インド・アンドラプラデシュ州政府機関APSSDCと連携に関する基本合意を締結

フォースバレー・コンシェルジュ株式会社

フォースバレー・コンシェルジュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴崎 洋平、以下「フォースバレー」）は、インド・アンドラプラデシュ州政府機関であり、同州の若年層に対する雇用力向上およびグローバルな就業機会創出を推進する Andhra Pradesh State Skill Development Corporation（以下「APSSDC」）と、グローバル人材育成および海外就業機会創出に向けた基本合意を締結したことをお知らせいたします。

アンドラプラデシュ州政府機関APSSDCとの基本合意締結の様子現地メディア記事

本基本合意は、日本をはじめとした海外企業における高度外国人材・専門人材の採用支援を強化するとともに、アンドラプラデシュ州の若年層に対して、国際的なキャリア形成の機会を提供することを目的としています。

アンドラプラデシュ州は、インド南部に位置し、人口約5,300万人を有する州であり、IT・エンジニアリング・製造業・教育分野を中心に、高い成長ポテンシャルを持つ地域として注目されています。州政府は近年、グローバル人材育成および海外就労支援を重要政策の一つとして推進しており、APSSDCを通じて、若年層へのスキル開発や国際就業支援を積極的に展開しています。

今回の基本合意締結により、フォースバレーとAPSSDCは、以下の取り組みを推進してまいります。

- 日本企業向け高度外国人材・専門人材の採用支援- キャリア教育および異文化理解研修の実施- 採用イベント・企業説明会の共同開催- インターンシップおよび海外就業機会の創出- 日本企業とインド人材との中長期的なマッチング支援

本基本合意は、APSSDC Executive Director, Shri Manohar D. 氏と、フォースバレー 取締役 竹田亜希により締結されました。

フォースバレーは、「世界中の人材と企業を結ぶ越境マッチングプラットフォーム」をビジョンに掲げ、世界205カ国・累計50万人規模のグローバル人材ネットワークを活用し、日本企業のグローバル採用支援を展開しています。

また、フォースバレーは今後、日本向け就職支援（To Japan）に加え、世界中の国々への就職支援（Global to Global）も本格的に展開してまいります。これにより、候補者一人ひとりに対して、より多様でグローバルなキャリア機会の提供を目指します。

今後も、各国政府・教育機関・産業界との連携を強化し、国境を越えた人材流動を通じて、世界中の人々が新たな可能性をつかめる社会の実現を目指してまいります。

フォースバレー・コンシェルジュ株式会社

世界中の人材と企業を繋ぐ、国境を越えたハイスキル人材の採用・定着支援事業を「Connect Job」のブランド名で展開（https://www.jobbiz.connectiu.com/） 。自社開発のデータベースには205の国と地域、累計約50万人の人材が登録しており、日本の大手グローバル企業、IT企業を中心に地方・中小企業まで約400社との取引実績有り。2021年以降には特定技能向けオンラインマッチングプラットフォーム「Connect Job WORKERS」、海外人材に現地で日本語教育と就労トレーニングを実施し企業に即戦力人材を紹介する「Fourth Valley Academy」を展開するなど、幅広い領域で人材支援サービスを拡充しています。また、経済産業省・沖縄県・富山県・静岡県・長野県等、省庁・地方自治体からも事業を受託。雇用不足の国から人材不足が深刻な日本へ優秀な人材を迎え入れ、ビジネスの力で世界中の社会問題の解決に貢献します。