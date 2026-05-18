『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』新たな物語が紡がれるメインストーリー18章追加！新章追加を記念とした各種キャンペーンも同時開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日5月18日（月）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいメインストーリーが追加されたことをお知らせいたします。

■メインストーリー18章追加！

導師一行の新たな冒険譚、新章が本日より公開！

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【18章 あらすじ】

初代導師ヴァルナは仲間たちが命を散らしていく事態の収束を目指し、

天樹十二聖「ファヴ」にその望みを託す。

鍛冶師のファヴは、自らが鍛えた剣を通じ子孫のキールへ干渉するが、

キールは、謎のアポクリュオン「テオマルク」と対峙。

導師たちはファヴが鍛え上げた「不殺の槍」を発見し、

神器「ロンギヌス」を覚醒させるが、事態は急変する――。

炎と煙の戦場に包まれた、

永劫の誓いを果たすメインシナリオ第18章が、ついに開幕！

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18章に登場する新たなSSR魂友ファヴとSSR神器ロンギヌスが登場するガチャや、新章追加記念としたお得なパック販売がそれぞれ期間限定で登場！ 新章に登場する新たなキャラクターたちをぜひお見逃しなく！

【開催期間】5月18日（月）メンテナンス終了後～6月5日（金）23:59まで

▼SSR魂友ファヴ

▼SSR神器ロンギヌス

■18章追加キャンペーン開催！

18章追加を記念とした様々なキャンペーンが開催！

ストーリークエストやトレーニングルームのドロップ率2倍、AP消費がお得になるクエスト促進に原神石や上位育成アイテムが入手できる期間限定ミッション、その他にSTEP4で未所持SSR1体確定のステップアップガチャや様々なおまけがお得に付いた期間限定パックなど、キャンペーン期間中はぜひプレイしてみてください。

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga