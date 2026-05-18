Omotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns- 公演詳細＆メインビジュアル解禁！

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株式会社リベル・エンタテインメント


株式会社リベル・エンタテインメントと株式会社ポニーキャニオンがおくる、近未来おもてなしアドベンチャー『18TRIP（エイティーントリップ）』（iOS/Android）の舞台化となる、Omotenashi Stage『18TRIP』。


この度、朝班「R1ze」＆夕班「Ev3ns」をメインとしたOmotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns-のメインビジュアル、キャラクタービジュアル、公演期間・劇場、キャスト、スタッフ、チケットスケジュールなどの公演詳細を解禁いたしました！


『おもステ』公式サイト :
https://omotenashi-stage.com/
Omotenashi Stage『18TRIP』(おもステ)公式サイト


今回、追加で解禁となったキャストは、茂松 八景 役：鈴木裕樹、天元 虎晴 役：HAYATO、楪 琴之丞 役：岡村直樹、押切 水面 役：立花 涼、児玉 達治 役：橋口俊宏 ら多彩なキャスト陣。HAMA18区を取り巻くキャラクターたちが『18TRIP』の世界と物語をより豊かに彩ります。


新たに公開したメインビジュアルにはついにR1zeとEv3nsのメンバーが揃い踏み、「HAMA」へおもてなしいたします。



また5月21日（木）18:00より、本作の最速チケット先行として原作ゲーム『18TRIP』のアプリ先行がスタートします！


Omotenashi Stage『18TRIP』に引き続き、ご注目ください！


キャラクタービジュアル



公演概要

公演タイトル　Omotenashi Stage『18TRIP』 -R1ze＆Ev3ns-


期間・劇場　　【HAMA公演（神奈川）】2026年8月25日(火)～8月30日(日) KAAT神奈川芸術劇場


　　　　　　　【KOBE公演（兵庫）】2026年9月4日(金)～9月13日(日) AiiA 2.5 Theater Kobe



原作　　　　　近未来おもてなしアドベンチャーゲーム『18TRIP』


演出　　　　　児玉明子


脚本　　　　　渡辺雄介


音楽　　　　　サカノウエヨースケ


振付　　　　　IYO-P



キャスト 　　【R1ze】


　　　　　　　西園 練牙 役：坪倉康晴


　　　　　　　大黒 可不可 役：中山咲月


　　　　　　　叢雲 添 役：三橋優樹


　　　　　　　神名 雪風 役：栗原航大


　　　　　　　鹿 礼光 役：吉澤 翼



　　　　　　【Ev3ns】


　　　　　　　北片 來人 役：舟木 健


　　　　　　　畔川 幾成 役：崎元リスト


　　　　　　　夏焼 千弥 役：安部 瞬


　　　　　　　木ノ内 太緒 役：宮本龍之介


　　　　　　　百目鬼 潜 役：矢田悠祐



　　　　　　【Day2】


　　　　　　　五十竹 あく太 役：河村薫平



　　　　　　【L4mps】


　　　　　　　蜂乃屋 凪 役：北川尚弥



　　　　　　【コンダクター】


　　　　　　　笛吹 也千代 役：中三川歳輝


　　　　　　　雁金 朔次郎 役：足立英昭


　　　　　　　北片 生行 役：日之出莉玖


　　　　　　　岩渕 ダニエル 比呂士 役：森本竜馬



　　　　　　　浜咲 楓 役：岩崎 真



　　　　　　　茂松 八景 役：鈴木裕樹


　　　　　　　天元 虎晴 役：HAYATO


　　　　　　　楪 琴之丞 役：岡村直樹


　　　　　　　押切 水面 役：立花 涼


　　　　　　　児玉 達治 役：橋口俊宏


　　　　　　　ほか



チケット　 チケット料金　12,500円（全席指定／税込）


　　　　　　　＜アプリ先行＞2026年5月21日（木）～6月7日（日）


　　　　　　　＜一般発売日＞2026年8月2日（日）10:00


　 　　　


協力　　　　 一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会


主催 　　　　 Omotenashi Stage『18TRIP』製作委員会



公式サイト　 https://omotenashi-stage.com/(http://omotenashi-stage.com/)


公式X 　　　 https://x.com/OmotenashiSTAGE （#おもステ）


公式TikTok 　https://www.tiktok.com/@omotenashi_stage


公式Youtube https://www.youtube.com/@Omotenashi_STAGE



公演に関するお問い合わせ ネルケプランニング　https://www.nelke.co.jp/contact/



【参考】『18TRIP』作品情報


『18TRIP（エイティーントリップ）』は近未来の横浜「HAMA18区」を舞台に、旅をテーマに展開される“おもてなしアドベンチャー”ゲームです。かつて国内有数の観光地だったにもかかわらず、厳しい状態に追い込まれている「HAMA18区」。そんなHAMAで生まれ育った主人公は、幼なじみの大黒 可不可に巻き込まれるまま観光業立て直しのため、旅行会社「HAMAツアーズ」で奮闘することになります。


権利表記：(C)18TRIP PROJECT


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(C)18TRIP PROJECT　(C)Omotenashi Stage『18TRIP』製作委員会