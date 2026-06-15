SN repair 第2弾「フレグランスオイル」発売初日に楽天33冠達成。「ヘアケア・スタイリング部門」「スタイリング剤部門」「ヘアオイル部門」1位獲得。ブランド最高記録を更新。

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）が展開するヘアケアブランド「SN repair（スン リペア）」の第2弾新商品「SN repair フレグランスオイル」（全4種）が、2026年6月12日（金）の楽天市場での発売初日に、合計33冠*を獲得しました。

SN repairは、プロフェッショナル向けヘアケアを長年手掛けてきた老舗メーカーとの共同開発により誕生したヘアケアブランドです。2026年3月に発売した第1弾「Rich Moistライン」は発売初日に楽天23冠を達成。その補修技術をベースに、香りという新たな価値を融合させた本商品が、発売初日から多くのお客様に支持されました。

Development Story

＊ 楽天 デイリーランキング ：ヘアケア・スタイリング部門、スタイリング剤部門、ヘアオイル部門、美容・コスメ・香水部門（日本）、美容・コスメ・香水部門（ユニセックス）、美容・コスメ・香水部門（プロ・サロン用）、美容・コスメ・香水部門（ダメージケア）、美容・コスメ・香水部門（オーガニック・有機）、美容・コスメ・香水部門（ノンシリコン）、美容・コスメ・香水部門（アルコール）、美容・コスメ・香水部門（～199ml）、ヘアケア・スタイリング部門（日本）、ヘアケア・スタイリング部門（ダメージケア）、ヘアケア・スタイリング部門（プロ・サロン用）、ヘアケア・スタイリング部門（ノンシリコン）、ヘアケア・スタイリング部門（100～199ml）、ヘアケア・スタイリング部門（ユニセックス）、スタイリング剤（日本）、スタイリング剤（ダメージケア）、スタイリング剤（プロ・サロン用）、スタイリング剤（ノンシリコン）、スタイリング剤（ユニセックス）、スタイリング剤（100～199ml）、スタイリング剤（アルコール）、スタイリング剤（オーガニック・有機）、ヘアオイル部門（日本）、ヘアオイル部門（ダメージケア）、ヘアオイル部門（プロ・サロン用）、ヘアオイル部門（ノンシリコン）、ヘアオイル部門（ユニセックス）、ヘアオイル部門（～199mL）、ヘアオイル部門（オーガニック・有機）、ヘアオイル部門（アルコール） すべて2026年6月13日（土）更新・6月12日集計日

朝はヘアオイルで髪を整えても、時間の経過とともに気になるオイル特有のにおい。

パサつきを抑えるためにオイルを重ねれば重たくなり、香水を髪につければ乾燥が気になる。髪の補修も、香りも、どちらも妥協したくない。そんな想いから開発がスタートしました。



目指したのは、スタイリング・フレグランス・補修保湿の1本3役で叶える新しいヘアオイル。

ヘアケアブランドとして培ってきた補修技術とフレグランス発想を融合し、試作を重ねて誕生したのが「SN repair フレグランスオイル」です。

Fragrance Lineup

Key Features

「補修しながら、香りを纏う。」

髪が揺れるたび、自信が香る。

ダメージを補修しながら美しいツヤ髪へ導く。



70年のサロン技術から生まれた、

1本3役のフレグランスオイル。

スタイリング・フレグランス・補修が叶う。

POINT 1｜香水のように移り変わる、長時間続く香り

独自の香料設計により、トップノートからミドルノート、ラストノートへと美しく変化する香りを実現。時間が経ってもオイル特有のにおいに変化しにくく、上質な香りが長時間続きます。

POINT 2｜6種の100%天然植物オイル配合。軽やかなツヤとまとまりを演出

アルガニアスピノサ核油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、マカデミア種子油、ゴマ種子油、サフラワー油を配合。重たくなりすぎない自然なまとまりとツヤ感を演出します。

POINT 3｜CMC類似補修成*¹配合。スタイリングしながら補修ケア

スタイリングの仕上げとして使用するだけで、日中も補修ケアを続けられます。

POINT 4｜さまざまなシーンで使いやすいマルチユースオイル*²

自然由来95.5％。朝のスタイリングの仕上げはもちろん、外出前の香りづけや日中のパサつきケアなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。



詳細はSN repair楽天市場店をご覧ください。

https://item.rakuten.co.jp/snrepair/600009



＊¹ ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（補修成分）

＊² スタイリング、フレグランス、髪の保湿・補修ができるヘアオイルのこと

Product Information

商品名：SN repair フレグランスオイル

種類：White Dew / Pear Mist / Muse Pink / Silent Tree

容量：100mL

価格：4,400円（税込）

販売場所：SN repair楽天市場店 先行発売

SN repair 公式HP/SNS

・SN repair楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/snrepair/

・Instagram：https://www.instagram.com/snrepair_official/

・X：https://x.com/snrepair_

・TikTok：https://www.tiktok.com/@snrepair_

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/