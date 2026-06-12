「10周年記念 くらはしれい展」コラボカフェ情報
(C)くらはしれい/Gakken
イラストレーター・絵本作家として歩み始めて１０年。
くらはしれいさんが描くのは、小さな子どもや猫たちが主役の、どこか懐かしく温かい物語です。
海外の古い絵本を思わせる独特の色彩と、繊細に重ねられた色の層。一枚のイラストを見つめているだけで、その前後にある物語が自然と動き出すような、不思議な魅力にあふれています。その作品のひとつひとつには、日常の何気ない瞬間に潜む魔法がかけられており、まるで宝石のようにとりどりの輝きを放っています。
活動１０周年を記念して屋銀座で開催される本展では、AからZまでのキーワードを切り口にイラストを紹介し、その世界を深く紐解きます。会場内には、等身大に表現されたフォトスポットや、作中の装いを再現した衣裳展示、手がけてきた絵本の紹介、そしてイラストの世界観を広げる映像空間など、その魅力に浸れる仕掛けを各所に用意しました。
大人になった来場者の皆様にも、子どもや猫の目線を体感していただけるよう、あえて順路は設けません。 秘密の花園のような場所で、地図を持たずに自由に歩き、くらはしれいワールドに「迷い込む」ことさえもひとつの物語になります。
これまでの１０年と、これからの物語。
あなただけの「お気に入り」を見つける、特別なひとときをお楽しみください。
■くらはしれい
イラストレーター/絵本作家。
雑誌や書籍の装画、挿絵などで活躍。
レトロな海外絵本の世界、独特な色合いを得意とし、ファブリックやカレンダー、ステーショナリー・お菓子・雑貨などのイラストも多く手掛ける。
岐阜県で猫たちと暮らしている。
１.コラボカフェ情報
くらはしれいさん初めての「コラボカフェ」が開店します！
会期：2026年6月17日（水）～6月29日（月）
営業時間：午前11時から午後10時（ラストオーダー午後9時）
※6月21日（日）、28日（日）は午後9時30分閉店（ラストオーダー8時30分）
場所：松屋銀座 8階 MGカフェ
▼ランダムカフェラテ（オシャレ）
絵柄は全６種
990円（税込）
＊テイクアウト有
アレルギー 乳
▼Happyなオムライス
1,650円（税込）
フラッグ付
アレルギー 乳・卵・小麦
▼秋の味覚のきのこのパスタ
1,650円（税込）
フラッグ付
アレルギー 乳・卵・小麦
▼秘密の部屋のチョコムースプレート
1,650円（税込）
アレルギー 乳・卵・小麦
▼ピーチクリームソーダ（首飾り）
▼メロンクリームソーダ（ともだち）
1,210円（税込）
＊テイクアウト有
フラッグ付
アレルギー 乳・卵
▼ライチとベリーのパフェ（嗜み）
1.650円（税込）
フラッグ付
アレルギー 乳・小麦
【ノベルティ】
コラボメニューを１品ご注文ごとに、特典コースター（全6種）をランダムで１枚、
メニューのご提供と一緒にお渡しいたします。
２.オリジナルグッズ情報 ＊一部
B6リングノート
880円（税込）
くらはしれいさんのアートが描かれたリングノートです。本文にもワンポイントアートが入っていて、使うたびに癒されます。
使いやすいB6サイズです。
約 W13×H18.2×D0.8cm
内容量：60枚（120ページ）
メッシュポーチ
1,870円（税込）
展覧会のオリジナルアートのダイカットワッペンがポイントのメッシュポーチです。
約 W17×H14cm
ポケッタブルエコバッグ
2,860円（税込）
展覧会のオリジナルアートをあしらったマチ付きエコバッグです。コンパクトに畳んで持ち運ぶことができます。
約 W34×H56×D16cm
リボン付き巾着トートバッグ
各3,080円（税込）
くらはしれいさんのイラストをあしらった巾着型のトートバッグです。リボン結びのワンポイント付きです。
約 W36×H43cm
ぬいぐるみ（ひみつの黒猫）
5,478円（税込）
展覧会のオリジナルアートを元に、黄色い瞳と耳が印象的な黒猫のぬいぐるみが誕生しました。ハート型の鍵型チャームがついた特別仕様です。お手持ちのお洋服を着せてもかわいい！
約 W11×H17.5cm
ブローチ（きょうのブローチ）
3,828円（税込）
絵本に登場する黒猫のブローチを忠実再現！胸元につければ絵本の表紙とのお揃いコーデをお楽しみいただけます。
出典『きょうは なにきる？』
(くらはしれい/KADOKAWA）
約 W7×H8cm
シール＆ワッペン（秘密の部屋）
660円（税込）
約 W44×H７５mm
複製原画（秘密の部屋）
33,000円（税込）
展覧会のオリジナルアート「秘密の部屋」の複製原画。作品を忠実に再現した美しい色彩が特徴です。お部屋が華やぐ程よいサイズ感。「秘密の鍵」と並べて飾っても可愛らしくまとまります。展覧会の感動をご家庭でもお楽しみください！
約 W25.8×H31.9×D2.3cm
3.展覧会展示パースイメージ
【エントランス】
本展のために描き下ろされた特別なキービジュアルが、皆様をお出迎え。鍵穴の形をした“小さな入り口”をくぐり抜けると、まるで絵本の中へ迷いこんだような空間が広がります。ちょっと不思議でわくわくする、“秘密の花園”への旅立ちです。
【フォトスポット】
くらはしれいの描く世界を、そのままに体験できるフォトスポット。絵の中の住人たちといっしょに写真を撮れば、同じ物語の登場人物になったような気分を味わえます。イラストの世界に飛び込んで、思い出の一ページを刻んでみてください。
【映像展示】
旅の最終目的地点は、薄明かり射すシアタールーム。絵本をめくるように流れる映像と“読み聞かせ”の声が、夢の世界へと誘います。やさしい音色に耳を澄ませれば、物語は静かに動きだし、うつろいはじめます。
今後、詳細は本展覧会公式WEBサイト、展覧会公式Xにてご案内をいたします。
■開催概要
展覧会名：10周年記念 くらはしれい展
会期：2026年6月17日（水）～6月29日（月）
会場： 松屋銀座 8階イベントスクエア （東京都中央区銀座3-6-1）
※6月17日（水）、土日は→全日日時指定
※6月18日（木）～１９日（金）、6月22日（月）～26日（金）、29日（月）→11:00～13:00まで
日時指定（以降フリー入場）
開場時間：11：00～20：00
※最終日は17:00閉場
※6月21日（日）、28日（日）は19:30閉場
※最終入場は閉場30分前まで
■チケット
チケット販売方法
〇松屋銀座会場では、「一部日時指定制」で入場チケットを販売させていただきます。
〇日時指定日のご来場をご希望のお客様は、チケット購入時に入場希望の回(日にち＋入場時間帯)を選んで事前にローソンチケットにてご購入をお願いします。
〇チケットは数量限定での販売となります。販売状況によっては完売となる場合がございます。
入場希望の回はお早めにご購入をお願いします。
〇会期中チケットに残数がある場合は、展覧会入口でも販売を行う場合がございます。
■入場チケット料金（税込）
【前売券】
一般：1,100円
高校生：900円
小中学生：600円
【当日券】
一般：1,300円
高校生：1,100円
小中学生：800円
■券売（東京会場）
※日時指定券のみ抽選販売
一般発売（前売）：5/23（土）12：00～6/16（火）23：59
一般発売（当日）：6/17（水）00：00～
公式サイト https://www.kurahashirei-exhibition.jp
公式X @kurahashirei_ex
■注意事項
本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意事項を公式WEBサイトにて必ずご確認ください。