コンフォーマルコーティング市場：市場需要、市場シェア、動向、成長、機会、およびインサイト分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「コンフォーマルコーティング市場：材料タイプ別（アクリル、エポキシ、ウレタン／ポリウレタン、シリコーン、その他の材料タイプ（フッ素ポリマー、ナノコーティング））、技術別（水系、UV硬化型、ハイブリッド／その他先進システム）、施工方法別（スプレーコーティング（霧化／フィルム）、ディップコーティング、ブラシコーティング、その他施工方法（選択塗布／ロボットディスペンスおよび化学気相成長法（CVD）））、エンドユーザー産業別（民生用電子機器、自動車（ICE、EV、ADAS）、航空宇宙・防衛、医療・ライフサイエンス電子機器、その他エンドユーザー産業（産業機器、電力・エネルギー））― 世界市場分析、動向、機会、および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、コンフォーマルコーティング市場の予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威など、コンフォーマルコーティング市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
コンフォーマルコーティング市場の概要
コンフォーマルコーティング市場は、自動車、航空宇宙、民生用電子機器、医療機器、通信分野などにおける電子部品保護需要の拡大を背景に、力強い成長を遂げている。コンフォーマルコーティングとは、プリント回路基板（PCB）や電子アセンブリに塗布される薄膜状の高分子コーティングであり、湿気、粉塵、化学物質、温度変化、腐食から電子部品を保護する役割を果たす。これらのコーティングは、過酷な環境下における製品の信頼性、耐久性、動作性能を向上させる。電気自動車（EV）、IoT機器、小型電子機器の導入拡大が、市場需要をさらに押し上げている。また、シリコーン、アクリル、エポキシ、ポリウレタン系コーティングにおける技術革新が、性能向上と新製品開発を支援している。さらに、世界的な産業オートメーションの進展および電子機器製造の拡大が、市場成長を加速させている。
Surveyreportsの専門家によるコンフォーマルコーティング市場調査の分析によれば、2025年のコンフォーマルコーティング市場規模は16億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は29億米ドルに達すると予測されている。コンフォーマルコーティング市場は、2026年から2036年の予測期間において、約6.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038463
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349822/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なコンフォーマルコーティング市場分析によれば、電子部品保護需要の急増、民生用電子機器および自動車用電子機器市場の拡大、産業オートメーションおよびIoT技術の普及を背景として、コンフォーマルコーティング市場規模は拡大すると予測されている。コンフォーマルコーティング市場における主要企業には、Altana、Chase Corp.、CHT Ltd.、Dow、Dymax、HK Wentworth Ltd.、B. Fuller Company、Henkel AG & Co. KGaA、ITW、MG Chemicals、Panacol-Elosol GmbH、およびMomentiveなどが含まれる。
また、本コンフォーマルコーティング市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
コンフォーマルコーティング市場の概要
コンフォーマルコーティング市場は、自動車、航空宇宙、民生用電子機器、医療機器、通信分野などにおける電子部品保護需要の拡大を背景に、力強い成長を遂げている。コンフォーマルコーティングとは、プリント回路基板（PCB）や電子アセンブリに塗布される薄膜状の高分子コーティングであり、湿気、粉塵、化学物質、温度変化、腐食から電子部品を保護する役割を果たす。これらのコーティングは、過酷な環境下における製品の信頼性、耐久性、動作性能を向上させる。電気自動車（EV）、IoT機器、小型電子機器の導入拡大が、市場需要をさらに押し上げている。また、シリコーン、アクリル、エポキシ、ポリウレタン系コーティングにおける技術革新が、性能向上と新製品開発を支援している。さらに、世界的な産業オートメーションの進展および電子機器製造の拡大が、市場成長を加速させている。
Surveyreportsの専門家によるコンフォーマルコーティング市場調査の分析によれば、2025年のコンフォーマルコーティング市場規模は16億米ドルであった。また、2036年末までに市場売上高は29億米ドルに達すると予測されている。コンフォーマルコーティング市場は、2026年から2036年の予測期間において、約6.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なコンフォーマルコーティング市場分析によれば、電子部品保護需要の急増、民生用電子機器および自動車用電子機器市場の拡大、産業オートメーションおよびIoT技術の普及を背景として、コンフォーマルコーティング市場規模は拡大すると予測されている。コンフォーマルコーティング市場における主要企業には、Altana、Chase Corp.、CHT Ltd.、Dow、Dymax、HK Wentworth Ltd.、B. Fuller Company、Henkel AG & Co. KGaA、ITW、MG Chemicals、Panacol-Elosol GmbH、およびMomentiveなどが含まれる。
また、本コンフォーマルコーティング市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。