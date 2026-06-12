「10周年記念　くらはしれい展」コラボカフェ情報

株式会社松屋(C)くらはしれい/Gakken

イラストレーター・絵本作家として歩み始めて１０年。

くらはしれいさんが描くのは、小さな子どもや猫たちが主役の、どこか懐かしく温かい物語です。

海外の古い絵本を思わせる独特の色彩と、繊細に重ねられた色の層。一枚のイラストを見つめているだけで、その前後にある物語が自然と動き出すような、不思議な魅力にあふれています。その作品のひとつひとつには、日常の何気ない瞬間に潜む魔法がかけられており、まるで宝石のようにとりどりの輝きを放っています。

活動１０周年を記念して屋銀座で開催される本展では、AからZまでのキーワードを切り口にイラストを紹介し、その世界を深く紐解きます。会場内には、等身大に表現されたフォトスポットや、作中の装いを再現した衣裳展示、手がけてきた絵本の紹介、そしてイラストの世界観を広げる映像空間など、その魅力に浸れる仕掛けを各所に用意しました。

大人になった来場者の皆様にも、子どもや猫の目線を体感していただけるよう、あえて順路は設けません。 秘密の花園のような場所で、地図を持たずに自由に歩き、くらはしれいワールドに「迷い込む」ことさえもひとつの物語になります。

これまでの１０年と、これからの物語。

あなただけの「お気に入り」を見つける、特別なひとときをお楽しみください。

■くらはしれい

イラストレーター/絵本作家。

雑誌や書籍の装画、挿絵などで活躍。

レトロな海外絵本の世界、独特な色合いを得意とし、ファブリックやカレンダー、ステーショナリー・お菓子・雑貨などのイラストも多く手掛ける。

岐阜県で猫たちと暮らしている。

１.コラボカフェ情報

くらはしれいさん初めての「コラボカフェ」が開店します！

会期：2026年6月17日（水）～6月29日（月）

営業時間：午前11時から午後10時（ラストオーダー午後9時）

※6月21日（日）、28日（日）は午後9時30分閉店（ラストオーダー8時30分）

場所：松屋銀座 8階 MGカフェ

▼ランダムカフェラテ（オシャレ）

絵柄は全６種

990円（税込）

＊テイクアウト有

アレルギー 乳

▼Happyなオムライス

1,650円（税込）

フラッグ付

アレルギー 乳・卵・小麦

▼秋の味覚のきのこのパスタ

1,650円（税込）

フラッグ付

アレルギー 乳・卵・小麦

▼秘密の部屋のチョコムースプレート

1,650円（税込）

アレルギー 乳・卵・小麦

▼ピーチクリームソーダ（首飾り）

▼メロンクリームソーダ（ともだち）

1,210円（税込）

＊テイクアウト有

フラッグ付

アレルギー 乳・卵

▼ライチとベリーのパフェ（嗜み）

1.650円（税込）

フラッグ付

アレルギー 乳・小麦

【ノベルティ】

コラボメニューを１品ご注文ごとに、特典コースター（全6種）をランダムで１枚、

メニューのご提供と一緒にお渡しいたします。

２.オリジナルグッズ情報 ＊一部

B6リングノート

880円（税込）

くらはしれいさんのアートが描かれたリングノートです。本文にもワンポイントアートが入っていて、使うたびに癒されます。

使いやすいB6サイズです。

約 W13×H18.2×D0.8cm

内容量：60枚（120ページ）

メッシュポーチ

1,870円（税込）

展覧会のオリジナルアートのダイカットワッペンがポイントのメッシュポーチです。

約 W17×H14cm

ポケッタブルエコバッグ

2,860円（税込）

展覧会のオリジナルアートをあしらったマチ付きエコバッグです。コンパクトに畳んで持ち運ぶことができます。

約 W34×H56×D16cm

リボン付き巾着トートバッグ

各3,080円（税込）

くらはしれいさんのイラストをあしらった巾着型のトートバッグです。リボン結びのワンポイント付きです。

約 W36×H43cm

ぬいぐるみ（ひみつの黒猫）

5,478円（税込）

展覧会のオリジナルアートを元に、黄色い瞳と耳が印象的な黒猫のぬいぐるみが誕生しました。ハート型の鍵型チャームがついた特別仕様です。お手持ちのお洋服を着せてもかわいい！

約 W11×H17.5cm

ブローチ（きょうのブローチ）

3,828円（税込）

絵本に登場する黒猫のブローチを忠実再現！胸元につければ絵本の表紙とのお揃いコーデをお楽しみいただけます。

出典『きょうは なにきる？』

(くらはしれい/KADOKAWA）

約 W7×H8cm

シール＆ワッペン（秘密の部屋）

660円（税込）

約 W44×H７５mm

複製原画（秘密の部屋）

33,000円（税込）

展覧会のオリジナルアート「秘密の部屋」の複製原画。作品を忠実に再現した美しい色彩が特徴です。お部屋が華やぐ程よいサイズ感。「秘密の鍵」と並べて飾っても可愛らしくまとまります。展覧会の感動をご家庭でもお楽しみください！

約 W25.8×H31.9×D2.3cm

3.展覧会展示パースイメージ

【エントランス】

本展のために描き下ろされた特別なキービジュアルが、皆様をお出迎え。鍵穴の形をした“小さな入り口”をくぐり抜けると、まるで絵本の中へ迷いこんだような空間が広がります。ちょっと不思議でわくわくする、“秘密の花園”への旅立ちです。

【フォトスポット】

くらはしれいの描く世界を、そのままに体験できるフォトスポット。絵の中の住人たちといっしょに写真を撮れば、同じ物語の登場人物になったような気分を味わえます。イラストの世界に飛び込んで、思い出の一ページを刻んでみてください。

【映像展示】

旅の最終目的地点は、薄明かり射すシアタールーム。絵本をめくるように流れる映像と“読み聞かせ”の声が、夢の世界へと誘います。やさしい音色に耳を澄ませれば、物語は静かに動きだし、うつろいはじめます。

今後、詳細は本展覧会公式WEBサイト、展覧会公式Xにてご案内をいたします。

■開催概要

展覧会名：10周年記念 くらはしれい展

会期：2026年6月17日（水）～6月29日（月）

会場： 松屋銀座 8階イベントスクエア （東京都中央区銀座3-6-1）

※6月17日（水）、土日は→全日日時指定

※6月18日（木）～１９日（金）、6月22日（月）～26日（金）、29日（月）→11:00～13:00まで

日時指定（以降フリー入場）

開場時間：11：00～20：00

※最終日は17:00閉場

※6月21日（日）、28日（日）は19:30閉場

※最終入場は閉場30分前まで

■チケット

チケット販売方法

〇松屋銀座会場では、「一部日時指定制」で入場チケットを販売させていただきます。

〇日時指定日のご来場をご希望のお客様は、チケット購入時に入場希望の回(日にち＋入場時間帯)を選んで事前にローソンチケットにてご購入をお願いします。

〇チケットは数量限定での販売となります。販売状況によっては完売となる場合がございます。

入場希望の回はお早めにご購入をお願いします。

〇会期中チケットに残数がある場合は、展覧会入口でも販売を行う場合がございます。

■入場チケット料金（税込）

【前売券】

一般：1,100円

高校生：900円

小中学生：600円

【当日券】

一般：1,300円

高校生：1,100円

小中学生：800円

■券売（東京会場）

※日時指定券のみ抽選販売

一般発売（前売）：5/23（土）12：00～6/16（火）23：59

一般発売（当日）：6/17（水）00：00～

公式サイト https://www.kurahashirei-exhibition.jp

公式X @kurahashirei_ex

■注意事項

本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意事項を公式WEBサイトにて必ずご確認ください。