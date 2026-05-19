AUTOBOOST、広告出稿費による企業検索・閲覧機能をリリース

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）の運営するセールスAIエージェントプラットフォーム「AUTOBOOST（オートブースト）」は、広告出稿費による企業検索・閲覧機能をリリースいたしました。

リリースの背景

広告への積極的な投資は、その企業が新規事業や顧客獲得に注力しているシグナルとなります。このような企業は購買意欲が高く、サービス・ソリューションの導入検討を進めているケースも多いことから、営業においてアプローチ優先度の高いターゲットとなります。

今までは営業担当者が個別に広告情報を調査する必要がありました。今回の機能追加により、AUTOBOOST上で広告出稿費を軸にしたターゲティングが可能になります。

またターゲット企業の情報のみならず競合調査や業界調査等、幅広い活用用途を実現いたしました。

機能詳細

■ 広告出稿費による企業絞り込み検索

企業検索ページの「広告出稿」フィルターに、広告費による絞り込み検索機能を追加しました。独自ロジックによる広告投資傾向が活発な企業を素早くリストアップし、アプローチ先の優先順位付けに活用いただけます。

■ 企業ごとの広告費情報の閲覧

企業の詳細画面から、その企業の広告費の推定情報を直接閲覧できるようになりました。ターゲット企業の広告動向を確認しながら、商談準備や提案内容の検討にお役立てください。

AUTOBOOSTについて

「AUTOBOOST」は540万件の法人データベースや1,000万件以上の人物データを組み合わせることによって、キーパーソンへ直接アプローチを実現するセールスAIエージェントプラットフォームです。今まで出会うことができなかった企業との接点創出や企業検索等での営業業務効率化・SFA/CRMとの連携で営業効率・成果を底上げし、強い営業組織をご支援します。

▶︎ サービスページ：https://www.autoboost.jp/

会社概要

社名：株式会社XAION DATA

代表取締役CEO：佐藤 泰秀

事業内容：採用支援SaaS「AUTOHUNT」、営業支援SaaS「AUTOBOOST」の企画・開発・運営・販売

設立：2020年1月

本社住所：東京都千代田区麹町２丁目5－１ WeWork半蔵門PREX South 2F

企業URL：https://xaiondata.co.jp/