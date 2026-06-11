システムサービスより「おりこうねこちゃん」のプライズが 2026年6月より連続登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「おりこうねこちゃん」のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆おりこうねこちゃん マスコット
【アミューズメント専用景品】
約8cmのゴムひも付きマスコット。
＜商品詳細＞
【商品名】おりこうねこちゃん マスコット
【種類】全4種
【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定
【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2606_onk_SS16946
※無くなり次第終了となります。
◆おりこうねこちゃん おまもりマスコット
【アミューズメント専用景品】
約8cmのおまもり型のマスコット。
＜商品詳細＞
【商品名】おりこうねこちゃん おまもりマスコット
【種類】全4種
【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定
【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2606_onk_SS16945
※無くなり次第終了となります。
◆おりこうねこちゃん ぬいぐるみBIG
【アミューズメント専用景品】
約25cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】おりこうねこちゃん ぬいぐるみBIG
【種類】全3種
【登場時期】2026年7月2週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)orikou
■株式会社Animi「おりこうねこちゃん」紹介ページ
https://animi.co.jp/orikou-neko-chan/
■「おりこうねこちゃん」公式X
https://x.com/motto__homete
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。