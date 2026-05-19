【しゅふの就職意欲調査 2026年4月】しゅふ求人の応募指数104（前月比＋2）

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、掲載求人数と応募者数から算出した「しゅふ求人の応募指数」を集計しました。

【傾向】

応募指数は前月比＋2、前年同月比＋2の104。

前月に比べ、求人数は微減、応募数は増加しました。春休みが終わり学校が再開する4月は、子育て層が就職活動に取り組みやすくなる時期であり、2026年も例年通り応募数が増加する動きとなりました。

応募数は同条件で比較可能な2016年7月以降で過去最多を更新しました。一方、求人数も引き続き高水準で推移しており、応募指数は2ヶ月連続で100を上回る結果となりました。

例年の傾向から見ると、夏休み前まではしゅふ層の就職活動が活発化しやすく、応募指数も上昇傾向となることが想定されます。しゅふ層の採用を検討している企業にとっては、引き続き採用のチャンスが広がっていくと考えられます。

【調査概要】

元データ：しゅふＪＯＢに掲載された仕事情報数と求人応募者数

計算手法：2017年の年間応募率（月間データの加重平均）を基準値100として設定。各集計月の応募率を割り出し、2017年の年間平均応募率との差を算出。算出した数字に100を乗した数をさらに基準値100より減算した数がその月の応募指数。

＜例：2017年の年間求人応募率と集計月の応募率との差が5ポイントだった場合＞

100（基準値）-0.05（5ポイント）×100＝95 ⇒ その月の応募指数は95

※求人数・応募者数・応募率の実数値は非公表

※本リリースの引用の際は、

必ず「しゅふＪＯＢ調べ」とクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

Webサイトのリンクを設定いただける場合は、こちらのURLをご記載ください。

https://part.shufu-job.jp

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*2024年2月実施。しゅふＪＯＢ会員1323名のアンケート調査結果より

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『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります.