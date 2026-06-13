日本最大級のファッションエンターテインメント「関西コレクション」プロデュース！モデルアカデミー『KCE』が2026年9月1日(火)、ついに名古屋初上陸！

株式会社Kansai Collection ENTERTAINMENT

株式会社Kansai Collection ENTERTAINMENT（本社：大阪市西区、代表取締役：中川康之）は、日本最大級のファッション＆エンターテインメントイベント「KANSAI COLLECTION」が全面プロデュースするモデルアカデミー「KCE（関西コレクションエンターテイメント）」の新たな拠点として、名古屋校を2026年9月1日(火)に開校することを決定いたしました。

● 理念：「一生涯無駄にならない知識を提供する」

関西コレクションは、「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに、京セラドーム大阪にて年2回開催している、日本最大級のファッション＆エンターテインメントイベント。人気モデルやアーティスト、インフルエンサーが集結し、ファッション・音楽・カルチャーを融合したステージを展開。累計80万人以上を動員し、大阪から全国、そして世界へトレンドを発信し続けています。

関西コレクションという日本最大級の舞台を通じて、これまで数多くの熱い想いを持つ才能に出会ってきました。KCE名古屋校では、その憧れを一過性のものにせず、ステージで輝くための具体的な技術と自信へと昇華させる環境を提供します。

KCEは2014年の開校以来、単なるスキルの習得にとどまらず、「一生涯無駄にならない知識を提供する」を理念に掲げてきました。立ち居振る舞いやウォーキング、表現力、そしてSNS活用術など、エンタメ業界だけでなく社会の第一線で活躍するための人間力を養う教育を行っています。 この度、多くの要望をいただいていた名古屋エリアへの進出により、エンタメへの熱量が高い東海地方の才能ある原石を、世界・全国へと羽ばたくスターへと育成いたします。

● 未来につながる力を育む、KCE独自の教育プログラム

KCE名古屋校では、単にウォーキングやポージングの技術を習得するだけでなく、表現力・礼儀・発信力など、キャスト一人ひとりの未来を切り拓く「総合力」を養います。業界の第一線で活躍するプロ講師陣による実践的なレッスンを通じ、夢の実現を多角的にサポートします。

・モデルコース

ウォーキングやポージングといったモデルの基礎スキルを、初心者からでも着実に習得できるカリキュラム。日本最大級のステージ「KANSAI COLLECTION」への出演を目指し、レッスンを重ねることで、自分らしい魅力を最大限に引き出します。

・特別講義・ワークショップ

技術面以外にも、マナー、SNS活用術、ヘアメイク、栄養学など、各分野のスペシャリストによる特別講義を定期的に開催。表現者としてだけでなく、一人の人間としての教養や魅力を高める環境を提供します。

【KCE名古屋校 施設概要】

最新の設備を備え、キャストが自身の個性を最大限に引き出せる環境を整えています。

【開校日】 2026年9月1日(火)

【所在地】 愛知県名古屋市中区栄4丁目6-1 アルティメイト東新町1F

【設備内容】 大型ミラー完備スタジオ、宣材撮影用フォトスタジオ、ロッカールーム、ラウンジ

【提供コース】 モデルコース、特別講義・ワークショップ

【イメージ画像】KCE名古屋 ラウンジ【イメージ画像】KCE名古屋 ラウンジ【イメージ図】KCE名古屋 スタジオ

設計デザイン監修 株式会社mousetrap 佐伯浩之

【会社概要】

株式会社Kansai Collection ENTERTAINMENT

代表者：中川 康之

所在地：大阪府大阪市西区南堀江1丁目11-1 三共四ツ橋ビル

公式サイト :https://kansai-collection-e.co.jp/