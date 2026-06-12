株式会社サンステラ、SHINING 3D社「EINSTAR」ブランドの一次代理店に就任。最大26％OFFの取扱開始セールも開催！

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、代表取締役：和田 裕介）は、このたび3Dデジタルソリューションメーカー Shining3D Technology が展開する3Dスキャナーブランド「EINSTAR」の日本国内一次代理店に就任したことをお知らせいたします。

これに伴い、オールインワン型ワイヤレス3Dスキャナー「EINSTAR VEGA」、高性能ハンディ3Dスキャナー「EINSTAR 2」、コンパクトモデル「EINSTAR ROCKIT」の3機種について、日本国内での販売を開始いたします。

EINSTARブランドについて

EINSTARは、SHINING 3Dが展開する低価格～ミドルレンジ帯の3Dスキャナーブランドです。

高精度な3Dデータ取得性能と、初心者でも扱いやすい操作性を両立しており、製品開発、リバースエンジニアリング、文化財保存、教育、医療、クリエイティブ制作など、幅広い分野で活用されています。

サンステラでは、これまで培ってきた3Dプリンター・3Dスキャナー分野での販売および技術サポートのノウハウを活かし、日本国内のお客様へ製品提供とサポート体制の強化を進めてまいります。

取扱製品

EINSTAR VEGA

EINSTAR VEGA は、本体のみでスキャンからデータ保存まで完結できるオールインワン型3Dスキャナーです。

PCを必要とせず、内蔵ディスプレイとバッテリーを搭載。屋外での計測や現場でのデータ取得に適しており、高い機動力を実現します。

主な特長

オールインワン設計 ワイヤレススキャン対応 大型から小型対象物まで幅広く対応 現場で完結するスキャンワークフロー

通常価格：\357,500（税込）

取扱開始セール（6月30日まで）：\264,000（税込）

Einstrar VEGA製品ページ :https://sunstella.co.jp/products/einstar-vega-scanner

EINSTAR 2

EINSTAR 2 は、高精度スキャンと高い作業効率を両立した次世代ハンディ3Dスキャナーです。

Wi-Fi 6によるワイヤレス接続や高解像度RGBカメラを搭載し、より高品質なカラー3Dデータ取得を実現します。

主な特長

Wi-Fi 6対応 48MP RGBカメラ搭載 屋外環境でも安定したスキャン性能 最大4.8百万点/秒の高速データ取得 リバースエンジニアリングやデザイン用途に最適

通常価格：\207,900（税込）

取扱開始セール（6月30日まで）：\157,500（税込）

EINSTAR2 販売ページ :https://sunstella.co.jp/products/einstar-2

EINSTAR ROCKIT

EINSTAR ROCKIT は、携帯性と操作性を重視したコンパクトモデルです。

重量約420gの軽量設計ながら、高精度なデータ取得性能を実現。初めて3Dスキャナーを導入するユーザーからプロフェッショナルまで幅広く活用できます。

主な特長

軽量・コンパクト設計 片手で扱いやすい操作性 高精度スキャン 教育・研究・クリエイティブ用途に最適

通常価格：\306,900（税込）

取扱開始セール（6月30日まで）：\263,500（税込）

EINSTAR ROCKIT販売ページ :https://sunstella.co.jp/products/einstar-rockit

最大26％OFF！サンステラ取扱開始セールを開催

6月12日～6月30日まで、EINSTAR製品の取り扱い開始セールを開催します。

※商社仕切りの場合、割引価格は適用になりませんのでご了承ください。

■EINSTAR VEGA

通常価格：\357,500（税込）

取扱開始セール（6月30日まで）：\264,000（税込）

■EINSTAR2

通常価格：\207,900（税込）

取扱開始セール（6月30日まで）：\157,500（税込）

■EINSTAR ROCKIT

通常価格：\306,900（税込）

取扱開始セール（6月30日まで）：\263,500（税込）

10年以上にわたりSHINING 3D製品を取り扱ってきた実績

サンステラはこれまで10年以上にわたり、SHINING 3D製品の販売およびサポートを行ってまいりました。

今回、EINSTARブランドの一次代理店となることで、メーカーとの連携をさらに強化し、これまで以上に迅速かつ綿密な技術サポートを提供できる体制を構築いたします。

また、弊社は競合の3Dスキャナー製品のラインナップも充実しており、お客様の用途や予算、求める精度に応じた最適な機種選定のご相談にも、より専門的かつ具体的なご提案が可能となります。

3Dスキャナーは用途によって求められる性能が大きく異なるため、「どの機種を選べばよいかわからない」という課題を抱えるユーザーも少なくありません。

サンステラでは、長年培った知見を活かし、導入前のご相談から運用サポートまで一貫して支援してまいります。

実店舗「サンステラ3Dステーション」で実機体験が可能

さらに、2026年7月18日にオープン予定の実店舗

「サンステラ3Dステーション」では、EINSTARシリーズのデモ機を展示予定です。

「サンステラ3Dステーション」

〒170-0013 東京都豊島区東池袋5丁目7-5 1F

東京メトロ東池袋駅・都電荒川線東池袋四丁目停留所 徒歩３分

カタログや動画だけでは分かりにくい操作感やスキャン速度、取得データの品質などを、実際に手に取って確認いただけます。

購入前に実機での検証や比較ができるほか、スタッフによる操作説明や用途に応じた機種選定のご相談にも対応いたします。

3Dスキャナーの導入を検討されている企業・教育機関・研究機関・クリエイターの皆様にとって、実際の使用感を確かめながら最適な製品を選択できる場を提供してまいります。

株式会社サンステラ コメント

当社はこれまで10年以上にわたりSHINING 3D製品を取り扱い、多くのお客様の3Dデジタル化を支援してまいりました。

このたびEINSTARブランドの一次代理店となることで、メーカーとの連携をさらに強化し、製品のご提案から導入支援、アフターサポートまで、より高品質なサービスを提供できるようになります。

また、7月18日にオープン予定の「サンステラ3Dステーション」では、実機を体験しながら導入をご検討いただける環境を整備しております。

今後もサンステラは、3Dプリンターと3Dスキャナーを組み合わせた総合的なデジタルものづくり環境の普及に貢献してまいります。

株式会社サンステラについて

3Dプリンター関連製品の輸入販売および技術サポートを専門に行う商社です。10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間3,500台の販売実績を有しております。国内外メーカーの正規代理店契約を結び、導入から保守・運用まで一貫したサービス提供により、ユーザーの「安心して使える3Dプリンター環境」を実現しております。

■株式会社サンステラ（概要）

本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F

代表者： 代表取締役 和田 裕介

設立： 2007年3月 資本金： 1,000万円

TEL： 03-5391-9308

事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート

公式サイト： https://sunstella.co.jp/