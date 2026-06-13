【Yahoo!ショッピング限定50％OFF】U11 Pro 11インチ Android16タブレットが17,495円！レビュー投稿で保護ケースもプレゼント
U11 Pro 50％OFF
Yahoo!ショッピングにて、11インチAndroidタブレット「U11 Pro」の期間限定セールを開催いたします。
通常価格34,990円（税込）のところ、セール価格17,495円（税込）で販売。50％OFFの特別価格に加え、レビュー投稿で専用保護ケースをプレゼントするキャンペーンも同時開催いたします。
本キャンペーンは数量限定・先着順となっており、在庫がなくなり次第終了となります。
商品リンク：https://store.shopping.yahoo.co.jp/articlesdivers/u11pro.html
U11 Pro イメージ図
キャンペーン概要
■商品名
【レビューで保護ケース】U11 Pro 11インチ Android16 タブレット
■通常価格
34,990円（税込）
■セール価格
17,495円（税込）
■割引率
50％OFF
■販売場所
Yahoo!ショッピング
■キャンペーン内容
期間限定セール
レビュー投稿で保護ケースプレゼント
数量限定・先着順
商品リンク：https://store.shopping.yahoo.co.jp/articlesdivers/u11pro.html
11インチ大画面×Android 16搭載、日常使いにちょうどいい高性能タブレット
U11 Proは、Android 16を搭載した11インチタブレットです。
動画視聴、ネット検索、オンライン学習、電子書籍、SNS、在宅ワーク、リモート会議など、毎日のさまざまなシーンで使いやすいWi-Fiモデルとして設計されています。
11インチの大画面により、スマートフォンよりも見やすく、ノートパソコンよりも手軽に使えるのが魅力です。
90Hz高リフレッシュレートに対応しており、WebページのスクロールやSNS閲覧、アプリ操作もなめらか。
動画視聴や電子書籍、学習アプリなども快適に楽しめるため、家族用タブレット、子供用タブレット、学習用タブレットとしても活躍します。
AI対応でよりスマートな操作体験へ
U11 ProはAI機能に対応し、検索、文章作成、学習サポート、情報整理など、日常の作業をよりスムーズにサポートします。
Android 16の使いやすい操作性と組み合わせることで、初めてタブレットを使う方から、サブ端末を探している方まで幅広くおすすめできるモデルです。
30GB RAM＋256GB ROM、最大2TB拡張対応
U11 Proは30GB RAMに対応し、複数アプリの切り替えや動画視聴、Web閲覧なども快適に行えます。
ストレージは256GB ROMを搭載。写真、動画、アプリ、電子書籍、学習資料、仕事用データなどをたっぷり保存できます。
さらに、最大2TBのmicroSDカード拡張にも対応しているため、容量不足を気にせず長く使えるAndroidタブレットです。
Widevine L1対応、Netflixなどの動画視聴にもおすすめ
U11 ProはWidevine L1に対応しており、対応する動画配信サービスで高画質コンテンツを楽しむことができます。
Netflix、YouTube、Prime Videoなどの動画視聴用タブレットを探している方にもおすすめです。
11インチの大画面と8580mAh大容量バッテリーにより、自宅でも外出先でも映画、ドラマ、アニメ、オンライン授業を快適に視聴できます。
5G Wi-Fi対応、8580mAh大容量バッテリー搭載
U11 Proは5G Wi-Fiに対応し、安定した高速通信を実現します。
動画ストリーミング、オンライン授業、Web会議、クラウド作業などもスムーズに利用可能です。
また、8580mAhの大容量バッテリーを搭載しているため、長時間の使用にも対応。毎日の学習、仕事、エンタメ用途に安心して使えます。
顔認証対応でロック解除もスムーズ
顔認証機能を搭載しており、画面ロック解除も簡単。
パスワード入力の手間を減らし、すぐに使い始めることができます。家族で共有するタブレットとしても便利です。
U11 Proは、Android 16、AI対応、30GB RAM＋256GB ROM、90Hz表示、Widevine L1、8580mAh大容量バッテリーを備えた、コストパフォーマンスに優れた11インチAndroidタブレットです。
通常価格34,990円のところ、Yahoo!ショッピング限定セールで17,495円に。
さらにレビュー投稿で保護ケースももらえるため、動画視聴用、学習用、仕事用、家族用タブレットを探している方にとって見逃せないキャンペーンです。
数量限定・先着順のため、購入を検討している方は早めのチェックがおすすめです。