【最大30%OFF】夏の愛犬旅行に！全室「愛犬専用ミニプール」新登場。全棟ドッグラン＆サウナ付きの「ドッグヴィラ広島」が『早割キャンペーン』を販売開始

株式会社ブッキングリゾート

公式サイトURL：https://www.hiroshima-glampingresort.com/

画像はイメージです画像はイメージですガーデンヴィラ

広島・吉山の豊かな自然に包まれた、全棟プライベートドッグラン＆サウナ付きの一棟貸切のプライベートヴィラ「ドッグヴィラ広島」は、2025年秋のオープン以来、多くの愛犬家の皆様にご利用いただき、延べ宿泊利用者数1700人を突破いたしました。

近年、夏の最高気温が上昇し続ける中で、ワンちゃんの「暑さ対策」は愛犬家にとって最優先の課題となっています。そこで当施設では、プライベート空間で安全に涼んでいただけるよう、全ての客室のプライベートドッグランでご利用可能な「ワンちゃん専用ミニプール」の無料貸出サービスを開始いたしました。

さらに夏休み期間のご旅行も最大30%OFFでお得に予約できる、土日も対象の『早割キャンペーン』の販売を開始いたします。

◆ 60日前までの早期予約でおトク「早割キャンペーン」詳細

【60日前までの早期予約限定】◆土日も対象◆最大30％OFF！広島旅行をお得に賢く♪早割プラン＜素泊まり＞

ご旅行の予定が早めに決まっている方に大変おすすめな『早割プラン』をご用意いたしました。 ご宿泊日の60日前までにご予約いただくことで、最大30%OFFとなる大変お得なキャンペーンです。通常は割引対象外となりやすい土曜日のご宿泊も対象となるため（※お盆など一部除外日を除く）、週末を利用して愛犬との夏旅をお得に叶える絶好のチャンスです。夏休みやお盆前後の人気シーズンは、早期に満室となることが予想されます。ぜひお早めのご予約をご検討ください。

◆ 「ドッグヴィラ広島」が夏の愛犬旅行に選ばれる7つの理由

画像はイメージです1. 【NEW】猛暑に負けない！「ワンちゃん専用ミニプール」を全室にご用意

すべての客室のプライベートドッグランで、手軽に水遊びが楽しめる愛犬用ミニプール（貸出備品）をご用意いたしました。他のワンちゃんとの接触がない完全プライベート空間のため、警戒心の強いワンちゃんでも、自分のペースで安全にクールダウンが可能です。

ガーデンヴィラプレミアムヴィララグジュアリーヴィラスイートヴィラ2. 滞在スタイルに合わせて選べる4つの客室タイプ

ドッグランの大きさやインテリアの異なる4つの客室タイプをご用意しております。全室、室内の床には滑りにくい無垢材を採用し、ワンちゃんの足腰への負担を軽減。段差のある箇所にはステップやスロープを設置しており、小型犬やシニア犬も安心して過ごせる仕様となっています。

プライベートサウナ[スイートヴィラ]3. 24時間いつでもノーリード。全棟に「プライベートドッグラン」を完備

客室ごとに専用ドッグランを完備。中でもスイートヴィラのドッグランは400平方メートル 超と、プライベートドッグランとしては圧倒的な広さを誇ります。涼しい朝方や夕暮れ時など、お好きなタイミングで周囲に気兼ねなく、思いっきり走り回れる贅沢な空間です。

プライベートサウナ[全室共通]４.ととのう贅沢。全棟に「プライベートサウナ」を完備

全棟に専用のサウナを完備しており、大自然の中で誰にも邪魔されずに極上のリフレッシュタイムをお楽しみいただけます。ワンちゃんがドッグランやミニプールで楽しそうに遊ぶ姿を眺めながら、贅沢な「ととのい」をご堪能ください。

画像はイメージです5. 多頭飼いや大型犬も安心「愛犬宿泊料無料＆頭数・犬種制限なし」

すべてのワンちゃんに旅を楽しんでいただけるよう、愛犬の宿泊料金は全頭無料、さらに頭数や犬種の制限も設けておりません。普段は旅行を躊躇してしまう大型犬や多頭飼いの飼い主様も、安心してのびのびとお過ごしいただけます。

画像はイメージです6. ベッドの上もOK！お食事もずっと一緒

お食事中はもちろん、ベッドの上で愛犬と一緒にご就寝いただけます。ケージでの留守番や立ち入り制限は一切なし。ワンちゃんと滞在中ずっと一緒にいられる安心と心地よさを提供します。

おやつマルシェ7. 無料で楽しめる「ワンちゃん用おやつマルシェ」

ワンちゃん用のおやつを豊富に取り揃えた「おやつマルシェ」をご用意。一番下段には“匂いを試せるテスター”も設置しているため、ワンちゃんの好みに合ったおやつを選べます。

◆【最大30％OFF】広島の美しい里山で楽しむ、愛犬との夏旅

ドッグヴィラ広島[外観]

広島の豊かな自然に包まれながら、愛犬と過ごす特別なひとときを。

プライベート空間で楽しむ、ここでしか味わえない愛犬との最高の夏の思い出を作ってみませんか。土日も対象となるお得なこの機会に、ぜひご利用ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/703_1_0d6c771b4b118b5ad3ee1b0db1de903b.jpg?v=202606100351 ]

※2026年6月1日時点の掲載料金となります

※料金は改定する可能性がございますので、予約サイトにて最新の情報をご確認ください

▹施設概要

施設名：ドッグヴィラ広島

所在地：〒731-3272 広島県広島市安佐南区沼田町吉山920

客室数：6棟

▹アクセス

お車でお越しの方

山陽自動車道 経由

五日市ICから約15分

広島自動車道 経由

広島西風新都ICから約10分

公共交通機関でお越しの方

JR広島駅からタクシーで約30分

公式サイトを見る :https://www.hiroshima-glampingresort.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp