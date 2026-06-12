ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、虜なるプレリュードのオフィシャルファンクラブがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社プラチナムピクセル（東京都渋谷区、代表取締役：山口 晋路）」が運営する女性アイドルグループ「虜なるプレリュード」のオフィシャルファンクラブを開設いたしました。

ファンクラブご紹介

虜なるプレリュード（とりこなるぷれりゅーど）は、王道のきらめきと高揚感を軸に、フロアをひとつにし、観る人の感情を呼び起こしながら物語を動かしていくことを目指す新ガールズグループです。

オフィシャルファンクラブでは、ライブイベントのチケット先行販売や、限定公開の個別メッセージ、推しメン設定、ギャラリー、ムービーなど盛りだくさんの内容でコンテンツを展開予定です。

●サイト名：虜なるプレリュード Official Site

●URL：https://toripre-fc.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

【グループプラン】

●虜プラン：月額550円

【メンバー個別プラン】

●推しメンプラン：月額2,750円

各メンバー毎の個別プラン。

メンバーからの個別メッセージや毎月付与されるチェキ撮影券(デジタル特典)など特別な特典をご用意！

※各メンバープランは複数加入が可能です。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

加入プランによって付与されるデザインパターンが異なります。

・虜プラン：ロゴデザイン、メンバー集合デザイン

・推しメンプラン：加入対象メンバーのソロデザイン

２.ファンクラブ先行チケット販売

FCチケット先行のお申込みには「虜プラン」へのご加入が必要です。

推しメンプランでは、個人のイベントがあった際に先行対象になる場合がございます。

３.推しメン設定

メンバーから「推しメン」(お気に入りのメンバー)を選んでご登録いただけます。

４.ギャラリー

会員限定で虜なるプレリュードの画像ギャラリーをお楽しみいただけます。

５.ムービー

会員限定で虜なるプレリュードのムービーをお楽しみいただけます。

６.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けします。

７.FC限定グッズ購入権 (個別課金/物品販売)

ファンクラブ会員限定のグッズを購入できます。

※開催は不定期です。

８.個別メッセージBLOG

メンバー本人からのメッセージが届きます。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

※メッセージはメンバーによる不定期更新となります、毎日必ず届くものではございません。

※ご加入前に送付されたメッセージはご覧いただけませんのであらかじめご了承ください。

９.デジタル特典券（チェキ撮影券）

イベント時やライブ会場で使えるデジタル特典券です。

推しメンプランにご加入いただくと、毎月会費の決済のタイミングで1枚付与となります。

本特典券1枚につき1回、加入いただいたプランのメンバーとチェキ撮影を行うことができます。

※ 有効期限は3ヶ月です。

※ INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

◆プラン加入特典 コンテンツ比較表◆

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/267_1_8a776bce164c27b8e6ea54371d1aaf69.jpg?v=202606130351 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆虜なるプレリュード 春海りおからのメッセージ◆

この度、虜なるプレリュード ファンクラブがオープンしました！！

ここでしか見られない姿や、ファンクラブならではの特別な時間をみんなと沢山共有していきたいです！

これから色んな企画や更新もしていくので、楽しみにしていてねっ♪

ぜひチェックお願いいたします！！

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/