遠藤航最新刊『STEP』発売を記念して、紀伊國屋書店にてパネル展・サイン入りグッズプレゼント・特別レシートキャンペーンを実施

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者の知見を独自の視点で、深く、体系的にお届けするデジタルメディア「SYNCHRONOUSーシンクロナスー」（株式会社日本ビジネスプレス運営）は、遠藤航氏の新著『STEP 夢を叶える33のブースター』の発売に合わせ、紀伊國屋書店との連携による複数のキャンペーンを展開いたします。

新宿本店・梅田本店でのパネル展と直筆サイン入りグッズプレゼント抽選、および全国72店舗での特別レシート配布の3つのキャンペーンを実施します。

『STEP 夢を叶える33のブースター』発売記念パネル展 2店舗で同時開催

紀伊國屋書店 新宿本店・梅田本店の2店舗にて、遠藤航『 STEP - 夢を叶える33のブースター - 』発売記念パネル展を開催いたします。

【新宿本店】

展示期間｜2026年6月11日（木）～2026年6月25日（木）

展示場所｜2階C階段ショーケース

お問合わせ｜TEL：03-3354-0131（代表）

【梅田本店】

展示期間｜2026年6月11日（木）～2026年6月25日（木）

展示場所｜BIGMAN下ウインドウ

お問合わせ｜TEL：06-6372-5821

直筆サイン入りグッズ プレゼント

紀伊國屋書店 新宿本店・梅田本店で期間内に『 STEP - 夢を叶える33のブースター - 』をご購入頂いたお客様に、抽選で遠藤航選手の直筆サイン入りグッズをプレゼントいたします。

※直筆サイン入りグッズの詳細は後日発表いたします。

【対象商品】

タイトル：『 STEP - 夢を叶える33のブースター - 』

著者：遠藤航

発行：日本ビジネスプレス 発売：ワニブックス

発売日：2026年6月12日（金）予定

価格：1,980円（税込）

【参加方法】

ご応募には１.対象商品のご購入（LINE会員証/ポイントアプリ/ポイントカードのいずれかの提示が必要） ２.ウェブからご応募（要会員登録）が必要です。

※紀伊國屋書店ウェブサイトより、参加方法・ご注意事項をよくお読みのうえご応募ください。

紀伊國屋書店ウェブサイト パネル展イベントページ(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1778205624/)

店舗購入特典・遠藤航のメッセージ入り特別レシート 全国72店舗で展開

2026年6月10日（水）から7月20日（月・祝）の期間中、紀伊國屋書店の対象72店舗で新刊『STEP』または既刊『DUEL 世界に勝つために「最適解」を探し続けろ』を購入したお客様に、遠藤航さんのメッセージがプリントされた特別レシートが配布されます。

【対象書籍】

＜新刊＞『STEP 夢を叶える33のブースター 』

遠藤航【著】

価格 \1,980（本体\1,800）

ワニブックス（2026/06/12発売）

商品コード 9784847076640

＜既刊＞『DUEL 世界に勝つために「最適解」を探し続けろ』

遠藤 航【著】

価格 \1,650（本体\1,500）

日本ビジネスプレス（2022/11発売）

商品コード 9784847072284

※紀伊國屋ウェブサイトより、対象店舗をご確認のうえご来店ください。レシート印字未対応の店舗がございますので、ご注意ください。

紀伊國屋書店ウェブサイト 購入特典イベントページ(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1780307645/)

著者プロフィール

遠藤航

1993年2月9日生まれ。神奈川県出身。中学3年時に湘南ベルマーレユースからオファーを受け、神奈川県立金井高等学校進学と同時に湘南ユースに入団。2010年、湘南ベルマーレに2種登録選手として登録されJリーグデビュー。2011年にトップチームに昇格し167試合に出場。2015年12月浦和レッズに完全移籍。2017年にはAFCチャンピオンリーグで優勝し初の国際タイトルを獲得した。2018年8月にジュピラー・プロ・リーグのシント＝トロイデンVVへ完全移籍。2019年８月ブンデス２部のVfBシュトゥットガルトにレンタル移籍し、１部昇格に貢献。2020年４月に完全移籍し133試合に出場。2021-22シーズンからはキャプテンを務め、2年連続でデュエル勝利数1位も記録。2023年８月プレミアリーグの名門・リバプールに移籍。1年目から主力として活躍、カラバオカップ制覇に貢献。翌シーズンはプレミアリーグ制覇を果たす。また日本代表は、2017年に初選出。2018年ロシア・ワールドカップ、2022年カタール・ワールドカップでメンバー入り。2023年よりキャプテンとしてプレーする。2021年よりWebメディア「SYNCHRONOUS」（シンクロナス）で自身のプレーを解説する動画コンテンツ「月刊・遠藤航」を配信中。前著に『DUEL』（SYNCHRONOUS BOOKS）がある。

プライベートでは4児の父。

イベント関連情報

パネル展・サイン入りグッズプレゼント詳細：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1778205624/

特別レシートキャンペーン詳細：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1780307645/