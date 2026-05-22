総合買取サービスを展開する「おもいお」（本社：築地、代表者：高源 雅洋）は、2026年5月のカルティエ等の価格改定に伴う中古相場の高騰と、消費者庁が指摘する買取市場の不透明さという背景を受け、消費者の適正な資産価値を守るための専門査定体制（GIA鑑定士監修・完全個室・LINE査定）を強化いたしました。

データで見るリユース市場の拡大と浮き彫りになる「買取市場の不透明さ」

https://omoio.co.jp/column/cartier-price-update-2026

環境省の「令和6年度 リユース市場規模調査 報告書」によると、国内リユース市場全体は約3.1兆～3.2兆円規模に達しています。※1また、矢野経済研究所の調査では、ファッションリユース市場規模は約1兆1,500億円を記録し、持続的な成長トレンドにあります。※2

この市場拡大の背景には、ハイブランドの相次ぐ価格改定があります。市場動向として、カルティエでは2026年1月に平均9%の価格改定が行われたほか、同年5月21日にも時計や一部ジュエリーを中心に5～9%程度の実勢価格の改定が確認されています。※3

こうした度重なる定価上昇により、中古市場での需要が急増し、買取相場の底上げが進むことで、消費者の「売り時」ニーズが活発化しています。

一方で、市場の急成長に伴う課題も顕在化しています。消費者庁が2025年4月30日に公表した「買取サービスに関する実態調査報告書」では、査定プロセスの不透明さや広告と実際の査定額との乖離に警鐘が鳴らされています。※4

さらに、PR TIMESで2025年4月30日に配信された調査（【全国調査】買取経験者の半数が「1店舗で即決」説明不足に不満の声）によると、消費者の約51%が1店舗のみで査定を済ませており、業者の見極めができずに機会損失を被るリスクがあることが指摘されています。※5

業界全体の透明性確保と消費者保護が急務となっています。

※1 出典：env「環境省の「令和6年度 リユース市場規模調査 報告書」によると、国内リユース市場全」 https://www.env.go.jp/content/000321556.pdf

※2 出典：yano「矢野経済研究所の調査では、ファッションリユース市場規模は約1兆1,500億円を記」2024年 http://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3584

※3 出典：kanteikyoku「2026年1月20日の価格改定」2026年1月 https://kanteikyoku.jp/store/ichikawa/news/541966/

※4 出典：caa「買取サービスに関する実態調査報告書」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms201_250430_02.pdf

※5 出典：prtimes「消費者の約51%が1店舗のみで査定を済ませており、業者の見極めができずに機会損失」2025年4月 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000087220.html

消費者の資産を守る「おもいお」の適正査定体制

市場の急激な変動と不透明な査定への不安を払拭するため、おもいおは専門的な査定体制をいち早く強化しました。

GIA G.G.資格保有者による専門査定

宝石の品質やブランド背景までを総合評価できる国際的専門資格「GIA G.G.（米国宝石学会認定鑑定士）」を保有する鑑定士を配置。重量や素材だけでなく、デザイン性やブランド価値を価格に反映し、適正な査定額を提示します。

プライバシーに配慮した完全個室での対面査定

2026年1月20日には、プライバシーを保護し、査定根拠を丁寧に説明できる対面環境として、完全個室を備えた「買取専門店おもいお 築地店」を開設しました。周囲の目を気にせず、じっくりと相談できる環境を提供します。

手軽に現在価値を知れるLINE無料査定の拡充

「まずは今の価値を知る」ための手軽なオンライン窓口として、LINE無料査定の機能を拡充。市場変動に不安を抱く層へ向けた事前相談窓口を強化し、来店前の不安を解消します。

情報格差を解消し、クリーンなリユース市場の形成へ

専門知識を持つ鑑定士が市場相場や価格の根拠を丁寧に説明することで、利用者の不安を払拭し、納得度の高い取引を実現します。査定額の明確な根拠提示を徹底することは、消費者庁が求める「消費者保護」と「透明性確保」に応える先制的な取り組みです。

おもいおは、銀座・築地・心斎橋を中心に、日本全国から寄せられる宝石・貴金属の査定依頼に対応しております。店頭での個別相談に加え、多忙な方でも手軽に利用できる「LINE買取」や、全国送料無料の「宅配買取」を展開中です。

今後も適正な取引を通じて情報格差を解消し、消費者の機会損失を防ぐとともに、リユース業界全体の信頼性向上に貢献してまいります。

・店頭買取(銀座／築地／心斎橋) ・宅配買取（全国対応） ・出張買取（全国対応）

・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 ：10:00～20:00（年中無休） 電話番号 ：03-6263-0835 公式サイト：https://omoio.co.jp 公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール） 所在地：東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 ：2016年1月8日 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 事業 ：リユース事業・EC事業 URL ：https://tieel.jp