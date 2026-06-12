店舗・宿泊施設向けAI集客サービス『KUROKO AI』が『デジタル化・AI導入補助金2026』対象ITツールに採択。実質最大50%OFFで導入可能に！

株式会社ExpreTech

株式会社ExpreTech（本社：東京都新宿区、代表取締役：徳川大和）は、この度、「デジタル化・AI導入補助金2026」のIT導入支援事業者として採択されるとともに、当社が提供する店舗・宿泊施設向けAIエージェント「KUROKO AI」が補助金対象ITツールとして認定されたことをお知らせいたします。

これにより、中小企業・小規模事業者は補助金を活用することで、KUROKO AIを実質最大50％OFFで導入することが可能となります。KUROKO AIは、Googleビジネスプロフィール運用、MEO・SEO・AEO対策、口コミ返信、公式LINE運用の自動化などを通じて、店舗・宿泊施設の集客業務をAIで支援するサービスです。専門知識がなくても継続的な情報発信や検索対策を実現できるため、人手不足や集客課題を抱える事業者から高い評価をいただいております。今回の採択により、より多くの事業者が低コストでAIを活用した集客施策を導入できるようになり、地域事業者のデジタル化推進および売上向上に貢献してまいります。

※補助金の交付には所定の審査があり、補助金交付を保証するものではありません

■ AIエージェント「KUROKO AI」について

KUROKO AIは、店舗・宿泊施設向けの集客AIエージェントです。

Googleビジネスプロフィール運用、MEO・SEO・AEO対策、口コミ返信、公式LINE運用、競合分析などの集客業務をAIが支援し、検索エンジンやAI検索からの集客最大化を実現します。

事業者は簡単な承認作業のみで継続的な情報発信や検索対策を行うことができ、専門知識や専任担当者がいなくても、集客力向上と業務効率化を同時に実現できます。

また、ChatGPTやGoogle AI OverviewをはじめとしたAI検索への最適化（AEO）にも対応しており、これからの検索環境に適応した集客基盤の構築を支援します。

従来のMEO・SNS運用サービスでは、週1回や月数回の投稿・運用代行が一般的でした。

一方、KUROKO AIは"毎日"自律的に集客施策を実行するAIエージェントです。日々の情報発信、口コミ対応、検索対策を継続的に行うことで、店舗・宿泊施設のオンライン上の露出機会を最大化し、集客成果の向上を支援します。

■ご利用店舗・施設の声

・問い合わせ数10倍（月2件→20件）

・MEO・AEO対策キーワードで上位表示

・AI検索経由の露出向上を実感

・承認作業のみで毎日の情報発信を実現

・集客業務の工数を大幅削減

・専門知識不要でSEO・MEO・AEO対策を継続

※導入事例の一例であり、効果を保証するものではありません。

KUROKO AIは正式リリースから約2カ月で導入店舗数200店舗を突破いたしました。

宿泊施設、ハウスクリーニング、買取専門店、美容サロン、飲食店など幅広い業種で導入が進んでおり、集客業務の効率化と検索経由の集客強化を支援しています。

■「デジタル化・AI導入補助金2026」について

デジタル化・AI導入補助金2026は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上や業務効率化、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進を目的として、ITツールの導入を支援する補助金制度です。業務改善や売上向上につながるソフトウェアやクラウドサービスの導入費用の一部が補助されるため、多くの事業者がデジタル化を推進するために活用しています。

■KUROKO AIを導入検討中・デモを確認したい方

お問い合わせ先：https://kuroko-ai.site/

■KUROKO AIは営業代行会社様を募集しております

お問い合わせ先：https://expretech.com/contact

■ 会社概要

社名 ：株式会社ExpreTech / エクスプレテック

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-7-30フロンティアグラン西新宿2F

代表者 ：徳川 大和

資本金：1000万円

事業内容：AIエージェント開発・運営事業/AIアノテーション事業/AIエージェント導入支援事業

コーポレートサイト：https://expretech.com/

サービスサイト

・KUROKO AI：https://kuroko-ai.site/

・広告代理店 脱却AI：https://koukoku-dakkyaku.ai/

・AIアノテーション：https://annotation.expretech.com/