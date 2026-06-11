【Dify活用ウェビナー】株式会社バイタリフィ、「Difyで進める自社専用AIエージェント開発 ～本格導入と運用コストのリアル～」を2026年6月24日（水）12:00に開催

株式会社バイタリフィ

生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月24日（水）12:00に無料オンラインウェビナー「Difyで進める自社専用AIエージェント開発 ～本格導入と運用コストのリアル～」を開催いたします。

■ウェビナー概要

AIの進化・発展に伴い、ビジネスシーンにおけるAIツールの活用も日々増加しています。中でも、自律的にタスクを実行できる「AIエージェント」が特に注目を集めています。

そこでノーコードAIエージェント開発プラットフォーム「Dify」を活用した、自社専用AIエージェントの本格導入をテーマにしたウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、ご要望の多かった運用コストのリアルにフォーカスし、ランニングコストの内訳や、実際のユースケース別事例をご紹介いたします。

生成AIを活用したSaaS製品開発やシステム開発を行うバイタリフィによる、実演デモを通して実際の開発の流れを見ることができ、その場で質問もできる無料オンラインウェビナーとなっております。 ご興味のある方、ぜひ奮ってご参加ください。

お申し込みはこちら :https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260624

■こんな方におすすめです

・AIエージェントの導入を検討しており、運用コストの目安を具体的に知りたい方

・Difyについて知りたい、自社業務への活用を検討されている方

・自社専用のAIエージェント開発・本格導入を進めたい方

■セミナー内容

・AIエージェントの最新動向

・Difyのご紹介

・運用コスト事例のご紹介

・デモアプリのご紹介



■登壇者

株式会社バイタリフィ 営業統括部

リーダー 野見山 敬介

大学卒業後、教育系企業に入社、家庭教師の営業から自治体と連携した地域事業や学童事業など教育に関わる幅広い課題解決に尽力。2022年にバイタリフィへ入社後は受託開発、オフショア開発を中心に担当し、最近ではAI技術を活用したサービスの導入支援や顧客の業務効率化、事業推進に取り組んでいる。AIと受託開発の経験を活かし、クライアントの業務に即した提案とサポートを行っている。

■開催概要

タイトル：Difyで進める自社専用AIエージェント開発 ～本格導入と運用コストのリアル～

日程 ：2026年6月24日(水) 12:00～13:00

会場 ：オンライン開催（Zoom）

費用 ：無料

定員 ：100名

主催 ：株式会社バイタリフィ

※当日はzoomを使用いたします、ウェビナー開始までに閲覧できるようご準備ください。

※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。

※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。

お申し込みはこちら :https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260624

■会社概要

商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）

代表者 ：代表取締役 板羽晃司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F

設立年月 ：2005年9月

サービス１.：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）

サービス２.：伴走型AIエージェント導入サービス「AIエージェントDRIVE」

（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）

■本件の問い合わせ先

株式会社バイタリフィ 担当：島貫

お問い合せ先：03-5428-6346

https://vitalify.jp/contact/