、余分な力みが減少します。

体重に大きな変化がなくても、ウエストラインやヒップ位置など、シルエットの変化を実感しやすくなります。

■ 呼吸を整え、リフレッシュしやすい状態へ

ピラティスでは呼吸を意識しながら動くことで、心身のバランスが整いやすくなるとされています。

その結果、「気持ちがスッキリする」「リフレッシュできる」と感じる方も多く見られます。

【店舗情報】

La pilates 宜野湾店

住所：沖縄県宜野湾市真志喜1-11-12 コモンズビル206

地図：https://maps.app.goo.gl/3jJEzG4Cu4WcEc8h7

アクセス：58号線沿い、真志喜（南）交差点すぐ近く

営業時間：9:00～21:00（最終受付20:00）

支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB）、QRコード決済

【オープン特典】

通常12,000円の体験レッスンが、オープン記念で今なら1,000円にてご予約いただけます！

ウォーターサーバーやレンタルウェアも用意しているので、手ぶらでOK◎

お悩みに合わせたオーダーメイドレッスンを体験できます。

下記リンクからご予約お待ちしております！

https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=019e1642-3b45-7125-89bb-e7735bded995&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=019e1642-3b45-7125-89bb-e7735bded995&menuId=RSV0058)

【会社概要】

会社名：株式会社La pilates

代表取締役：渋谷 生夢

事業内容：ピラティススタジオの運営、フランチャイズ本部、研修事業

連絡先：lapilates.official@gmail.com

ホームページ：https://la-pilates.jp/





【求人情報】

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「健康的に、生きよう、働こう。」をテーマに、

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