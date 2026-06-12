Yaqumo、米国大手ベンチャーキャピタル「Alumni Ventures」より資金調達を実施。Alumni Venturesにとって日本初の投資案件に選出。

株式会社Yaqumo

株式会社Yaqumo（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中小司 和広、以下「Yaqumo」）は、米国ニューハンプシャー州マンチェスターを本拠とするベンチャーキャピタル Alumni Ventures, LLC（以下「Alumni Ventures」）を引受先とするシードエクステンションラウンドでの資金調達を実施したことをお知らせいたします。

本件は、Alumni Venturesにとって日本の投資第一号案件となります。また、今回の出資は、北米の AV Seed Fund および、日米スタートアップ・エコシステムの接続を目的とする Japan + US Bridge Fund の双方から行われました。

Yaqumoは本調達を契機に、北米市場への事業展開に向けた取り組みを一層加速してまいります。あわせて、Alumni Venturesとの連携を通じて、北米の事業会社・政府機関等とのネットワークを拡充し、現地における事業基盤の強化を進めます。さらに、米国を中心とする有力投資家との関係構築を進め、今後のグローバル展開と成長を支える体制を強化してまいります。

■ Alumni Venturesについて

Alumni Venturesは、米国を拠点とする世界有数のベンチャーキャピタルです。2014年の設立以来、14億米ドル超の資金を集め、1,600社以上のベンチャー企業への投資実績を有しています。CB Insightsの2024年版ランキングでは「Top US VC Firm」のTOP20に選出されており、北米を代表するベンチャーキャピタルの一社として高く評価されています。

Alumni Venturesは、日本市場への本格的な展開を進めており、東京に日本拠点を設立するとともに、日米のスタートアップ・エコシステムを接続する取り組みを強化しています。そうした中、このたび Yaqumoが第一号案件として選出されました。

URL： https://www.av.vc/

■ 今回の調達について

世界的に量子技術の社会実装競争が加速するなか、Alumni Venturesが日本での初投資先としてYaqumoを選定したことは、Yaqumoが取り組む中性原子方式量子コンピュータの技術的ポテンシャルと、日本発の量子産業創出に向けた可能性が高く評価されたものと受け止めております。

今回の資金調達により、Yaqumoは研究開発のさらなる加速に加え、北米を中心としたグローバルな投資家・事業会社・政府機関等との接点を強化し、日本発の量子コンピュータ技術を世界市場へ展開するための事業基盤を拡充します。

＜調達概要＞

ラウンド：シードエクステンションラウンド

引受先：Alumni Ventures, LLC

出資形態：J-KISS型新株予約権（Series 2）

■ 株式会社Yaqumo 代表取締役CEO 中小司 和広のコメント

「Alumni Venturesという、北米を代表するベンチャーキャピタルの一社から、日本で最初の投資先としてYaqumoを選んでいただいたことを大変光栄に思います。今回の投資は、私たちの挑戦が日本国内の研究開発にとどまらず、北米を含むグローバル市場での事業化を見据えたものであることへの期待の表れだと受け止めています。

Yaqumoは、日本の優れた量子科学の研究基盤をもとに、真に使える量子コンピュータを実現し、量子産業を世界へ広げていくことを目指しています。今回の資金調達を通じて、研究開発、人材採用、国内外のパートナーシップをさらに加速し、日本発の量子コンピュータ企業として、世界の量子技術の発展に貢献してまいります。」

■ Alumni Ventures, Chief Legal Officer and Executive Managing Director for Asia Pacific, Michael Phillips氏のコメント

「Yaqumoは、日本の深い量子力学の研究基盤と、実用的な量子コンピュータを実現するための強い事業構想を兼ね備えた、非常に魅力的なスタートアップです。中性原子方式は、量子コンピューティングのスケーラビリティを切り拓く重要なアプローチの一つであり、Yaqumoのチームはその可能性を社会実装へとつなげる力を持っていると考えています。

今回の投資は、Alumni Venturesにとって、北米の「AV Seed Fund」と「Japan + US Bridge Fund」を通じた日本初の投資案件となります。Yaqumoは、日本の大学から生まれる世界水準の技術革新を体現する存在であり、私たちが投資とネットワークを通じて支援していきたいと考えるスタートアップの理想的な例です。

私たちは、Yaqumoが日本発の量子コンピューティング企業として、北米をはじめとするグローバルなエコシステムとの連携を深めながら成長していくことを大いに期待しています。その挑戦を、今後も全力で支援してまいります。」

■ 株式会社Yaqumoについて

株式会社Yaqumoは、冷却原子方式を用いたスケーラブルな量子コンピュータの開発に取り組む日本発の量子技術スタートアップです。ハードウェア-ソフトウェアの協調設計を通じて、実用的な誤り耐性量子計算の実現を目指しています。

会社名：株式会社Yaqumo

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

代表者：代表取締役CEO 中小司 和広

設立：2025年4月1日

事業内容：中性原子量子コンピュータの開発

URL：https://yaqumo.com/

■ J-KISSについて

J-KISS（Keep It Simple Security）は、日本のスタートアップエコシステム向けに設計されたシンプルな転換型資金調達スキームです。次回株式資金調達ラウンド時に自動転換される仕組みにより、初期段階における株式評価額の確定を不要とし、スタートアップと投資家双方にとって迅速かつ柔軟な資金調達を可能にします。