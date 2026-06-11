人事プロフェッショナルブティックCORNER、第25回総務・人事・経理Week【東京】　「HR EXPO 2026」に初出展

株式会社コーナー

株式会社コーナーは、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される第25回 総務・人事・経理Week【東京】 内の専門展「HR EXPO 2026」に初出展いたします。

当社ブースでは、プロフェッショナル人事による組織・人事課題の解決支援サービスをご紹介します。採用、制度設計、組織開発などの支援事例をもとに、企業の人事戦略や組織づくりに関するご相談にも対応いたします。

来場予定の方は、ぜひお気軽に当社ブースへお立ち寄りください。

出展内容

来場登録【特典つき】 :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1671978469012348-2YI

CORNERは、採用・制度設計・組織開発・人材開発・労務・人的資本の情報開示といった企業の人事課題に対して、「経験豊富なプロ」を必要な期間・テーマに応じて活用できる、人事領域特化型のプロフェッショナルサービスです。

＜特徴１＞高い専門性と実務力

CORNERには、事業会社で人事責任者・マネージャーを務めた経験者や、大手企業・成長企業で組織開発 / 制度設計などの変革を主導してきたプロフェッショナルが1万人登録しています。



＜特徴２＞課題の本質を捉える「構造的」な支援設計

「採用だけ」「人事制度設計だけ」といった単発支援ではなく、事業フェーズや組織状況を踏まえて課題を構造的に整理します。背景や因果関係を可視化し、優先順位をつけて支援内容を設計することで、「制度を作ったが運用されない」「採用を強化したが定着しない」といった典型的な失敗を回避し、実行・定着まで伴走します。

＜特徴３＞必要な期間・業務で活用できる柔軟なモデル

週数日・月数日や繁忙期のみといった可動設計が可能です。課題やご状況に合わせて必要な業務を必要な期間活用できます。

▼こんな方におすすめ

・採用、評価制度、組織開発など、人事領域の課題が多岐にわたり、どこから手を付けるべきか悩んでいる方

・「制度を作ったが運用されない」「採用しても定着しない」といった人事施策の形骸化に課題を感じている方

・人事の専門知識や実務経験を持った即戦力人材・アドバイザーを求めている方

・繁忙期や特定のプロジェクト期間だけ、ピンポイントで人事プロフェッショナルの力を借りたい方

・自社の事業フェーズに合わせた、最適な人事戦略・組織づくりのヒントを得たい方

ブース情報

サービス名「人事プロフェッショナルブティックCORNER」

ブース位置：東2ホール (小間番号：E15-35)

HR EXPO 開催概要

ブースイメージ企業紹介ページ :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026-a9fKd/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC.org-1753e37a-8724-4a42-aab6-f2d261a5bed1.html#/会場マップ :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html#map

第25回 総務・人事・経理Week【東京】 「HR EXPO」

開催日程：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00-18:00（最終日のみ17:00まで）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX ジャパン株式会社

入場方法：事前登録制（公式サイトより登録）

公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

株式会社コーナーについて

「人事を変え、組織を変え、世界を変える」のパーパスのもと、代表の門馬貴裕が2016年に創業し、人事プロフェッショナルブティック「CORNER」を提供しています。採用、労務、制度設計、組織・人材開発、人的資本の情報開示やDE&I推進など、個別多様な組織課題を解決し事業を成長させたい企業と、即戦力となるパラレルワーカー（複数の企業に関わって働く人）を繋ぎ、コーナーの人事コンサルタントとワンチームになって実働型で支援しています。パラレルワーカーの登録は1万人超（2025年1月時点）。



【会社概要】

代表者：代表取締役 門馬貴裕

所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 第35荒井ビル8・9F

事業内容：人事領域に特化した課題解決支援サービス

設立日：2016年8月

会社HP：https://www.corner-inc.co.jp/