暗記が辛い・・・宅建試験の強い味方!! 宅建アプリなのに「赤シート」「虫食い機能」が使える!!

株式会社夢来備人

オリジナル問題をたっぷり含む、3,500問以上の問題が無料で解ける宅建WEBアプリ「宅スマ」で、暗記に便利な２つの機能が登場!!

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それが「虫食い機能」と「赤シート機能」

虫食いとは、暗記すべきポイントが「」などで空欄になっていて、次のページに「」にはまる答えが載っているあの虫食いのことです。それが宅建WEBアプリ「宅スマ」なら利用できます！宅建はとにかく暗記量が非常に多い試験です。ただ問題を解いているだけでは、どんどん知識が抜けてしまうので、正しい暗記法が非常に重要なんです。

1タップで赤文字が完全に消えます。重要なポイントをしっかり覚えることが可能なんです！

赤シートとは、書籍の問題集や教科書などで赤文字を隠すための暗記ツールです。これをWEBアプリでも実現することができました！虫食いと赤シートお好みで、暗記にお役立てください。赤シートはテキストを読み進めながら使うときに便利です。

赤シートは固定なので、テキストを読み進めながら(スクロールしながら)暗記を進められます！

ただいま宅スマは完全無料でお使い頂けます。さらに毎週金曜日に成績上位者にアマギフがもらえる「チャレンジテスト」も絶賛開催中です♪ぜひお気軽にご利用ください♪

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会社概要

会社名：株式会社夢来備人（ムラビト）

所在地：東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者：代表取締役 市原 岳洋

設立：2022年1月11日（アズマ株式会社による100％出資）

事業内容：学習教材事業

URL：https://murabito.jp/

お問い合わせ先

宅スマ事務局（株式会社夢来備人）

MAIL：info@murabito.jp

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