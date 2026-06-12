あめあめ ふれふれ カエル展【国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高地区】

一般財団法人 公園財団

長野県安曇野市の国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区で2026年5月30日からあづみの学校 理科教室特別展示＜あめあめ ふれふれ カエル展＞を開催しています。

皮膚に毒を持つキオビヤドクガエル[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/767_1_d076f6363164580462e23ca30c6e95e2.jpg?v=202606120851 ]

※展示生物は都合により変更となる可能性があります。ご了承ください。

梅雨の季節に合わせ、雨降りが大好きなカエルの展示イベントを開催中です。園内で見ることが出来るアマガエルなどの日本のカエルだけでなく、アカメアマガエルなどの世界のカエルたちも見ることが出来ます。また、今年は黄色と黒の帯状の模様が特徴のキオビヤドクガエル、宮古島諸島に生息するミヤコヒキガエル、チャコガエル、ヒスイトビガエルの4種のカエルが初登場です。

夜行性で目の色が特徴のアカメアマガエル本州のヒキガエルよりも小さいミヤコヒキコガエル体長5～6cmほどの小柄なチャコガエル木の上で生活するヒスイトビガエル

かえるのピクルス

会場ではかえるのピクルスのぬいぐるみなどかわいいカエルグッズも150個以上展示しています。

けろけろマルシェ

カエル展にちなみ、2026年6月28日にはクッキーや編みぐるみなど様々なカエルグッズの販売等を行う「けろけろマルシェ」を初開催いたします。9店舗の個性的なカエルグッズをお楽しみいただけます。

けろけろマルシェ

◇場所／国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 あづみの学校 玄関ホール

◇開催日／2026年6月28日（日）

◇開催時間／10：00～15：00

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/767_2_a6d8fac07259f733c479677496e41f20.jpg?v=202606120851 ]けろり姉妹

めだかのめい

猫と音符

おたま小隊長野支部

CAFE TSUMUGI

花おり＆花結び

Floret(フロレット)

布蛙遊？

梅雨時期らしいカエルの展示とマルシェをぜひお楽しみください。

あづみの学校 理科教室特別展示＜あめあめ ふれふれ カエル展＞

◇場所／国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区 あづみの学校 理科教室

◇開催期間／開催中～2026年6月30日（火）

◇開園時間／9：30～17：00

◇休園日／6月8日（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月）

◇入園料／大人（15歳以上）450円、シルバー（65歳以上）210円、小人（小中学生）以下無料 ※その他、２日間通し券、団体料金有

アルプスあづみの公園管理センター

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区

〒399-8295 長野県安曇野市堀金烏川33-4

電話：（0263）71-5511 FAX：（0263）71-5512

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