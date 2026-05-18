Omotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns- 公演詳細＆メインビジュアル解禁！
株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくる、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』（iOS/Android）の舞台化となる、Omotenashi Stage『18TRIP』。
この度、朝班「R1ze」＆夕班「Ev3ns」をメインとしたOmotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns-のメインビジュアル、キャラクタービジュアル、公演期間・劇場、キャスト、スタッフ、チケットスケジュールなどの公演詳細を解禁いたしました！
『おもステ』公式サイト :
https://omotenashi-stage.com/
Omotenashi Stage『18TRIP』(おもステ)公式サイト
今回、追加で解禁となったキャストは、茂松 八景 役：鈴木裕樹、天元 虎晴 役：HAYATO、楪 琴之丞 役：岡村直樹、押切 水面 役：立花 涼、児玉 達治 役：橋口俊宏 ら多彩なキャスト陣。HAMA18区を取り巻くキャラクターたちが『18TRIP』の世界と物語をより豊かに彩ります。
新たに公開したメインビジュアルにはついにR1zeとEv3nsのメンバーが揃い踏み、「HAMA」へおもてなしいたします。
また5月21日（木）18:00より、本作の最速チケット先行として原作ゲーム『18TRIP』のアプリ先行がスタートします！
Omotenashi Stage『18TRIP』に引き続き、ご注目ください！
キャラクタービジュアル
公演概要
公演タイトル Omotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns-
期間・劇場 【HAMA公演（神奈川）】2026年8月25日(火)～8月30日(日) KAAT神奈川芸術劇場
【KOBE公演（兵庫）】2026年9月4日(金)～9月13日(日) AiiA 2.5 Theater Kobe
原作 近未来おもてなしアドベンチャーゲーム『18TRIP』
演出 児玉明子
脚本 渡辺雄介
音楽 サカノウエヨースケ
振付 IYO-P
キャスト 【R1ze】
西園 練牙 役：坪倉康晴
大黒 可不可 役：中山咲月
叢雲 添 役：三橋優樹
神名 雪風 役：栗原航大
鹿 礼光 役：吉澤 翼
【Ev3ns】
北片 來人 役：舟木 健
畔川 幾成 役：崎元リスト
夏焼 千弥 役：安部 瞬
木ノ内 太緒 役：宮本龍之介
百目鬼 潜 役：矢田悠祐
【Day2】
五十竹 あく太 役：河村薫平
【L4mps】
蜂乃屋 凪 役：北川尚弥
【コンダクター】
笛吹 也千代 役：中三川歳輝
雁金 朔次郎 役：足立英昭
北片 生行 役：日之出莉玖
岩渕 ダニエル 比呂士 役：森本竜馬
浜咲 楓 役：岩崎 真
茂松 八景 役：鈴木裕樹
天元 虎晴 役：HAYATO
楪 琴之丞 役：岡村直樹
押切 水面 役：立花 涼
児玉 達治 役：橋口俊宏
ほか
チケット チケット料金 12,500円（全席指定／税込）
＜アプリ先行＞2026年5月21日（木）～6月7日（日）
＜一般発売日＞2026年8月2日（日）10:00
協力 一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会
主催 Omotenashi Stage『18TRIP』製作委員会
公式サイト https://omotenashi-stage.com/(http://omotenashi-stage.com/)
公式X https://x.com/OmotenashiSTAGE （#おもステ）
公式TikTok https://www.tiktok.com/@omotenashi_stage
公式Youtube https://www.youtube.com/@Omotenashi_STAGE
公演に関するお問い合わせ ネルケプランニング https://www.nelke.co.jp/contact/
【参考】『18TRIP』作品情報
『18TRIP（エイティーントリップ）』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒 可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。
権利表記：(C)18TRIP PROJECT
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(C)18TRIP PROJECT (C)Omotenashi Stage『18TRIP』製作委員会