おぎやはぎ小木＆ハシヤスメ＆レイクレが過酷なホノルルトライアスロンで“限界突破”！？「20年前からギャラが…」小木、業界へのボヤき炸裂…？人気YouTuber・レイクレ、驚愕の月収をぶっちゃけ

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月14日（日）夜9時より、特別番組『絶頂ハワイアンズ ～グルメ＆絶景＆トライアスロン～』を配信いたしました。

本番組では、かつてツアーコンダクターとしてハワイに住んでいた経験を持つ芸能界一のハワイ通であるおぎやはぎ・小木が厳選したハワイの次にくる最新スポットを巡り心身のデトックスを行ったほか、小木、ハシヤスメ・アツコ、人気YouTuber「Lazy Lie Crazy【レイクレ】」のともやんとぺろ愛男爵がハワイの大自然を舞台にホノルルトライアスロンに初挑戦しました。

■元ツアコン・小木厳選！ハワイの「次にくる」最新スポット＆グルメを満喫

番組開始早々、一行は、元ツアーコンダクターでありハワイを知り尽くした小木の案内で、最新のハワイスポットを巡ることに。グルメでは、焼肉店を昼だけ間借りして営業しているロコに大人気の「スマッシュバーガー」をアラモアナ・ビーチパークで実食。さらに、ハワイでおよそ30年ぶりに誕生した話題の新築ホテル「ルネッサンス・ホノルル・ホテル＆スパ」を訪問するなど、ハワイの最新トレンドを満喫しました。

■パワースポットで本音炸裂！小木がギャラについてボヤき＆レイクレ、驚愕の「月収告白」

さらに番組のテーマの一つであるデトックスを求め、オアフ島で最も新しい地層であり、最強のパワースポットと言われる絶景「ペレズチェア」を訪問。大自然の開放感の中、海に向かって日々の鬱憤を叫ぶ場面では、出演者たちのリアルな本音が飛び出しました。

まず、ぺろ愛男爵が「YouTuber、ロクなヤツおらんみたいな感じで世間に思われてるけど、結構真真面目なヤツおるぞー！」と絶叫。続いて小木が「もうテレビは限界だ！賃上げ賃上げ言うけど、俺、20年前からギャラが一緒なんだよー！1回目と同じだぜ。夢ない、この業界」とリアルすぎる本音を口にし、出演者たちを驚かせました。

小木が嘆く中、ハシヤスメから「ちなみに、YouTuberってどれくらいもらってるんですか？」と直球の質問が投げかけられると、ぺろ愛男爵が「5人で〇千万ぐらいは…」と告白し、さらにともやんが「月〇千万」と驚愕の月収を赤裸々に明かしました。これには小木も「全然デトックスにならない。ロクに持ってない俺が嫌になってきた」とぼやき、笑いを誘いました。

■限界突破のトライアスロン挑戦！過酷なレースの行方は…！？

続いて、4人はホノルルトライアスロンの番組特別コース（スイム400m、バイク20km、ラン5km）に出場。最初のスイムでは、水泳強豪校出身のぺろ愛男爵がまさかのバタフライでスタートして周囲を驚かせます。さらに、事前の練習で壁にぶつかっていた55歳の小木も、「アドレナリンがスゴい」と驚きのスピードで大健闘を見せました。続くバイクでは、ハワイの絶景や沿道からの温かい声援に背中を押されながら全員が快走します。しかし、最終種目のランでは、蓄積した疲労から徐々に男性陣の足が止まり始め、最年長の小木にも限界が近づく事態に…。

過酷なレースの果てに、この異色な4人は無事「ワンチーム」となって完走し、最高の「絶頂」を迎えることができたのか…！？限界突破のレースの行方は、現在ABEMAにて無料配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA 『絶頂ハワイアンズ ～グルメ＆絶景＆トライアスロン～』 配信概要

・配信日時：2026年6月14日（日）夜9時～

・配信URL：https://abema.go.link/2yPOJ

・出演：小木博明（おぎやはぎ）、ともやん（Lazy Lie Crazy【レイクレ】）、ハシヤスメ・アツコ、ぺろ愛男爵Lazy Lie Crazy【レイクレ】）

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/