『海外事業❛実践’MBA』Eラーニング新シリーズ提供開始｜MBAの体系で海外事業のリアルな課題を学び「真のグローバル人材」を育てる（INSIGHT ACADEMY）

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）は、海外事業の経営知を戦略から営業・生産・管理まで体系的に網羅し、MBAの理論を「現地で成果を出す実践知」へと変える、海外事業特化の新講座シリーズ『海外事業❛実践’MBA』（全17領域・100講座超）の提供を開始しました。海外赴任者・海外駐在員をはじめ、本社の海外事業部門・経営企画、次世代のグローバル人材まで、海外事業を担う幅広い人材の育成を一気通貫で支援します。

本シリーズの追加により、グローバル人材育成特化型オンライン研修「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」の提供講座は、全180講座から280講座へ拡充されます。

詳細を見る :https://insighta.jp/

■本リリースのポイント

■背景：海外事業を担う人材に、役割に応じた「実践知」の習得が求められている

- 海外事業に特化し、戦略から管理まで全16領域を体系的に網羅。MBAの体系性・網羅性を海外事業の実務に即して学べる- MBAの理論を「現地で成果を出す実践知」へ変換。一般的なMBAにとどまらず、海外現地事業を動かすことに主眼を置いた差別化設計- 全17領域・100講座超を体系化した、海外事業特化の新オンライン講座シリーズを提供開始

近年、海外現地法人の経営や事業運営を担う海外赴任者・駐在員に求められる役割は、急速に広がっています。同時に、海外事業の成果を高めるためには、本社の海外事業部門・経営企画、各機能部門、次世代のグローバル人材にも、海外現地法人を見据えた経営視点や実務知識が求められます。一方で、それぞれの役割に必要な経営知識・マネジメント知識・海外事業での実践方法までを体系的に習得できる学習機会は、十分とはいえません。

グローバル人材育成の現場では、次のような課題が多く聞かれます。

- 海外赴任・海外駐在員に求められる役割が広がったものの、経営知識・マネジメント知識・現地での実践方法まで十分に習得できていない- 一定の経営知識やマネジメント知識はあるが、それを海外事業の現場でどう活かせばよいかわからない- 国内で培った生産・営業などの専門性を、海外事業でどう展開・応用すべきかわからない- 日本本社で海外事業に関わる人材にも、海外現地法人を見据えた経営企画・管理視点の専門性が求められている- 次世代グローバル人材育成に向けて、グローバルマインド醸成・グローバルリテラシー向上・自己啓発につながる学習機会を整備したい

■『海外事業❛実践’MBA』とは：世界の「MBA知」を、海外現地事業を動かす「実践知」へ

本シリーズは、MBAで学ぶ経営の体系を、海外事業のリアルな課題に適用して学べるオンライン講座です。現場で成果を出す真のグローバル人材の創出を目指します。

特長は次の4点です。

- 役割拡大に対応する、経営知識・マネジメント知識・実践知を体系的に習得- 既存の知識を、海外事業の現場で活かせる実践知へ転換- 国内で培った専門性を、海外事業で通用する実践知へ拡張- 海外赴任候補・駐在員をはじめ、本社の海外事業人材・次世代グローバル人材の育成にも幅広く活用

■シリーズ全体像：海外事業を「推進」と「管理」の2領域・16カテゴリーで網羅

『海外事業❛実践’MBA』は、海外事業を「推進」と「管理」の2つの視点で体系化し、合計17カテゴリー・100講座超を新たに提供します。

各カテゴリーと講座数は下記の画像の通りです。

■こんな活用が可能です

海外事業❛実践’MBA シリーズ全体像（海外事業推進）・（海外事業管理）の講座カテゴリーと講座数

『海外事業❛実践’MBA』を含む「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」は、海外赴任者・駐在員の育成をはじめ、本社の海外事業担当者、次世代グローバル人材候補、国内社員など、海外事業に関わる幅広い人材の育成にご活用いただけます。個人の実務知識強化から、企業全体のグローバル人材の母集団形成まで、幅広い育成課題に対応します。

- 海外赴任候補者の事前学習- 海外駐在員の実務知識強化- 本社の海外事業担当者のスキル強化- 次世代グローバル人材候補の育成- 国内社員の自己啓発・グローバルリテラシー向上- グローバル人材の母集団形成・プール人材育成

お気軽にご質問・ご相談ください :https://client.insighta.co.jp/contact

■サービス概要

サービス名：INSIGHT ACADEMY Eラーニング

新シリーズ名：海外事業❛実践’MBA

講座数：Eラーニング全体で180講座→280講座へ拡充（新シリーズ17カテゴリー・100講座超を追加）

対象：海外赴任候補者／海外駐在員／本社の海外事業担当者／次世代グローバル人材候補／国内社員 など

資料請求・導入相談：https://client.insighta.co.jp/contact

■グローバル人材育成の専門パートナー「INSIGHT ACADEMY」とは

「INSIGHT ACADEMY」は、「海外で収益を生み出す人材を育てる」ことを専門とする、グローバル人材育成の専門パートナーです。

海外赴任者・駐在員をはじめ、本社で海外事業を担う人材、次世代のグローバル人材候補まで、Eラーニング・対面研修・語学プログラムを組み合わせ、企業のグローバル人材育成を一気通貫で支援します。

INSIGHT ACADEMYが提供する、グローバル人材育成プログラム- INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning- INSIGHT ACADEMY「研修」（対面型研修）：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training- INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language

■会社概要

会社名：インサイトアカデミー株式会社

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表者：代表取締役 金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9,500万円

事業内容：グローバル人材育成・研修業

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/