システムサービスより「おりこうねこちゃん」のプライズが 2026年6月より連続登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「おりこうねこちゃん」のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆おりこうねこちゃん マスコット

【アミューズメント専用景品】

約8cmのゴムひも付きマスコット。

＜商品詳細＞

【商品名】おりこうねこちゃん マスコット

【種類】全4種

【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定

【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2606_onk_SS16946

※無くなり次第終了となります。

◆おりこうねこちゃん おまもりマスコット

【アミューズメント専用景品】

約8cmのおまもり型のマスコット。

＜商品詳細＞

【商品名】おりこうねこちゃん おまもりマスコット

【種類】全4種

【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定

【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2606_onk_SS16945

※無くなり次第終了となります。

◆おりこうねこちゃん ぬいぐるみBIG

【アミューズメント専用景品】

約25cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】おりこうねこちゃん ぬいぐるみBIG

【種類】全3種

【登場時期】2026年7月2週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)orikou

■株式会社Animi「おりこうねこちゃん」紹介ページ

https://animi.co.jp/orikou-neko-chan/

■「おりこうねこちゃん」公式X

https://x.com/motto__homete

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。