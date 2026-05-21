株式会社ヨシケン（ヨシケンホーム）は、奈良県を拠点にリノベーション事業を展開しており、2025年5月に1店舗目をオープンいたしました。さらに2026年7月には2店舗目のオープンを予定するなど、奈良県内での事業展開を加速させております。この急速な成長を支えているのが、モデルハウス型ショールーム戦略です。

お客様が見たものがすべて。

同社では、お客様が理想の暮らしを具体的にイメージできるよう、店舗ごとに異なるデザインコンセプトを採用しております。 ◆1店舗目は自然素材の温かみとブラックトーンを融合した「ジャパンディモダンデザイン」 ◆2店舗目は高級感と非日常感を演出する「ホテルライクデザイン」 をテーマとしており、それぞれ異なるLDK空間をショールームで実際に体感できることで、お客様自身の「こんな家にしたい」というイメージを明確にできるのが特徴です。 「ジャパンディのショールームがあるから、ジャパンディモダンにしたいお客様が来店する。」 「ホテルライクのショールームがあるから、ホテルライクにしたいお客様が来店する。」 ヨシケンホームでは、このデザインに共感したお客様が集まる仕組みを構築しております。

標準提案で単価アップ施策

住宅設備機器展示型ショールームがリフォーム業界の常識だったが、空間展示型ショールームで業界の常識を打ち破り高単価案件を集客し、さらにはタイルやエコカラット、間接照明などを標準提案し高価格での受注を実現しています。提案段階で「予算的に難しい」と諦められてしまうケースが少なくありませんが、同社ではこれらを実際にショールームへ展示し空間として完成された状態を体感することで、「これを家に取り入れたい」「毎日この空間で暮らしたい」という気持ちが強くなり、結果として予算を超えてでも間接照明や折り下げ天井等を採用されるお客様がほとんどです。 実際に、同社でリノベーションを行うお客様の多くがタイル貼りや間接照明を採用しており、単なる設備提案ではなく暮らしの価値提案として受け入れられている点が大きな特徴です。

モデルハウス型ショールームでリノベーション提案

ヨシケンホームのショールームは、一般的なリフォーム展示場とは異なり、実際に暮らすイメージを重視したモデルハウス型となっております。デザイン性だけでなく、耐震・断熱・制震ダンパーといった性能面も標準仕様として提案しながら、「新築以上の感動」を提供いたします。さらに集客だけではなく、商談時の契約率向上や高単価化にもショールームが大きく貢献しております。 空間そのものを体感することで、お客様の納得感が高まり、理想の住まいづくりへの期待値を大きく高めています。このようにデザインリノベーションを実際に体感できるモデルハウス型ショールームを展開しているのは、奈良県内でもヨシケンホームならではの取り組みです。

今後の展望

2026年7月にオープン予定の2店舗目では、「ホテルライク」をテーマに、さらに高級感あるデザイン提案を強化いたします。2027年以降には京都府木津川市および奈良県生駒市への出店を予定し、6年目には4店舗での売上高10億円を目指しております。 今後もヨシケンホームは、価格だけで選ばれるリフォームではなく、暮らしの価値で選ばれるリノベーションブランドとして、奈良県の住まいづくりをリードしてまいります。

企業情報

会社名：株式会社ヨシケン 代表者：吉川 顕 大和郡山店：奈良県大和郡山市高田町104-6 登美ヶ丘店：奈良県奈良市登美ヶ丘2-3-14 事業内容：リフォーム・リノベーション ブランド名：ヨシケンホーム 公式サイト：https://nara-yoshiken-home.com/ 電話番号：0743-84-5647 Instagram：https://www.instagram.com/nara_reform/