「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」がパチンコ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するスマートフォン向けパチンコ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」（スリーセブンタウンモバイル）は2026年5月19日（火）より、サミー株式会社の「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」アプリを配信いたします。

■元祖ツラヌキSPEC再び

「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」が777TOWN mobileに登場！

自力特化ゾーンに進化した“カバネリATTACK”は、1G最大上乗せ3,000枚と、平均上乗せ枚数UP！また、”裏美馬”を超えるプレミアムST“裏景之ST”は、期待獲得枚数3,600枚！

全てが進化した「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」を777TOWN mobileで思う存分お楽しみください！

【777TOWN mobile（スマートフォン向けサービス）】

・名称：スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦

・配信日：2026年5月19日（火）

・対象OS：iOS、Android

・サービス利用料：1,100円（税込） ※1ヶ月間プレイ可能

・配信プラットフォーム

┗iPhone版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884

┗Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)

・SNS：https://x.com/777townOfficial

いつでもどこでもスマホで遊べる！

配信しているすべてのパチンコ・パチスロアプリが定額で遊び放題！

さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、パチンコ・パチスロアプリ以外にも

楽しめる要素がいっぱい！

【著作権表記について】

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(C)カバネリ製作委員会 (C)Sammy

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