【会計業界向け】税理士に特化した業務支援アプリリリース！

株式会社GOOODCREW

DX支援・デジタルマーケティング事業を展開する株式会社GOOODCREW（所在地：〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ5F／代表取締役：神田京介）は、現役の税理士監修のもと開発した税理士事務所向けの業務支援SaaS「Tasuki for 税理士」(https://tasukitax.com/)の提供を開始しました。

日々の実務をこなすだけで、案件の進捗と文脈がチームに行き渡る

Tasuki for 税理士(https://tasukitax.com/)は、「管理のための入力」をスタッフに強いるツールではありません。日々の実務をこなすだけで案件の進捗が自然と可視化され、その背景や客観的な事実がチーム全体に行き渡ること--これをコアバリューに据えたSaaSです。

開発のきっかけ：税理士が、本来の仕事に集中できる世界をつくりたい

Tasuki for 税理士(https://tasukitax.com/)の出発点は、税理士という専門職への問題意識でした。

税理士は、中小企業にとって最も身近な経営のパートナーであるべき存在です。しかし現実には、煩雑な管理業務や、属人化した仕事の抱え込みに追われ、本来もっとも価値を発揮できるはずの「経営に寄り添う時間」を確保できずにいる事務所が少なくありません。専門性を持った人材が、その力を発揮しきれないまま疲弊し、業界を去っていく--私たちは、この構造そのものを変えたいと考えました。

特別なマネジメントの努力をしなくても、日々の実務をこなすだけで、事務所が自然とチームとして育っていく。Tasuki for 税理士が目指すのは、そんな状態です。税理士という仕事が、次世代にとっても誇りを持って挑戦できるものであり続けてほしい。その想いが、開発の原点にあります。

（代表 神田京介）

プロダクト名の「Tasuki（襷）for 税理士」には、業務を人から人へ"襷"のように引き継ぎ、チームとして繋いでいくという、この想いを込めています。

主な機能は以下の通りです。

- 入力レスで進捗が残るカンバン - 全案件のステータスを一覧でき、「前へ／次へ」の操作だけで、余計な入力の手間なく進捗が記録されます。- スケジュールの自動生成 - 決算月などの日付から、申告期限や各工程の予定を自動で算出します。- AIによる案件要約 - 小さなメモや、期限・滞留・担当変更といった日々の操作から、案件の状況を一目で追える要約をAIが継続的に作成します。- AIによるタグの自動付与 - 情報の交通整理を人手で行う必要をなくします。- 朝礼メール - 毎朝、自分が担当する案件が自動で手元に届きます。

サービスの詳細および導入のご相談は、公式サイト（https://tasukitax.com/）よりお問い合わせください。

■サービス概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/184466/table/1_1_0ca2a4632368ba18048cecee4bb36d07.jpg?v=202606020451 ]

■株式会社GOOODCREW 会社概要



本 社 ：東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ5F

設 立 ：2016年4月

代表者 ：代表取締役 神田京介

事業内容：DX支援、デジタルマーケティング

U R L： https://gooodcrew.com/