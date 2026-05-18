Antec、インフィニティミラーデザインの120 mm ARGBファン「Infinity Matrix 120 ARGB」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、幅広28 mm厚のフレームによって大風量を実現、合わせ鏡をイメージしたインフィニティミラーデザインの120 mm ARGBファンAntec Infinity Matrix 120 ARGBを2026年5月16日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Infinity Matrix 120 ARGB
Infinity Matrix 120 ARGBは幅広28 mm厚のフレームによって大風量を実現した120 mmのARGBファンです。ファン中央部のARGBやサイドフレームのライティングがPC内部を簡単かつ華やかに彩り、PWM制御やデイジーチェーンによるアドレッサブルRGB制御、共振を抑制するゴムにより、様々なシステムに対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349472/images/bodyimage1】
◆Infinity Matrix 120 ARGB 製品特徴
・デュアルケーブルデザイン
独立したデュアルケーブル設計によりPWM制御やARGBのデイジーチェーン制御を最小限の配線に集約し、ケースの美観や最適なエアフローを実現します。
・共振を抑制するラバーパッド
ファンマウントの四隅には、共振を抑制するラバーパッドを備えています。フレーム接触面とファンの間にゴムでクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。
・高い冷却性能と静音性
ファンの厚さを28 mmに増やすことで最大46.43CFMの風量を実現、低回転でも十分なエアフローが確保し、低ノイズで動作させることが可能です。
【発売詳細】
◆型番
IM 120 ARGB
IM 120 ARGB White
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-infinity-matrix-120-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Infinity-Matrix-120.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Infinity Matrix 120 ARGB
Infinity Matrix 120 ARGBは幅広28 mm厚のフレームによって大風量を実現した120 mmのARGBファンです。ファン中央部のARGBやサイドフレームのライティングがPC内部を簡単かつ華やかに彩り、PWM制御やデイジーチェーンによるアドレッサブルRGB制御、共振を抑制するゴムにより、様々なシステムに対応します。
◆Infinity Matrix 120 ARGB 製品特徴
・デュアルケーブルデザイン
独立したデュアルケーブル設計によりPWM制御やARGBのデイジーチェーン制御を最小限の配線に集約し、ケースの美観や最適なエアフローを実現します。
・共振を抑制するラバーパッド
ファンマウントの四隅には、共振を抑制するラバーパッドを備えています。フレーム接触面とファンの間にゴムでクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。
・高い冷却性能と静音性
ファンの厚さを28 mmに増やすことで最大46.43CFMの風量を実現、低回転でも十分なエアフローが確保し、低ノイズで動作させることが可能です。
【発売詳細】
◆型番
IM 120 ARGB
IM 120 ARGB White
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-infinity-matrix-120-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Infinity-Matrix-120.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
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TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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E-mail: pr@links.co.jp
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