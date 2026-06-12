大阪国際がんセンター、より患者さんの負担の少ない手術ロボット「ダビンチSP」を導入

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター（所在地：大阪市中央区、総長：松浦 成昭）は、このたび、患者さんの負担がこれまでのものより少ない新規手術支援ロボットシステム「ダビンチSP」を導入しましたので、お知らせします。

【ポイント】

・ダビンチSPの導入により、ダビンチ4台体制へ拡充

・臨床研究で用いている「hinotoriサージカルロボットシステム」を含めると5台体制に

・今回の導入によりロボット手術 年間1,000件規模の実施を視野に

・メディア向けダビンチ体験会を開催

【ロボット手術の背景】

がんの治療の中心は手術ですが、手術による痛みや患者への負担をできるだけ少なくする取組み（低侵襲手術）が進められてきました。機械工学などの進歩により、その目的にあった手術機器が開発され、4本の腕（アーム）を持つので「ロボット」と呼ばれるようになりました。通常の手術は皮膚を大きく切って、直接目で見て、手で触って病変部を取ります。それに対して、「ロボット」を使った手術では約1cmの小さな穴を４つ開けて、そこから4本のアームとともに照明や手術器具を入れて、それを操作して手術を行います。からだの中はモニターを通して観察しますが、直接目で見るよりも拡大して見えますし、目で見るのが難しい狭い所も鮮明に見えて、実際よりも視野が良好になる利点があります。手術器具も私たちの手と同じような感覚で、物をつかんだり切ったりできますし、「手振れ」が全くないので、非常に繊細な操作ができます。結果的に精度の高い手術を行うことができるので、出血量が少なく、手術時間が短くなり、最終的に患者さんにかかる負担が軽くなって、早く回復します。傷は約1cmの4か所の穴の部分だけですので、痛みは軽く、時間がたつと目立たなくなります。

このように患者さんへの負担が小さくなる一方、精細な手術ができるようになり、手術後におこる色々なトラブル（合併症と言います）が減り、入院期間も短くなることが証明されました。さらに、がんの治療成績も向上するというデータが最近出てきたので、お腹の中、胸の中の手術で実施される割合が増えてきています。大阪国際がんセンターではこれまで、4台のロボットを設置してきましたが、ロボット手術を希望する患者さんが増えて足りなくなってきたので、新たなロボットの導入に至りました。

【新しいロボット・ダビンチSP導入】

これまで使ってきたロボット（以下ダビンチXi）は、4本のアームがあるので4つの穴を開ける必要がありましたが、１つのアームを１つの穴から入れて手術できる新しい機種ダビンチSPが開発されたので、大阪国際がんセンターは導入することにしました。傷は1か所ですので、痛みはさらに少なく、ほとんど目立ちません。従来は4本のアームがぶつかって動かしにくいことがありましたが、今回の機種は1本のアームなのでそれがありません。非常に狭い場所にも入っていき、手術もしやすいです。従来のダビンチXiでは難しかったのどやお乳の手術もできます。

これまでのダビンチXiと併用しながら、患者さんの状態や病変の場所・種類に応じて適切に使い分けて、医療の質の向上に取り組みます。

【今後の展開】

今後は、新しいロボットの強みが発揮できる大腸外科、乳腺外科、頭頸部外科（耳鼻咽喉科）、呼吸器外科、婦人科などを中心に活用していく予定です。これまでロボット手術が難しかった領域もできるので、患者さんの選択肢も増えます。特に、頭頸部外科（耳鼻咽喉科）、呼吸器外科、婦人科（悪性腫瘍）でダビンチSPを使った手術ができる病院は多くはなく、ニーズのある患者さんの希望に応えることが可能となります。

今回の導入により年間1,000件規模のロボット手術の実施を見込んでいます。

【関係者コメント】

大阪国際がんセンター 消化器外科副部長／大腸外科長／直腸がんセンター長 賀川義規

「外科手術は、“どれだけ大きく切るか”から、“どれだけ精密に治すか”へ大きく変わってきました。大阪国際がんセンターでは、2013年からロボット手術に取り組み、2026年5月にはダビンチ手術累計5,000件を達成しました。今回のダビンチSP導入は、低侵襲手術の次の扉を開く新たな一歩です。がんをしっかり治すことと、治療後の生活をできるだけ守ること。その両立を目指し、より精密で、より身体にやさしい手術を多くの患者さんへ届けていきます。」

【当センターのダビンチ手術件数実績】 ※2026年は見込み数 2026年実績は297件（5/11時点）写真１ 納品されたダビンチSP写真２ ダビンチSP（ペイシェントカート部）写真３ インストゥルメント先端部

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TEL 06-6945-1181

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