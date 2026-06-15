新品PCの価格高騰に対応　中古パソコン「PCバル」が最大30％OFFの『夏のボーナスセール2026』を開催。安心品質の中古パソコンを全力コスパでご提供

株式会社バルテック

株式会社バルテックフィールドサービス（本社：東京都新宿区）が運営する中古パソコン販売サイト「PCバル」（https://www.smaphodock24.jp/used/(https://www.smaphodock24.jp/used/)）は、2026年6月15日（月）から7月21日（火）までの期間限定で、『夏のボーナスセール 2026』を開催します。

セール対象商品が最大30%OFFとなるほか、セール期間中のみの限定特別価格商品も登場。全国45拠点を構えるパソコン修理専門店が仕入れ・整備を担当し、最大6ヶ月保証付きで提供する「安心の中古パソコン」を、年に一度のボーナスシーズンにお得に手に入れるチャンスです。

■ 夏のボーナスセール 2026 概要

開催期間：2026年6月15日（月）～ 2026年7月21日（火）

セール内容１.：対象商品が最大30%OFF 夏のボーナスセール2026・最大30%OFF(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=131&ka=1)

セール内容２.：セール期間限定の特別価格商品が登場 夏のボーナスセール2026・限定商品(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=132&ka=1)

セール対象商品以外にも、コストパフォーマンス重視の第8世代搭載機、トータルバランスに優れた第10・第11世代CPU搭載機、スペック重視の第12・13世代CPU搭載機まで幅広いラインアップの常時約800～1,000台クラスのWindows11搭載中古パソコンからお客様のニーズに合った1台をお選びいただけます。お目当ての商品が決まっているならWEBSHOPで楽々ご注文でご自宅他ご指定先まで無料配送、アップグレードやスペックアップ、各種便利なサービスをご検討ならPCバル各店店頭でスタッフと相談をしながらご注文いただけます。

※Microsoft、Windows は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

■ 今、中古パソコンが選ばれる理由

2025年10月のWindows10サポート終了を機に、PCの買い替えを検討する個人・法人が急増しています。一方で新品PCの価格上昇が続く中、「Windows11に対応した良品を低コストで入手したい」というニーズが高まっています。

PCバルは、パソコン修理専門店のノウハウを活かした品質管理と手厚い保証で、こうした需要に応えてきました。今回の夏のボーナスセールは、買い替えのタイミングを探していたお客様にとって絶好の機会です。

■ こんな方におすすめ

・ Windows10のサポート終了に伴いPCの買い替えを検討中の方

・ 新品PCの価格が高くてコスパ重視で選びたい方

・ テレワーク・在宅ワーク用のサブPCを探している方

・ お子様・学生の入学・進学に向けてPCを準備したい方

・ 法人でPC機器のコストを抑えて一括導入したい企業

■「PCバル」3つの安心

（https://www.smaphodock24.jp/used/）

１．全台システム要件適合・常時約800～1,000台クラスのWindows11搭載PC

コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで、常時約800～1,000台クラスのWindows11搭載中古パソコンをご用意!

Windows11搭載中古ノートパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=25)

Windows11搭載中古デスクトップパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=24)

もちろんパソコン修理店が母体のPCバルならでは、取扱商品は仕入れ後にパソコン整備士の資格を持った店長とスタッフが、独自の検査基準・項目に基づき状態をチェック後入念に整備。長く使える・故障の少ない状態でお届けできるようメンテナンスした上で販売しています。安定性と体感速度に影響するコンポーネンツはSSD＋RAMメモリ8GB以上を標準構成※とし、プロが手掛けたリフレッシュPCとして高度化・高速化するパソコンの使用環境に対応しお客様満足度の向上を目指しています。

※一部標準構成外の商品もございます。

２．お客様に寄り添った情報掲載・商品説明

実機を見て触れる事のないWEBページ掲載商品を安心してお選び頂くため、商品のスペック情報はもちろん通常使用が可能でも少し気になるかも…という部位の状態を含め、お選びいただく際に安心頂ける情報提供を目指しています。店頭展示中の商品については、スタッフにお声がけ頂ければ実機をご案内しながらお客様にご納得頂ける丁寧なご説明を心掛けています。

３．安心保証&充実サポート

購入時から最大6ヶ月間の保証※が中古PCに付いてくる！パソコン修理専門店を10年以上全国に展開するPCバルならではの修理技術が可能にする手厚いサポートです。保証期間内中の修理ではお客様の費用負担はゼロ(適用条件あり)。 保証期間終了後に故障が発生した場合でも、症状状態ご予算に応じ当社の技術スタッフが最善のご提案を致します。

※中古PCの保証適用条件はWEB保証書へのアクセスまたは(紙)保証書でご確認ください。

※商品により保証期間が異なります。詳しくは各商品ページをご確認ください。

◆会社概要

□株式会社バルテックフィールドサービス

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの施工、保守、修理

パソコン修理サービス店のフランチャイズ展開

URL：https://www.smaphodock24.jp/