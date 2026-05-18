２０２６Ｊリーグシャレン！アウォーズ『明治安田 地元の元気賞』を受賞

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

このたび、横浜FCは公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）主催の『2026Ｊリーグシャレン！アウォーズ』（後援：スポーツ庁）において、エントリーした全国59クラブの活動の中から、【4年ぶりの外の世界 ～医療・施設・クラブで紡ぐ幸福寿命～】が『明治安田 地元の元気賞』を受賞しました。横浜FCとしてＪリーグシャレン！アウォーズでの初受賞となります。

日頃よりホームタウン・シャレン活動にご理解、ご協力いただいている皆様、そしてこの取り組みに関わってくださった協業者の皆様に心より感謝申し上げます。

シャレン！アウォーズとは

全国のＪクラブが行う、シャレン！活動の中から、地域課題・社会課題の解決に向けた取り組みや、発信力・つなぐ力などのＪクラブが持つ価値を遺憾なく発揮している活動を共有・表彰するとともに、協働いただいた多くの皆様に感謝を伝える場として、2020年から開催されています。

Ｊリーグ シャレン！（社会連携）とは

シャレン！とは、社会連携の略称で、Ｊリーグクラブがホームタウンにおける地域課題や社会課題（教育、ダイバーシティ、まちづくり、健康、世代間交流などの共通テーマ）の解決を目指し、地域の人・企業や団体（営利・非営利問わず）・自治体・学校など、３者以上と連携して、取り組む活動のことを指します。

「4年ぶりの外の世界 ～医療・施設・クラブで紡ぐ幸福寿命～」

横浜FCからは、Ｊリーグ、サントリーウエルネス主催がする「Be supporters!」の取り組みをエントリーいたしました。

入居者の方の勇気と笑顔、そしてそれに応えたご家族や施設のスタッフ、横浜FCの想いが重なって生まれた、「最期まで自分らしく生きる」ことを支えるための挑戦です。地域と共に歩む私たちの新たな一歩を、ぜひご覧ください。

２０２６Ｊリーグシャレン！アウォーズ 各賞発表

※詳細は、2026Ｊリーグシャレン！アウォーズ特設サイトをご覧ください。

https://www.jleague.jp/sharen/awards2026/

受賞セレモニーについて

今回の受賞に伴い、2026-27シーズンの横浜FCホームゲームにて受賞セレモニーを実施予定です。実施日時、対象試合等は決まり次第、改めてお知らせいたします。