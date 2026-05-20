デジタル創傷測定機器市場：世界調査レポート、市場需要、市場シェア、主要メーカー、市場規模、成長、動向、将来展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「デジタル創傷測定機器市場：製品別（接触型創傷測定機器、非接触型創傷測定機器）、創傷タイプ別（慢性創傷、褥瘡（PU）、糖尿病性足潰瘍（DFU）、急性創傷、熱傷・外傷、外科創傷）、エンドユーザー別（病院・クリニック、長期療養施設、在宅ケア環境、その他）― 世界市場分析、動向、機会、および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、デジタル創傷測定機器市場の予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威など、デジタル創傷測定機器市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
デジタル創傷測定機器市場の概要
デジタル創傷測定機器市場は、慢性創傷、糖尿病性潰瘍、褥瘡、外科創傷の世界的な増加を背景に、着実に成長している。これらの機器は、デジタル画像技術および高度なソフトウェア技術を活用し、創傷の寸法、深さ、組織状態、治癒進行状況を正確に測定するために設計されている。従来の手動測定方法と比較して、デジタル創傷測定機器は測定精度を向上させ、記録ミスを削減し、より迅速な臨床意思決定を支援する。病院、創傷ケアセンター、在宅医療提供者において、患者ケアおよび治療モニタリングを向上させる目的で、これらのソリューションの導入が進んでいる。さらに、AIベースの創傷分析、3Dイメージング、モバイル統合といった技術革新が市場拡大を後押ししており、高齢化人口の増加および医療支出の拡大も世界的な需要増加を支えている。
Surveyreportsの専門家によるデジタル創傷測定機器市場調査の分析によれば、2025年のデジタル創傷測定機器市場規模は4億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は6億米ドルに達すると予測されている。デジタル創傷測定機器市場は、2026年から2036年の予測期間において、約6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038465
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349816/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なデジタル創傷測定機器市場分析によれば、慢性創傷症例の増加、患者ケアにおける技術革新、慢性創傷および糖尿病の有病率上昇、高度なデジタルヘルスケア技術の導入拡大を背景として、デジタル創傷測定機器市場規模は拡大すると予測されている。デジタル創傷測定機器市場における主要企業には、Perceptive Solutions Inc.、ARANZ Medical、Smith & Nephew plc、WoundVision Inc.、WoundMatrix Inc.、KCI、Parable Health、3M Company、WoundRight Technologies、Kent Imaging Inc.、Tissue Analytics, Inc.、eKare Inc.、およびWoundZoom Inc.などが含まれる。
また、本デジタル創傷測定機器市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国におけるデジタル創傷測定機器市場規模、成長分析、および主要市場企業の評価
● 2036年までの世界デジタル創傷測定機器市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、創傷タイプ別、エンドユーザー別、地域別
デジタル創傷測定機器市場の概要
デジタル創傷測定機器市場は、慢性創傷、糖尿病性潰瘍、褥瘡、外科創傷の世界的な増加を背景に、着実に成長している。これらの機器は、デジタル画像技術および高度なソフトウェア技術を活用し、創傷の寸法、深さ、組織状態、治癒進行状況を正確に測定するために設計されている。従来の手動測定方法と比較して、デジタル創傷測定機器は測定精度を向上させ、記録ミスを削減し、より迅速な臨床意思決定を支援する。病院、創傷ケアセンター、在宅医療提供者において、患者ケアおよび治療モニタリングを向上させる目的で、これらのソリューションの導入が進んでいる。さらに、AIベースの創傷分析、3Dイメージング、モバイル統合といった技術革新が市場拡大を後押ししており、高齢化人口の増加および医療支出の拡大も世界的な需要増加を支えている。
Surveyreportsの専門家によるデジタル創傷測定機器市場調査の分析によれば、2025年のデジタル創傷測定機器市場規模は4億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は6億米ドルに達すると予測されている。デジタル創傷測定機器市場は、2026年から2036年の予測期間において、約6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なデジタル創傷測定機器市場分析によれば、慢性創傷症例の増加、患者ケアにおける技術革新、慢性創傷および糖尿病の有病率上昇、高度なデジタルヘルスケア技術の導入拡大を背景として、デジタル創傷測定機器市場規模は拡大すると予測されている。デジタル創傷測定機器市場における主要企業には、Perceptive Solutions Inc.、ARANZ Medical、Smith & Nephew plc、WoundVision Inc.、WoundMatrix Inc.、KCI、Parable Health、3M Company、WoundRight Technologies、Kent Imaging Inc.、Tissue Analytics, Inc.、eKare Inc.、およびWoundZoom Inc.などが含まれる。
また、本デジタル創傷測定機器市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● 各国におけるデジタル創傷測定機器市場規模、成長分析、および主要市場企業の評価
● 2036年までの世界デジタル創傷測定機器市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、創傷タイプ別、エンドユーザー別、地域別