システムサービスより「おりこうねこちゃん」のプライズが 2026年6月より連続登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「おりこうねこちゃん」のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆おりこうねこちゃん　マスコット


【アミューズメント専用景品】



約8cmのゴムひも付きマスコット。

＜商品詳細＞


【商品名】おりこうねこちゃん　マスコット


【種類】全4種


【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定


【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2606_onk_SS16946


※無くなり次第終了となります。



◆おりこうねこちゃん　おまもりマスコット


【アミューズメント専用景品】



約8cmのおまもり型のマスコット。

＜商品詳細＞


【商品名】おりこうねこちゃん　おまもりマスコット


【種類】全4種


【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定


【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2606_onk_SS16945


※無くなり次第終了となります。



◆おりこうねこちゃん　ぬいぐるみBIG


【アミューズメント専用景品】



約25cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】おりこうねこちゃん　ぬいぐるみBIG


【種類】全3種


【登場時期】2026年7月2週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)orikou



■株式会社Animi「おりこうねこちゃん」紹介ページ


https://animi.co.jp/orikou-neko-chan/



■「おりこうねこちゃん」公式X


https://x.com/motto__homete



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。