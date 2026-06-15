コムニコ、金融・保険業界向けのインフルエンサー活用事例記事を公開

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、近年、金融や保険業界からのSNSマーケティング施策に関するご相談が増えていることや、コムニコの長年のご支援において金融・保険業界の実績が多数あることから、自社で運営するSNS運用に役立つメディア「We Love Social」(https://www.comnico.jp/we-love-social)で、「金融・保険業界のインフルエンサー活用事例」記事を公開いたしました。

公開記事：「お堅い業界」こそSNSが効く！？金融・保険業界のインフルエンサー活用事例(https://www.comnico.jp/we-love-social/influencer-kinyu)

国内インフルエンサーマーケティング市場規模は、2029年までに1,645億円と予測

インフルエンサーマーケティングは世界的に活況で、日本においても年々市場規模が拡大しています。株式会社サイバーバズと株式会社デジタルインファクトの調査によると、2026年の市場規模は1,150億円、2029年には1,645億円にのぼると予測されています（※）。

インフルエンサーマーケティングの需要が伸びる要因としては、近年の縦型ショート動画人気の高まりや、企業の公式アカウントだけでは届かない層のユーザーにもリーチができる点、第三者によって発信される情報への信頼度の高まり、クリエイター（インフルエンサー）に投稿を依頼することで、より一般ユーザーに対してわかりやすく伝わるといったメリットがあるためと言われています。





※サイバーバズ／デジタルインファクト「【市場動向調査】2024年のソーシャルメディアマーケティング市場は1兆2,038億円、前年比113%の見通し。2029年には2024年比約1.8倍、2兆1,313億円に」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000013256.html)

「金融・保険×インフルエンサー」施策成功のポイントは「誠実性」や「ターゲットとの相性」を重視したクリエイター選び

金融・保険業界の企業が扱うサービスや商品は、一般のユーザーに伝わりづらいものもあるため、インフルエンサーにわかりやすく説明してもらうという活用メリットがありますが、「法規制・コンプライアンス」や「情報の正確性・専門性」などの懸念を感じるSNS担当者も多くいらっしゃいます。この度公開した記事では、こうした懸念点を乗り越え、有効にインフルエンサーを活用している金融・保険業界の企業の事例の紹介や、「『誠実性』や『ターゲットとの相性』を重視した人選」など、保険・金融業界がインフルエンサーマーケティングを成功させるポイントについて解説をしています。ぜひご覧ください。

公開記事：「お堅い業界」こそSNSが効く！？金融・保険業界のインフルエンサー活用事例(https://www.comnico.jp/we-love-social/influencer-kinyu)

なおコムニコは、インフルエンサーマーケティング専門のチームを設置し、企業・団体を対象にインフルエンサーマーケティング施策のご提案を進めており、大手食品メーカーや大手化学メーカー、自治体などの支援実績があります。また、これまで多数の金融・保険業界の企業のSNS運用をご支援した実績から、金融・保険業界ならではの法規制やコンプライアンスに対する知識も豊富です。インフルエンサーマーケティング施策やSNS運用支援など、ぜひお気軽にコムニコにご相談ください。

コムニコは、SNSマーケテイングのプロフェッショナル企業として、オンラインセミナーやメディア運営などを通してSNSマーケティングに役立つ情報の提供を長年にわたり行っています。今後も、企業・団体のSNS運用に役立つ情報の提供を続け、企業・団体のSNSマーケテイング支援につとめてまいります。

＜コムニコへのインフルエンサーマーケティング施策のご相談はコチラ(https://www.comnico.jp/inquiry-hub)＞

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に3,000件以上（2013年4月から2026年3月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/