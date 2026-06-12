渋谷女子インターナショナルスクール「シブジョ」にて榊󠄀原清一がSNS活用特別講師に就任決定！ー“令和の虎”が次世代のトレンドリーダーを育成ー

株式会社EMOLVA

SNSマーケティングの総合支援を展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、次世代スキルを実践的に学び、世界で活躍する女性を育成する全日制の通信制サポート校「渋谷女子インターナショナルスクール」にて、SNS活用の重要性と具体的な戦略をテーマとした特別講師に就任いたしました。

SNSがビジネスや自己表現のインフラとなった現代において、その活用術を学ぶことは、次世代のリーダーを目指す学生にとって不可欠な要素です。この度、SNSマーケティングの第一線で実績を上げ続ける榊󠄀原が講師に就任することで、学生に対し、最新のアルゴリズムに基づいた運用の秘訣や、ファンを増やすための本質的な思考法を継続的に指導する体制を構築いたします。

■講演依頼の背景と榊󠄀原への期待

■ 講師就任にいたった背景

近年、SNSは個人や企業のブランディングに欠かせないツールとなり、発信力そのものがビジネスの成否を左右する時代になりました。そのような背景から、同スクールより「本物の影響力とは何か」を体現する存在として、受講生へ直接メッセージを届けてほしいという強いご要望をいただいたことがきっかけとなりました。

■ 榊󠄀原への就任要請の理由と期待

数多くのSNSアカウントが溢れる中、圧倒的なフォロワー数と高いエンゲージメントを誇り、実際にビジネスを牽引している経営者は決して多くありません。 その第一線に立ち続ける戦略家として、発信の哲学から実践的なノウハウまでを兼ね備えた榊󠄀原だからこそ、受講生に対してこれ以上ない貴重な学びを提供できると、同スクールより高い評価と期待を寄せていただき、今回の講師就任が実現いたしました。

■幅広い分野での実績に裏打ちされた信頼

株式会社EMOLVA代表の榊󠄀原清一は、SNSの専門家として、業界の枠を超えた多数の講演・コンサルティング実績を有しております。

【直近の講演会事例】- 政治・行政分野：▼東京維新の会におけるSNS戦略支援および講演https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000021425.html- プロフェッショナル集団：▼元電通出身者ら約250名が集う「ニューホライズンコレクティブ合同会社」でのSNSセミナーhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000021425.html

これらの実績から、単なる「インフルエンサー」としてではなく、結果を出すための「戦略家」としての信頼をいただき、今回のシブジョでの講師就任へと繋がりました。

今後も株式会社EMOLVAは、SNSの力を通じて個人の可能性を最大化し、企業の価値を社会に届ける活動を加速させてまいります。

■ 渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。

生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

【公式サイト・SNS】

Webサイト：https://shibujyo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023

■渋谷女子インターナショナルスクール校長 赤荻瞳プロフィール■

【経歴】

1996年生まれ、埼玉県出身。21歳という若さで女性向けファッション雑誌『egg』の編集長に就任。当時休刊していた同誌を4年ぶりに復刊へと導き、その卓越したビジネス手腕とプロデュース力で渋谷カルチャーの中心的役割を果たした。

26歳にして「渋谷女子インターナショナルスクール（シブジョ）」の校長に就任。現在は、株式会社エムアールエーの代表取締役社長を務めながら、従来の枠にとらわれない新しい教育のカタチを世に提案し続けている。

【実績】

●休刊中だった伝説のギャル雑誌『egg』を復活させ、令和の時代に再び流行のムーブメントを創出。

●これまでのビジネス・教育への貢献や発信力が認められ、世界を変える30歳未満の若い才能に光を当てるアワード「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023」（ART & STYLE & SOCIAL部門）に選出。

●テレビ朝日『激レアさんを連れてきた。』、TBS『マツコの知らない世界』、フジテレビ『ホンマでっか!?TV』など、数多くの主要地上波・WEBメディアに出演。ま

た、青年会議所や各種クリエイティブアカデミーなどでの講演活動も精力的に実施。

■講師 / 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。