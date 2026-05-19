【(株)JR西日本ヴィアイン】ヴィアインプライム熊本＜雲雀の湯＞に 「くまモンルーム」が誕生！

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社JR西日本ヴィアイン( 本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：柴崎紳一朗 )は、2026年７月22日(水)開業予定の「ヴィアインプライム熊本＜雲雀の湯＞」に、熊本県PRキャラクター「くまモン」をコンセプトにした「くまモンルーム」の予約受付を開始いたします。

熊本の地域性を大切にし、滞在そのものを旅の思い出にしていただきたいという思いを込めて、今回「くまモンルーム」を企画いたしました。

くまモンや熊本の地域性に包まれる、ここでしか味わえない滞在を、ぜひ旅の思い出の一つに加えてください。

部屋タイプとお部屋の特長

＜阿蘇とあそぼう＞

広さ：20平方メートル

利用人数：１～２名

( 小学6年生以下のお子様の添い寝可能 )

阿蘇の山々と草千里高原をテーマにしたお部屋です。空や雲など自然と共に、熊本を感じていただけるよう工夫を凝らしています。思わずほっこり笑顔になれる、かわいい空間です。

＜お城とすいか＞

広さ：26平方メートル

利用人数：１～３名

(小学6年生以下のお子様の添い寝可能)

お城と熊本名産のすいかをテーマにした、明るくポップなお部屋です。オレンジや赤をイメージカラーに、にぎわいや楽しさを演出しました。隠れているくまモンを探してみてください。

シャッターチャンスは、お部屋に入る前から！

お部屋の中におさまりきらないワクワクが廊下にもあふれ出ており、アプローチを含めた空間全体でお客様をお出迎えいたします。また、バスタイムや身支度の時間さえも楽しくなるよう、お部屋の隅々まで遊び心ある「おもてなし」を散りばめました。

熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンと「しあわせ」溢れる滞在を是非お楽しみください。

客室概要

・客室数 ：全2室

・部屋タイプ：ツインルーム( 1室、定員：2名 )

ファミリールーム( 1室、定員：３名 )

・予約開始日：2026年５月25日(月)～

・宿泊開始日：2026年７月22日(水)～

・販売料金 ：8,000円～( 税別、１人あたり )

・予約方法 ：ヴィアインプライム熊本＜雲雀の湯＞公式サイト