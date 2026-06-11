強加工でしっかり盛れるのに、違和感がない！衝撃的な「神盛れ」を実現したフリューの最新プリ機「FLASH(フラッシュ)」を6月中旬より順次設置開始

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、最新プリントシール（以下、プリ）機『FLASH（フラッシュ）』を6月中旬より、全国のアミューズメント施設に順次設置いたします。

強め加工でも自分らしさが残る「神盛れ」の仕上がりイメージ

『FLASH』は、「盛りすぎてもいいじゃん、だってプリだもん。」をキャッチコピーに、“圧倒的な盛れ感”と自然な顔のパーツの配置にこだわった新たな写り「神盛れ」を体験できる最新プリ機です。落書き時には、フリュー史上最多＊1 となるメイクレタッチ機能に加え、自分の名前や日付のスタンプなど簡単にかわいい落書きが楽しめる多種多様なコンテンツを搭載。プリならではの「盛れる」と「かわいい」を存分にお楽しみいただけます。

さらに、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション（以下、コラボ）も決定。6月18日（木）～9月30日（水）までの期間限定で、「ハローキティ」の世界観が楽しめるコラボスタンプやシールデザインなどを搭載します。

また、外装やプリ機内の各画面には、フリューのプリ機として初＊2 となる、生成AI技術を活用して制作したAIタレント「NANA」と「REI」を採用。『FLASH』の世界観を表現したインパクト抜群のビジュアルにもご注目ください。

AIタレント「NANA（左）」と「REI（右）」

＊1・・・2026年6月時点。『わたウサ』のメイクレタッチ数：75種類。

＊2・・・2026年6月時点。

＜最新プリ機『FLASH』の特徴＞

１.衝撃的な新しい盛れ感！？強め加工なのに違和感のない「神盛れ」な写り

２.フリュー史上最多＊のメイクレタッチで、自分好みの仕上がりをとことん追求

３.プリをもーっと可愛く(ハート)大充実の落書きコンテンツ

４.「ハローキティ」コラボコンテンツを期間限定で搭載

＜プリ機『FLASH』詳細＞

プリならではの“盛れる”と“かわいい”が存分に楽しめる！「ハローキティ」が撮影フレームやシールふちデザインに登場

１.衝撃的な新しい盛れ感！？強め加工なのに違和感のない「神盛れ」な写り

強めの加工でしっかり盛れるのに違和感のない「神盛れ」な写りが魅力です。『FLASH』では、顔パーツの配置バランスと立体感に徹底的にこだわり、強加工によって生じがちな顔全体のバランスの崩れや平面的な印象による不自然さを解消。いつものプリとは一味違う、『FLASH』ならではの新しい盛れ感が楽しめます。

さらに、撮影後には顔のパーツバランスを選択することが可能。「パーツTYPE01」では自分らしさを活かした安定感のあるバランスに仕上がり、「パーツTYPE02」ではたれ目加工とメイク感をプラスすることで優しく可愛らしい印象に。自分の顔を見ながら好みの仕上がりをお選びいただけます。

圧倒的な盛れ感を楽しめる「神盛れ」な写り好みのパーツバランスを1人ずつ選べる！

２.フリュー史上最多＊のメイクレタッチで、自分好みの仕上がりをとことん追求

落書き時のメイクレタッチ機能は、フリュー史上最多＊となる全87種類を搭載しました。プリで定番の「目の大きさ」や「涙袋」などはもちろん、あご下のたるみを整える「二重あご」や立体感のある可愛らしい口元を演出する「M字リップ」など新規レタッチも登場。より細かい部分まで理想の“盛れる”を追求いただけます。

さらに、こだわりのメイクレタッチは1枚のプリ画で設定するだけ。ワンタッチで全てのプリ画に反映できる時短機能もご用意しました。メイクレタッチだけで時間が無くなってしまう心配もなく、落書きを存分にお楽しみいただけます。

＊・・・2026年6月時点。『わたウサ』のメイクレタッチ数：75種類。

プリ機『FLASH』で使えるメイクレタッチ機能一例

３.プリをもーっと可愛く(ハート)大充実の落書きコンテンツ

『FLASH』では、撮影したプリをデコレーションできる落書きコンテンツを豊富にご用意。ペンやなりきりスタンプに加え、自分の名前をスタンプにできる「おなまえスタンプ」や、いつ撮影したかが一目で分かる「日付スタンプ」、ワンタップでフレームやスタンプを施せる「フレーム＆背景」など、バリエーション豊かに取り揃えました。

また、タイポグラフィーとポエムを掛け合わせた「タイポエム」を中心に制作を行うマルチクリエイター・ハヤシレナさんによる描きおろしスタンプも搭載。カラフルな色使いとクスッと笑えるメッセ―ジで、プリを可愛く彩ります。

自分の名前が可愛いスタンプにハヤシレナさんコラボスタンプイメージ

４.「ハローキティ」コラボコンテンツを期間限定で搭載

6月18日（木）～9月30日（水）までの期間限定で、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がフレーム＆背景・スタンプ・シールふちデザインに登場。プリ撮影後、落書き画面・シール選択画面にて「ハローキティ」のタブを選択すると体験いただけます。

本コラボでは、フレームとスタンプがセットで楽しめるフレーム＆背景をはじめ、「ハローキティ」や双子の妹「ミミィ」のスタンプなど、「ハローキティ」の世界観を楽しめるコンテンツを多数ご用意。また、8月1日（土）からは第2弾、9月1日（火）からは第3弾のスタンプが追加され、コラボ期間中、何度でも撮影をお楽しみいただけることも魅力です。

[実施期間] 2026年6月18日（木）～9月30日（水）

[対象機種] 『FLASH』

※一部店舗では、対象機種に「コラボコンテンツ」が搭載されていない場合がございます。

[対象店舗] 『FLASH』設置のアミューズメント施設等

店舗検索：https://sp.pictlink.com/sp/s/8ku6j74j

※6月18日（木）より検索可能。対象店舗は順次追加予定です。

最新の情報は、画像取得・閲覧サービス『ピクトリンク』内の『FLASH』紹介ページ

（ https://sp.pictlink.com/sp/s/eh50NMRC ）からもご確認いただけます。

[コラボ内容] コラボフレーム&背景全10種類、シールふちデザイン全8種類

スタンプ全93種類（第1弾全52種類／第2弾全24種類／第3弾全17種類）

[撮影方法] 落書き画面、シールデザイン選択画面にて「ハローキティ」コラボデザインを選択

「ハローキティ」コラボコンテンツイメージ

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670426

【フリュー株式会社の開発者が技術情報を発信するブログ「FURYU Tech Blog」のご紹介】

今回のテーマ：プリにスマホの画像を投影 マイシーン取り込み機能を実現する技術について

プリ機『Misel』に搭載された「マイシーン取り込み」機能を用いて、ユーザーのスマートフォンとプリントシール機が、どのようなやり取りをしているかを解説しました。プリ開発ならではの工夫ポイントにフォーカスし、簡単な説明に留めましたので、技術の専門知識がなくても読みやすい内容になっています。

≪記事リンク≫ https://tech.furyu.jp/entry/2026/06/myscene

＜フリュー株式会社について＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

≪フリュー株式会社 https://www.furyu.jp/ ≫

＜「フリューかわいい研究所」とは＞

セカイに新しい「かわいい」を。日々世の中で生み出される新しい「かわいい」。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい「かわいい」を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして「かわいい」をプロデュースし、発信します。

≪フリューかわいい研究所 https://kawaii.furyu.jp/ ≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※フラッシュ（ロゴ）、かわいい研 他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。