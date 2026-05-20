CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月20に「CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。CHAIN CONVEYORに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）の概要
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）に関する当社の調査レポートによると、CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）規模は 2035 年に約 10.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）規模は約 6.1億米ドルとなっています。チェーンコンベアに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、チェーンコンベア市場のシェア拡大は、製造業における急速な自動化の進展および労働力不足の深刻化に起因するものです。現在、多くの製造業分野において、労働力不足や賃金上昇圧力に関連する課題が浮上しています。
国際ロボット連盟（IFR）は、こうした労働力不足が世界的なロボット導入の加速や工場の自動化を促していると指摘しています。同連盟の報告書によれば、2024年に新たに設置されたロボットの台数は542,000台を超え、これは10年前と比較して2倍以上の水準に達しています。
さらに、Eコマースのフルフィルメントセンターや物流拠点の急速な拡大も、市場成長の強力な牽引役となっています。こうした最新鋭の倉庫施設では、高度な搬送コンベア、仕分けコンベア、アキュームレーションコンベア、そして荷物の自動搬送システムが不可欠となっており、その必要性の高まりがチェーンコンベアへの需要を一層高めています。
CHAIN CONVEYORに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/chain-conveyor-market/590642300
チェーンコンベアに関する市場調査によると、鉱業、セメント、農業、鉄鋼、化学、および発電分野におけるチェーンコンベアの高い利用率に加え、高度なチェーンコンベアの開発に向けた投資の増加に伴い、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、頑丈な鉄骨構造、駆動装置、モーター、および特注レイアウトにかかる初期設置費用や設備投資コストの高さが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349900/images/bodyimage1】
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）セグメンテーションの傾向分析
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、チェーンコンベアの市場調査は、コンベアのタイプ別、材質別、積載能力別、駆動方式別、稼働方式別、最終用途産業別と地域に分割されています。
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642300
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）の概要
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）に関する当社の調査レポートによると、CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）規模は 2035 年に約 10.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）規模は約 6.1億米ドルとなっています。チェーンコンベアに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、チェーンコンベア市場のシェア拡大は、製造業における急速な自動化の進展および労働力不足の深刻化に起因するものです。現在、多くの製造業分野において、労働力不足や賃金上昇圧力に関連する課題が浮上しています。
国際ロボット連盟（IFR）は、こうした労働力不足が世界的なロボット導入の加速や工場の自動化を促していると指摘しています。同連盟の報告書によれば、2024年に新たに設置されたロボットの台数は542,000台を超え、これは10年前と比較して2倍以上の水準に達しています。
さらに、Eコマースのフルフィルメントセンターや物流拠点の急速な拡大も、市場成長の強力な牽引役となっています。こうした最新鋭の倉庫施設では、高度な搬送コンベア、仕分けコンベア、アキュームレーションコンベア、そして荷物の自動搬送システムが不可欠となっており、その必要性の高まりがチェーンコンベアへの需要を一層高めています。
CHAIN CONVEYORに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/chain-conveyor-market/590642300
チェーンコンベアに関する市場調査によると、鉱業、セメント、農業、鉄鋼、化学、および発電分野におけるチェーンコンベアの高い利用率に加え、高度なチェーンコンベアの開発に向けた投資の増加に伴い、今後市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、頑丈な鉄骨構造、駆動装置、モーター、および特注レイアウトにかかる初期設置費用や設備投資コストの高さが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349900/images/bodyimage1】
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）セグメンテーションの傾向分析
CHAIN CONVEYOR MARKET（チェーンコンベア市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、チェーンコンベアの市場調査は、コンベアのタイプ別、材質別、積載能力別、駆動方式別、稼働方式別、最終用途産業別と地域に分割されています。
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