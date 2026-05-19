シグマロジスティクス および シグマベンディングサービスは、安全管理体制の強化に向けた「全所長 安全会議」を開催

シグマロジスティクス株式会社

飲料を中心に、製造から輸送・配送、倉庫管理までの総合物流サービスを提供するシグマロジスティクス株式会社(本社:東京都品川区) および シグマベンディングサービス株式会社(本社:埼玉県さいたま市大宮区)は、安全最優先を掲げ業務上の自動車運転およびフォークリフトによる事故撲滅に取り組んでいます。２０１３年より事故撲滅への取り組みとして、毎年５月・１１月に全拠点の責任者を中心に約２００名が参加する「全所長 安全会議」を開催しています。

今回、２６回目となる全所長 安全会議のテーマは、今年の重点課題に掲げている「指差し呼称、呼称運転の完全実施及び固定障害物との事故防止に向けて」。会議の進行は、グループデスカッション形式を中心に各拠点での取り組みを共有しながら活発な意見交換を行い、更なる改善プランを策定した内容を各拠点での活動に活かしPDCAサイクルで継続的な活動に繋げています。

会議内では、MS & ADインターリスク総研株式会社 マネジャー上席コンサルタント 迫本様をお招きし、「固定障害物との事故防止」と題し管理力向上セミナーの安全講話が行われました。講話では、人間の能力（記憶）の限界を知るワークが行われヒューマンエラーの背景要因を参加者全員体験しました。また、管理者に求められる思考で大切なことは、ヒューマンエラーの本質を理解したうえで事故防止への対策を繰り返し伝え行動変容に繋げることへの大切さをご講義いただきました。

この全所長安全会議は、1３年前から行っており事故防止に取り組んでいることから昨年末時点と比較し７５％以上の事故削減に繋がっています。

社内では、安全管理を最重要項目に掲げリスク管理に特化した専門部署「運行管理部」「車両管理部」を配置しているほか、各拠点には安全推進者を配置して組織全体で「安全はすべてにおいて最優先」をスローガンに日々の安全運行に努めています。

【会社概要】

シグマロジスティクス株式会社・シグマベンディングサービス株式会社は<ココロ潤う、渇かない毎日を。>をブランドメッセージに掲げ、飲料物流を中心とした総合物流サービス（製造・倉庫・輸送・配送）を東北・関東・中部・関西・中国・九州エリアで展開しています。

また総合人材サービスのシグマグループの一員であり、グループ全体でダイバーシティ推進を重要な経営戦略の一つとして位置づけ、多様な人材が活き活きと自分らしく、働き甲斐を持って活躍できる職場環境の実現を目指しています。

シグマロジスティクス株式会社：https://www.sigma-logi.jp/

シグマベンディングサービス株式会社：https://sigma-vending.co.jp/