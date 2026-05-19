都内にスペイン料理レストランとスペインバル4店舗を運営する株式会社V＆K(所在地：東京都渋谷区代官山町12-19 第3横芝ビルB1階／代表取締役：ビクトル ガルシア)は、恵比寿に新しいお店、スパニッシュバル＆ビノテカの「CHUSTO(チュスト)」を2026年6月18日にグランドオープンいたします。

また、それに先駆けて5月30日から6月17日は、プレオープン期間として営業いたします。※プレオープン期間はディナー営業のみ





CHUSTO(チュスト)の店舗詳細： https://vandk.jp/restaurant/chusto





CHUSTO 2026年6月18日恵比寿にGrandOpen





■恵比寿の新店舗「CHUSTO」

上質な素材とワイン、大人達が集う“ちょうどいい”スペイン





CHUSTO Spanish Bar ＆ Vinoteca

チュスト スパニッシュバル＆ビノテカ





【CHUSTO(チュスト)のテーマ】

『素材とワイン、大人達が集う“ちょうどいい”スペイン』

店名はCHUSTO(チュスト)

お肉(Chuleton)×ちょうどいい(Justo)

店名はスペインの2つの言葉が合わさって出来た“CHUSTO(チュスト)”と名づけました。





スペインの土地が育てたワインを揃え、日本の生産者の顔が見える食材達をシンプルに調理。

そしてお店の名物は、炭火で旨みを引き出す名物のLボーンステーキ。

派手さよりもまっすぐな味と深みを大切に。





熊本からあか牛。岩手から短角牛や美味しいお魚。

そして、埼玉・千葉から丁寧に育てた無農薬の野菜達。

スペインの伝統料理やお米料理に日本の食材が華を添えます。

スペインバルのように、またはワインバルのように、色々なシーンで楽しんでいただけます。





生産者、料理人、サービス、そしてテーブルにいるあなたまで。

距離の近さが生む熱をそのまま一皿、一杯にこめて。





「CHUSTO(チュスト)」

気負わずに本物を楽しめる大人の“街角”

素材とワインと人々の“ちょうどいい”を楽しむ大人のためのスペイン食堂です！





熊本のあか牛や岩手の短角牛／スペインの炭火焼きLボーンステーキ





■Chuleton(チュレトン)：スペインの炭火焼き骨付きLボーンステーキ

Chuleton(チュレトン)とはスペインの炭火焼き骨付きLボーンステーキ。特にスペイン北部、美食の街として知られるバスクの名物として有名で、スペインではバルでも美味しいステーキが食べられます。スペイン人は日頃からチュレトンを皆で頬張り、スペインバルは活気と笑顔に満ち、にぎわいます。美味しい炭火焼きLボーンステーキと上質な素材とワインが楽しめるスペインバル。日本にも本場スペインと同じくこんなお店があったらいいなぁと考え、「CHUSTO(チュスト)」でそれを体現していきます！





お店のオープン準備のため、炭火焼きLボーンステーキに最適な牛肉や焼き方を日夜探求。試作や試食を繰り返し、学びを深め、生産者の生の声を聞き現場を知るために、牧場や精肉店を訪問させていただきました。そこで出会った熊本・原田畜産のあか牛や岩手・田村牧場の短角牛などがお店に届きます。お店自慢のチュレトン・スペインの炭火焼きLボーンステーキを是非ご堪能ください！









■「CHUSTO(チュスト)」のおすすめメニュー

名物のLボーンステーキを筆頭に、生産者直送の上質な素材を炭火焼きでご用意いたします。例えば、長野の安曇野地鶏、北海道のどろぶた骨付きロース、岩手・釜石の漁師が神経〆したナメタガレイ、埼玉や千葉の無農薬野菜など。また炭火焼き料理を引き立てるオリジナルのソースは3種類、アリオリ：ニンニクとオリーブオイル／モホ ベル：ミントとパセリ／モホ ピコン：クミンとパプリカ。





チュレトン：スペインの炭火焼き骨付きLボーンステーキ

地鶏炭火焼き／無農薬焼き野菜・ソース3種類





■「CHUSTO(チュスト)」のおすすめメニュー例

●熊本 『原田畜産』 あか牛 Lボーン リブロース 炭火焼き

●岩手 『田村牧場』 短角牛 Lボーン サーロイン 炭火焼き

●北海道 放牧 どろぶた 骨付きロース 炭火焼き

●岩手・釜石産 佐々木さん神経〆 ナメタガレイ 炭火焼き

●埼玉・比企郡産 『SOU FARM』 椎茸 アスパラ ニンニクの芽 “フリート”

●千葉・我孫子産 『NORA FARM』 玉ねぎ ズッキーニ 鉄板焼き

●沖縄・今帰仁村産 純血アグー豚 マスクの鉄板焼き

●静岡・焼津産 マグロ、野菜のビナグレタ クレープ仕立て “フィジョア”

●岩手・釜石産 佐々木さん神経〆 柳蛸 “プルポ ア フェイラ”

●パエリア3種類：沖縄産 キビまる豚 骨付きすね肉／岩手・釜石産 どんことアサリ／イカ墨

●スペインチーズへの愛情が深い北海道チーズ工房『FARO』チーズ3種類：ロマ／フィンカ／ボスケ

●CHUSTO名物 チーズケーキ “タルタ デ ケソ”(『FARO』のフィンカなど使用) など





「CHUSTO(チュスト)」のメニュー(アラカルト)

https://vandk.jp/wp-content/uploads/2026/05/CHUSTO_A-La-Carte.pdf





沖縄産 キビまる豚 骨付きすね肉のパエリア

CHUSTO名物チーズケーキ／神経〆柳蛸のプルポ ア フェイラ





■スペインワインを中心に100種類ほど＆グラスでもご提供

自分たちがいま飲んで美味しいと感じる、推しのワインを取り揃え、グラスでもお楽しみいただけます。お店の名物、スペイン北部のバスクを代表する炭火焼きLボーンステーキへの想い入れで北スペインがちょっと多め、小さなワイナリーのこだわりの造り手、スペイン研修で訪問したワイナリーなど。どんなワインが飲みたいか、今日の気分や料理との相性など、ソムリエにお気軽にご相談ください。









■内観＆27席(テーブル10席・カウンター10席・半立ち飲み7席)

テーブル10席、カウンター10席、半立ち飲み7席をご用意しております。ご来店いただくお客様、料理人とサービススタッフ、ワインと料理と生産者、距離の近さが生む熱をそのまま一皿、一杯にこめてお届けいたします。お客様が心地よく楽しい時間を過ごせるお店になってほしいと願っております。





CHUSTO内観イメージ／ソムリエ厳選のスペインワイン100種類ほど





■「CHUSTO」若いチームが活躍： 30歳のマネージャー＆ソムリエと20代のシェフ

株式会社V＆Kでは代表取締役のビクトル ガルシアのもと、スペイン好き＆レストラン好きな若手スタッフが多数活躍中。若いチームが活躍するお店として、新店は若手2人が率います。マネージャー＆ソムリエは代官山「サルイアモール」と中目黒「バル ポルティージョ」で研鑽を積んだ澤井秀介、料理長は銀座「ラパンサ」と中目黒「バル ポルティージョ」で修業した中上僚河が就任いたします。





V＆K代表取締役ビクトル ガルシア／CHUSTO中上シェフと澤井マネージャー





【運営会社：株式会社V＆K】

株式会社V＆Kを動かす4つの価値観(企業理念)は、愛・挑戦・成長・共存。社内の交流が盛んで、仲間との絆を大切にし、互いに助け合い支え合う温かい社風です。スペイン研修、料理やワインの講習やタパスコンテストの開催など、学ぶ姿勢や努力を会社は応援し、共に成長していきます。

お客様や日本に、スペイン料理レストランとスペインバルを通じて、料理とワインの両面からスペインの食文化を広め伝え続けていけるよう、スタッフ一同、これからも邁進してまいります。









【新店舗：CHUSTOの店舗概要】

・グランドオープン：6月18日

・プレオープン期間：5月30日から6月17日

※プレオープン期間はディナー営業のみ





CHUSTO Spanish Bar ＆ Vinoteca

チュスト スパニッシュバル＆ビノテカ





所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東3-26-1 丹後町ビルヂング3階

(恵比寿駅西口から徒歩2分)

TEL ：03-6712-6946

営業時間 ：平日 17:00-23:30｜L.O. 22:30

土・日・祝 11:30-14:30｜L.O. 13:45

※プレオープン期間はランチ営業なし

17:00-22:00｜L.O. 21:00

定休日 ：月曜日(祝日の場合は営業)

席数 ：27席(テーブル10席、カウンター10席、半立ち飲み7席)

提供内容 ：アラカルト、コース：ディナーと土日祝のランチ、ワイン





公式サイト： https://vandk.jp/restaurant/chusto

Instagram(@chusto.ebisu)： https://www.instagram.com/chusto.ebisu





▼オンライン予約(テーブルチェック)

https://www.tablecheck.com/shops/chusto/reserve









【会社概要】

商号 ： 株式会社V＆K

代表者 ： 代表取締役 岡本ビクトル栄(ビクトル ガルシア)

所在地 ： 東京都渋谷区代官山町12-19 第3横芝ビルB1階

設立 ： 2012年8月2日

事業内容 ： スペイン料理レストラン＆スペインバルの経営・

コンサルタント・企画・商品開発など

公式サイト： https://vandk.jp/









【店舗＆事業：ミシュラン掲載店・スペイン政府認定店・食べログ百名店2026・メディア掲載多数】

■代官山「サルイアモール」 ミシュランビブグルマンに11年連続掲載

■銀座「ラパンサ」 ミシュランビブグルマンに8年連続掲載

■中目黒と丸の内に2店舗「バル ポルティージョ」

■スペイン菓子店「Pasteleria BABEAR(バベアール)」 https://www.babear.jp

■恵比寿「レコードバー盤天(Banten)」 https://banten.jp