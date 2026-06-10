全ての住宅用ウォシュレットが瞬間式化　ウォシュレット一体形便器　新「GG-800／GG」8月3日（月）発売

TOTO株式会社

TOTO株式会社(本社:福岡県北九州市、社長:田村 信也)は、清掃性とデザインでご好評いただいているウォシュレット※1一体形便器 「GG-800」およびマンションリモデル用「GG（壁排水タイプ）」をモデルチェンジし、新たに「瞬間式ウォシュレット」を採用した商品を2026年8月3日（月）に発売します。本商品の発売により、すべての住宅用ウォシュレットの瞬間式への切り替えが完了します。

TOTOは、2050年のカーボンニュートラルで持続可能な社会の実現に向けてCO2排出量の削減に取り組んでいます。この度の瞬間式化による環境貢献は、「WILL2030 社会的価値・環境価値指標」において2026年度目標に掲げる、商品使用時CO2削減貢献量360万tの内、26万t分に相当し、「SBT※2イニシアチブ」より認定を取得した「1.5℃目標」の達成にも寄与します。

従来はおしり洗浄やビデ洗浄の際、内蔵タンクに貯めたお湯を使う「貯湯式」を採用していましたが、新商品では水を瞬間的に沸かして適温にする「瞬間式」の採用で、湯切れの心配がなくこれまで以上に快適にお使いいただけます。また、お湯を保温するための待機電力が不要となるため、従来の貯湯式モデルと比較して消費電力量を抑えるほか、便器の小洗浄水量が3.4Lになり、優れた省エネ・節水性能を実現します。

TOTOは、本商品を含む、「きれいと快適・健康」「環境」を両立するTOTOらしい商品を「サステナブルプロダクツ」と位置付け、これらの商品を普及させることによって、地球環境に配慮した、豊かで快適な社会の実現に貢献していきます。

※1:「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

※2:Science Based Targetsの略。パリ協定が求める水準と整合した企業における温室効果ガス排出削減目標。

ウォシュレット一体形便器 GG3-800（床排水）（写真左）

希望小売価格

391,490円（税込）

ウォシュレット一体形便器 GG3（壁排水）（写真右）希望小売価格

400,620円（税込）

※4：きれい除菌水の除菌効果 試験機関：（一財）北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効果試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99%以上（実使用での実証結果ではありません） 効果効能：きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質、対象物の材質・形状、汚れの程度など）によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ※5：水道水および飲用可能な井戸水（地下水）です。 ※6：きれい除菌水の水質安全性 試験機関：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の水道水質基準適合性調査試験 検体：電解した水道水／電解水の原水回帰後の水／寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果：水道水基準を100%順守 ※7：きれい除菌水の原水回帰特性 試験機関：（一財）日本食品分析センター／（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の原水回帰特性試験 検体：電解した水道水 試験結果：約2時間にて原水回帰 ※8：きれい除菌水の分解効果 試験機関：（一財）日本食品分析センター／（株）東レリサーチセンター 試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験／タンパク質分解立証試験 検体：オレイン酸（電解水浸漬）／BSA（電解水浸漬） 試験結果：95%以上分解（実使用での実証結果ではありません）／79%分解（実使用での実証結果ではありません） ※9：きれい除菌水の漂白効果 試験機関：（一財）日本食品分析センター 試験方法：実尿の色素成分におけるきれい除菌水の漂白効果 検体：ウロビリン水溶液（電解水浸漬） 試験結果：50%以上漂白（実使用での実証結果ではありません） ※10：きれい除菌水の有効塩素濃度 試験機関：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験 検体：電解した水道水 試験結果：5ppm（WHO飲料水水質ガイドライン値）以下[表: https://prtimes.jp/data/corp/40152/table/137_1_ff9af2b3df1f6f9c566b148ca7c1a4e1.jpg?v=202606100851 ]