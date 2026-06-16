AIヘルスケア開幕。「私の、からだメンター」RingConn、荒川静香氏を起用した発表会を開催し、日本での本格展開を加速

RingConn（Hong Kong）Limited

スマートリングブランド「RingConn（リンコン）」を展開するRingConn (Hong Kong) Limitedは、2026年6月16日（火）、東京・南青山のスパイラルホールにて、AIスマートリング「RingConn Gen 3（リンコン ジェン スリー）」の新製品発表会を開催いたしました。近年、睡眠や体調管理への関心の高まりを背景に、日常生活に自然に溶け込むウェアラブルデバイスとしてスマートリング市場への注目が高まるなか、RingConn Gen 3は、サブスクリプション不要で使い続けられる点に加え、使用状況に応じて約10～14日間のバッテリー持続や、睡眠・心拍数・血中酸素飽和度・呼吸数・皮膚温・ストレス・活動量などの24時間365日モニタリングを特長とする新製品として紹介されました。

あわせて、プロフィギュアスケーター 荒川静香氏のブランドアンバサダー就任を発表し、RingConnが日本国内において、製品価値の発信と生活者との接点づくりをどのように進めていくかについても説明しました。新製品の発表にとどまらず、ブランドの顔が見える形で今後の日本国内向けの展開方針を示しました。

■プロフィギュアスケーター 荒川静香氏がブランドアンバサダーに就任

今回の発表会では、プロフィギュアスケーター 荒川静香氏が、RingConnのブランドアンバサダーに就任したことも発表しました。荒川氏は、日々のコンディションと向き合いながら活動を続けてきた存在であり、RingConnが目指す、毎日の健康や睡眠を無理なく見つめるライフスタイルとの親和性の高い人物として起用されました。

発表会では、荒川氏が登壇し、スマートリングとの向き合い方や、日々のコンディション管理に関するトークセッションを実施しました。生活者が自分の状態を知り、睡眠や体調変化に目を向けるきっかけとして、スマートリングの価値を伝える場となりました。

2026年6月16日（火）より特設サイトにて公開いたします。

https://ringconn.jp/pages/brandambassador

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xy5ukydGVsA ]

●プロフィギュアスケーター 荒川静香氏 コメント

現役時代はパフォーマンス向上が最優先でしたが、現在は無理をし続けるのではなく、良い状態を長く維持することを意識するようになりました。RingConn Gen 3を使って最も印象的だったのは、自分では気づいていなかった睡眠や疲労の傾向が見えたことです。「今日は大丈夫だと思っていたけれど、実はしっかり休めていなかった」という気づきもありました。リング型なので自然に身につけられ、特別なことを意識しなくても日々の状態を確認できます。忙しい毎日の中でつい自分を後回しにしてしまう方に、まず自分を知り、大切にするきっかけとして届けたいと思っています。

■期間限定：先行予約購入特典

荒川静香氏のブランドアンバサダー就任およびRingConn Gen 3の発売にあわせ、購入者向けキャンペーンの実施も発表しました。公式オンラインサイトにてRingConn Gen 3をご購入いただいた方を対象に、荒川静香氏のサイン入りフォトカードやRingConnオリジナル帆布トートバッグ、レザースリーブなどをプレゼントします。

【購入特典】

・特等賞：荒川静香選手サイン入りフォトカード＋RingConnオリジナル帆布トートバッグ＋レザースリーブ＋ステッカー（1～50名）

・一等賞：荒川静香選手サイン入りフォトカード＋RingConnオリジナル帆布トートバッグ＋ステッカー（51～100名）

・二等賞：荒川静香選手サイン入りフォトカード＋RingConnオリジナル帆布トートバッグ（101～150名）

・三等賞：RingConnオリジナル帆布トートバッグ＋ステッカー（151～200名）

※無くなり次第終了いたします。

※公式サイト限定購入特典です。楽天市場公式ストアおよび家電量販店でのご購入は対象外となります。

【実施期間】2026年6月16日（火）～2026年7月1日（水）

■RingConn グローバルセールスチャネル責任者 Benjamin Lin氏が主催者挨拶

当日は、RingConn グローバルセールスチャネル責任者 Benjamin Lin氏が主催者挨拶を行い、RingConn Gen 3の開発背景や、日本市場に対する期待について説明しました。

世界のウェアラブルヘルス市場は2035年までに5,000億ドル超への拡大が予測され、健康意識は「治療」から「予防」へシフトしています。日本市場も2034年には173.4億米ドル規模が見込まれる成長市場です。RingConnは前年比約300％の成長を実現し、累計販売台数は80万台を突破、190以上の国と地域で展開されています。私たちの原点は「健康管理はもっと自然であるべきだ」という問いです。不調になってから対処するのではなく、日常の中で身体の小さな変化に気づける仕組みを追求してきました。RingConn Gen 3は、その理念を体現する製品として、日本の皆様にお届けできることを光栄に思っています。

■日本市場での本格展開はAcalieとの連携で推進

続いて、製品説明パートでは、「RingConn」の日本オフィシャル・ディストリビューターである株式会社Acalie（アカリエ）セールスマネージャーの木村龍成氏が登壇し、「RingConn Gen 3」の概要や日本市場における展開の方向性について紹介しました。

RingConn (Hong Kong) Limitedは、日本市場において、スマートリング「RingConn（リンコン）」の日本オフィシャル・ディストリビューターである株式会社Acalieと連携し、販売およびコミュニケーション展開を進めています。今回の発表会では、海外ブランドとしての情報発信に加え、日本国内における流通・販売・サポート体制を具体的に示すことで、メディア関係者や販売関係者に対し、RingConnの日本市場へのコミットメントを明確にしました。

RingConn (Hong Kong) Limitedによるグローバル視点の説明と、株式会社Acalieによる国内展開の取り組みを組み合わせることで、日本での安定した供給体制と、継続的なブランド成長への意欲を伝える内容となりました。

■RingConn Gen 3の主な特長

木村氏からはRingConn Gen 3の特長として、次のポイントが紹介されました。

●サブスクリプション不要--追加費用なしで、ずっと続けられる。

他社主要スマートリングが月額料金を必要とする中、RingConn Gen 3は全ての高度な機能をサブスクリプション不要で提供します。購入後も追加コストなく継続的なアップデートと機能を享受でき、長く使い続けられる安心設計です。

●血管ヘルス傾向--血管コンディションの傾向を、毎日見える化。

独自センサーデータをもとに、日中の活動から睡眠中まで血管のコンディションを継続的にモニタリングします。昼夜の身体的負荷・睡眠・ストレス・活動データを組み合わせた自動傾向分析により、毎日の小さな変化を見える化。長期的なインサイトとして蓄積し、体調管理をスマートに支えます。

※本機能は血圧値を測定するものではなく、医療診断の根拠として使用するものではありません。

●長寿命バッテリー--最長2週間、充電いらずで使える。

1回の充電で振動フィードバック有効時は10～12日間、無効時は11～14日間のバッテリー持続を実現。ポータブル充電ケースを併用すれば、外出先でも安心して使い続けられます。ケースは全サイズ・全モデルで互換性があり、USB-Cケーブルで手軽に充電可能です。

●振動フィードバック--からだの変化をリング振動でお知らせ。

心拍の変動や座りすぎなどの変化を感知すると、リングがやさしく振動してタイムリーに通知します。健康アラート・座りすぎ防止アラート・バッテリー残量アラートに対応。アプリを常に開かなくても、大切な気づきのタイミングを逃しません。

●コンディションアラート--カラダのパターン変化をいち早く察知し、休憩のタイミングをお知らせ。

心拍数・HRV・体温を24時間365日モニタリングし、日々のコンディション変化を参考情報としてタイムリーに通知します。カラダのいつもと違うパターンに気づき、休息や生活リズムを見直すきっかけとして活用できます。

※本機能は特定の症状の診断・予測・予防を目的としたものではありません。

● 睡眠時呼吸モニタリング--睡眠時の呼吸状態まで、しっかり見守る。

睡眠段階（４つ）や呼吸の変化を一晩通して把握し、翌日のコンディション把握をサポートします。睡眠中の微細な呼吸変化もSpO2の継続測定（2秒ごと）でモニタリングし、詳細なレポートで眠りの質を可視化します。

※本機能は睡眠時無呼吸症候群などの疾患の診断・治療を目的としたものではありません。

●人間工学デザイン--つけているのを忘れるほど、快適なつけ心地

RingConn独自の「内側は丸く外側は四角い」構造により、指の形に自然にフィット。重量わずか2.5～3.5g、幅6.8mm、厚み2.3mmの極薄・軽量設計で、スマートウォッチのような「着けている感」がなく、一日中そのままでいられます。IP68/ATM10（水深100m）防水仕様で、水泳・入浴などあらゆるシーンに対応します。

※RingConn Gen 3はヘルスケア・コンディション管理をサポートするための機器であり、医療機器ではありません。血管ヘルス傾向機能に関する各種表示は、センサーで取得したデータをもとに傾向を可視化することを目的とした参考情報であり、血圧そのものを測定したり、医療上の診断結果を提供するものではありません。睡眠時呼吸モニタリング機能も同様に、生活習慣やコンディション変化に気づくための参考情報を提供するものであり、疾患の診断・治療を目的としたものではありません。体調不良や異常が疑われる場合は、必ず医療機関や専門の医療従事者にご相談ください。

※血管ヘルス傾向機能、睡眠時呼吸モニタリング機能、振動アラート機能を有効にした場合、検出頻度の増加により電力消費が高くなる場合があります。バッテリー持続時間はリングサイズや使用状況により異なり、振動オン時は約10～12日、振動オフ時は約11～14日が目安です。各種数値は社内試験および特定条件下での検証結果に基づく参考値です。

※製品の詳細については、RingConn Gen 3に関するプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000171871.html

■健康科学者・医学博士 本田由佳氏 コメント

また、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任准教授・ 健康科学者・医学博士 本田由佳氏も登壇し、スマートリングが持つ健康管理上の意義についてコメントしました。

スマートリングの大きな価値は、日常生活に自然に溶け込みながら、身体の状態を継続的に可視化できる点にあると思います。RingConnのようなリング型デバイスは装着感もよく、無理なく身につけられるため、睡眠、活動量、皮膚温、ストレス状態などを日常的に把握しやすいことが特徴です。また、生理周期予測においても、複数のセンサー情報を活用しながら、自分自身のリズムやコンディション変化を可視化している点は興味深いと感じています。これからの時代、スマートリングは単なる記録ツールではなく、自分自身のコンディションを理解し、整えていくためのセルフコンディショニングのパートナーとして活用されていくと考えています。

■プロフィギュアスケーター 荒川静香氏 プロフィール

幼少時代から仙台で過ごし、5歳の時、ちびっ子スケート教室に入る。その後、本格的にフィギュアスケートに取り組み、1994年に初めての国際大会へ出場。1994年から1996年まで全日本ジュニアフィギュア選手権で3連覇を果たしました。

1997年には全日本選手権で初優勝を飾り、1998年長野五輪に出場。2004年には世界選手権で優勝し、2006年トリノ五輪ではアジア人初のフィギュアスケート女子シングル金メダルを獲得しました。

2006年5月にプロ宣言を行い、現在は国内及び海外のアイスショーを中心に活動しています。テレビ、イベント出演、スケート解説、オリンピックキャスターなど幅広い分野で活躍する傍ら、2児の母として子育てにも取り組んでいます。

■RingConnについて

Photo：(C) Kenta Aminaka

2021年7月に、創業者の王国興（WANG Guoxing）ら生体工学・電気工学分野の研究者を中心に、Shenzhen Ninenovo Technology Limited（深圳市玖治科技有限公司、以下Ninenovo）を設立しました。Ninenovoが展開するグローバル市場向けの販売とDtoC部門（※Direct to Consumer：メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデル）として、2024年4月29日に香港に設立したのがRingConn (Hong Kong) Limitedです。超低消費電力バイオシグナルセンサー、生体信号処理、AIヘルスアルゴリズムといった独自技術を生かし、スマートリングをはじめとするヘルステクノロジー製品を世界中で展開しており、「最先端技術で人々の健康を支える」というミッションのもと、ウェアラブルデバイス分野で急速に事業を拡大しています。

コアメンバーには、生体工学や電気工学などの分野で豊富な研究・開発経験を持つ国際的な研究者・エンジニアが集結しており、独自技術を強みとして、日常生活になじむヘルスケア体験を実現しています。RingConnのスマートリングは、睡眠、心拍、血中酸素飽和度、体表温、活動量などを24時間365日連続モニタリングし、ユーザーの長期的な健康状態を可視化することで、世界各国のユーザーの予防的なヘルスケアをサポートしています。

■データプライバシーとセキュリティについて

RingConnはユーザーデータのプライバシー保護を最優先事項のひとつと位置づけており、日本を含む米国・英国・欧州経済領域（EEA）および中国本土以外のアジア地域のユーザーデータは、英国に配備されたクラウドサーバー上で暗号化して保存・処理しています。地域ごとのプライバシー保護規制に配慮した設計により、安心して利用できるヘルステックプラットフォームを目指しています。

■会社概要

【企業名】RingConn (Hong Kong) Limited（リンコン）

【設立日】2024年4月29日

【代表者】創業者 王国興（WANG Guoxing）

【所在地】Room A07, 1701-02, New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, San Po Kong, Hong Kong

【関連会社】

Shenzhen Ninenovo Technology Limited（R&D、製造・技術開発）

ONOVO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED

公式オンラインストア：https://ringconn.jp

Amazon公式ストア ：https://bit.ly/4r9PabE

公式LINE ：https://bit.ly/3LAWjBk

公式X（旧Twitter） ：https://x.com/RingConn_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/ringconn_jp/

取扱店舗一覧 ：https://bit.ly/49aSA7m

■株式会社Acalie（アカリエ）について

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのAIイヤホン「Zenchord」やスマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

【会社概要】

・社名：株式会社Acalie

・本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

・代表取締役：中友 孟涛

・設立：2017年11月

・URL：https://ali-jp.com/

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メール：cs@ringconn.com

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