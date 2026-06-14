Shopifyで商品比較テーブルを簡単に表示できるアプリ「シンプル商品仕様比較｜お手軽スペック比較テーブル」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル商品仕様比較｜お手軽スペック比較テーブル」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月1日 10:00 に正式公開いたしました。



「シンプル商品仕様比較｜お手軽スペック比較テーブル」は、Shopify ストアの商品ページに横並びの仕様比較テーブルをモーダルで設置できるアプリです。お客様は「比較する」ボタンをクリックするだけで、価格・サイズ・素材などのスペックを並べて確認でき、購入の決め手をすぐに見つけられます。



商品ごとの比較項目はもちろん、よく使う項目セットをプリセット化して再利用できるため、運用の手間を大きく減らせます。比較候補は個別商品でもコレクション単位でも指定可能で、ボタン・モーダル・テーブル・モバイルレイアウトまでテーマエディタからノーコードで細かくカスタマイズできます。



ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄3.99 で、7日間の無料体験が可能です。



▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-191-ur-comparison-table?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-191-ur-comparison-table/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル商品仕様比較｜お手軽スペック比較テーブル」について

商品ページに横並びの仕様比較テーブルをモーダルで設置できます。

「シンプル商品仕様比較｜お手軽スペック比較テーブル」は、Shopify ストアの商品ページに、横並びで仕様を見比べられる比較モーダルを追加できるアプリです。お客様は気になる商品の仕様をその場で並べて確認でき、購入の決め手をすぐに見つけられます。管理画面で商品ごとに「項目名」と「値」を登録でき、よく使う項目セットはプリセットとして保存・呼び出しできます。比較候補は個別商品でもコレクション単位でも指定可能で、ボタンの色や形、モーダルの見た目、モバイル時のレイアウトまでテーマエディタから細かくカスタマイズできます。



主な特徴は以下のとおりです。

■ 商品ページで商品比較を簡単に実現

商品ページに横並びの比較モーダルを表示できます。

最大3商品の仕様を横並びで一覧できる比較モーダルを、商品ページに設置できます。 お客様は「比較する」ボタンをクリックするだけで、価格・サイズ・素材などのスペックを並べて確認できます。モーダル内のドロップダウンから商品をその場で入れ替えられるため、複数商品の特徴を比較しながら最適な一つを選んでもらうことができます。



■ 比較項目は商品ごとに設定可能

管理画面から商品ごとに項目名と値を登録できます。

管理画面から商品ごとに「項目名」と「値」を登録できます。 家電なら「サイズ・消費電力・保証期間」、アパレルなら「素材・サイズ・カラー展開」など、ジャンルにあわせた比較表を柔軟に作れます。商品ごとに必要な情報だけを登録できるので、無駄のない比較表を作成できます。



■ よく使う比較項目をプリセット化

よく使う項目セットをプリセットとして保存・呼び出しできます。

何度も使う比較項目セットは「プリセット」として保存しておけます。 新しい商品を追加するときも、プリセットを呼び出すだけで同じ比較項目を一括反映できます。同じカテゴリの商品が多いストアにとって、運用の手間を大きく減らせる便利な機能です。

■ ノーコードでカスタマイズできる

テーマエディタからボタンとモーダルの見た目を細かく調整できます。

テーマエディタからボタンとモーダルの見た目を細かく調整できます。

ボタンの色・形・配置、モーダルの背景色や角丸、テーブルの罫線色まで、テーマエディタからすべてノーコードで調整できます。さらにモバイル表示用のレイアウトも複数から選択でき、スマホからの閲覧でも見やすい比較表を実現できます。ストアのブランドカラーやテイストに合わせて自然になじませることができます。

■ 1クリックでテーマに追加

1クリックでテーマに比較ボタンブロックを追加できます。

アプリの管理画面から「テーマに追加」ボタンを押すだけで、商品ページに比較ボタンブロックがセットされます。Liquid を編集する必要はなく、Shopify の操作に慣れていない方でも安心して導入していただけます。テーマエディタが自動で開き、表示位置を確認しながら保存するだけで設置が完了します。



▼参考記事

Shopifyで商品比較・スペック比較を実現するには？仕様比較テーブルアプリ5選を徹底解説(https://qiita.com/eijiSaito/items/437d72159549a35ce1e6)

Shopify の商品比較・スペック比較テーブルを設置できるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-191-ur-comparison-table)

Shopify で商品比較テーブルを設置する方法を徹底解説！スペック比較で購入率アップ(https://unreact.jp/blog/shopify-product-comparison)

Shopify で商品比較・仕様比較ができるアプリ15選！スペック比較テーブルを設置しよう(https://unreact.jp/blog/shopify-product-comparison-app-15-selection)



▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/