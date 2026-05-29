日本の人事部「ＨＲカンファレンス」運営委員会(委員長：株式会社ＨＲビジョン 代表取締役社長：林 城)は、2026年5月13日(水)～15日(金)、5月19日(火)～21日(木)に、日本の人事部「ＨＲカンファレンス2026-春-」(後援：厚生労働省)を開催しました。





ＨＲカンファレンス2026-春-





人と組織に関するあらゆるテーマを網羅した約200講演を実施し、HR領域のオピニオンリーダー300名が登壇。18,238名の方々にご参加いただきました。参加者を対象としたアンケートでは、93.3％の方が満足した旨の回答(※)をされるなど、大変多くの方に高い評価をいただいております。









◆日本の人事部「ＨＲカンファレンス2026-春-」開催概要

主催 ： 日本の人事部「ＨＲカンファレンス」運営委員会

後援 ： 厚生労働省

開催日 ： 2026年5月13日(水)・14日(木)・15日(金)・19日(火)・20日(水)・

21日(木)

参加対象者： 法人企業・法人組織に所属し、人事・採用・教育・労務・総務・

経営者・管理職など、人・組織・経営の業務に従事している方

開催形式 ： オンラインによるライブ配信(全講演)





※参加者満足度：運営委員会が実施したアンケートで「満足」または「やや満足」と回答された人の割合









◆「ＨＲカンファレンス2026-春-」で実施した主な講演

どうすれば社員は人事制度を活用するのか

「納得感」をもたせる対話やフィードバックの仕方を考える

(NOK 江上 茂樹氏／クラシコム 金 恵栄氏／立教大学 舘野 泰一氏)





CHROの哲学～人事リーダーに学ぶ、人事キャリアの歩み方

(ユナイテッドアローズ 山崎 万里子氏／キッコーマン 松崎 毅氏／元ロート製薬 高倉 千春氏)





AI時代に求められるキャリア開発

自身を進化させ続ける「キャリア・エンゲージメント」とは

(法政大学 田中 研之輔氏)





NTT・三井化学と考える経営人材育成の潮流

――いかに要件を定義し、選抜、育成するのか

(NTT 平井 光太郎氏／三井化学 牧野 元太氏／立教大学 田中 聡氏)





「戦略人事」の実践論――人事部の体制づくりと経営・現場の巻き込み方

(コカ・コーラ ボトラーズジャパン 東 由紀氏／ソフトバンク 源田 泰之氏／学習院大学 守島 基博氏)





心理学から考える「長く働きたい」組織

～脱・ぬるま湯で、成果と定着を両立する～

(ドミノ・ピザ ジャパン 影山 光博氏／ポーラ 岡田 悠希氏／東京女子大学 正木 郁太郎氏)





組織と個人の明文化されない約束「心理的契約」

見えざる期待に応え、社員の成長と定着を実現する

(神戸大学大学院 服部 泰宏氏)





管理職の役割を問い直す。“罰ゲーム化”を覆し、もう一度「憧れの存在」へ。

(サッポロビール 吉原 正通氏／テルモ 田中 隆之氏／早稲田大学 森永 雄太氏)





「HRアワード」最優秀個人賞を受賞した二人のCHROが語り合う

変革期における人事戦略と人事パーソンの在り方

(YKK AP 西田 政之氏／パナソニック ホールディングス 木下 達夫氏)





「個性」を活かす経営と人事とは

――個性を見極め、育てる理論の実務展開

(國學院大学大学院 鈴木 智之氏)





経営のA面とB面：経営の再構築と人事の役割を考える

(埼玉大学大学院 宇田川 元一氏)









◆「ＨＲカンファレンス」とは

「ＨＲカンファレンス」( https://jinjibu.jp/hr-conference/ )は、人事正会員約41万人を有する日本最大級の人事ポータル『日本の人事部』が2009年より開催している、企業人事・経営層・管理職など、人と組織に課題を持つビジネスパーソンのためのイベントです。最新のHRに関するナレッジ、先進企業の取り組み事例、知りたかったノウハウを一度に取得することができ、インタラクティブな講演を通じて企業成長の次の方向性を見出せると、経営者や人事キーパーソンの皆さまに毎回ご好評をいただいております。









◆2026年の開催予定

2026年は8月と11月に「ＨＲカンファレンス」を開催いたします。

・8月 ： ＨＲカンファレンス2026-夏- in 東京(対面形式)

・11月： ＨＲカンファレンス2026-秋-(オンライン配信)

詳細は、決定し次第『日本の人事部』Webサイトにてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。