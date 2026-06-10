アンティーム オーガニックから、待望の泡で出るタイプのフェミニンウォッシュが６月１７日（水）より新発売

株式会社 サンルイ・インターナッショナル

株式会社サンルイ・インターナッショナルは、植物療法士・森田敦子が開発したデリケートゾーン＆パーツケアブランド「アンティーム オーガニック」より、待望の泡で出るフェミニンウォッシュ「アンティーム ウォッシュ」を2026年6月17日（水）より新発売いたします。ブランド誕生から13年、お客様からの声を反映したアイテム。泡で出ることで、より手軽にフェムケアを習慣化し、みずみずしく潤う肌へと導きます。

*1 発売～2025年10月末までの出荷累計





【商品情報】

アンティーム ウォッシュ 300ml 2,970円（税込）

ワンプッシュでやさしく広がるきめ細かな濃密泡が、摩擦を抑えながらデリケートなフェムエリアからボディ全体をやさしく包み込みます。弱酸性処方で、毎日の洗う時間を、自分をいたわる心地よい習慣へと変えていきます。100%天然のシトラスハーブの香り。



●発売日：2026年６月1７日（水）

商品紹介ページは＜こちら＞(https://intime-cosme.com/shopdetail/000000000285)



●公式オンラインストア限定 ６月10日【先行予約】開始！

公式オンラインストアでは、6月10日～6月16日まで限定で先行予約販売を行なっております。

（6月17日以降順次発送）

予約販売期間中は【ホワイトクリームミニサイズ】をプレゼント。

- すっきり洗い上げながらも、肌にうるおいを与える、5種の植物エキス配合

それぞれの植物が持つ特性を活かし、「清潔に保つ・うるおいを与える・整える」というバランスで配合。日々ゆらぎやすい肌をやさしくケアし、すこやかなコンディションへと整えます。くすみ*2のない、明るく澄んだ肌印象へ。



※2 くすみ：古い角質や汚れによる

- アンティーム オーガニックについて



植物のちからで、もっと女性に寄り添ったケアを。

デリケートゾーンケアの大切さを、10年以上前から日本で啓蒙し続けてきた植物療法士・森田敦子が、すべての女性たちのために開発したデリケートゾーン＆パーツケアブランド。

顔や髪をお手入れするように、デリケートゾーンやからだも大切に育んでほしい。植物の恵みや効果を知り尽くした成分を配合し、心地よい使用感と気持ちまでいたわる天然の香りにこだわりました。

自分のからだに触れ、変化に気付く。そんな愛おしむ時間を大切にできる毎日に。



【HP/公式オンラインストア】

https://intime-cosme.com/



【インスタグラム】intimeorganique_official

https://www.instagram.com/intimeorganique_official/



【アンティーム オーガニック ショップリスト】

https://intime-cosme.com/html/page2.html