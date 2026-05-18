【クロノヴァ×神戸元町ドリア】大阪５店舗限定でコラボ企画開催！　5月30日(土)～6月14日(日)の期間限定でドリア、スイーツ、ドリンクのコラボメニュー５商品を販売

株式会社サンマルクグリル

株式会社サンマルクグリル（本社：京都府京都市、代表取締役社長：山内智央）は、運営する「神戸元町ドリア」の大阪の一部店舗限定で、2.5次元アイドルグループの「クロノヴァ」とのコラボメニューを期間限定で販売いたします。

～神戸元町ドリアについて～

「神戸元町ドリア」は、サンマルクグリルが運営するドリア専門店です。モッツァレラチーズ、ラクレットチーズ、パルメザンチーズ、ゴルゴンゾーラチーズなど様々なチーズを使用したドリアやグラタン、チーズフォンデュなどのチーズ料理をお楽しみ頂けます。専門店ならではの、とっておきのドリアをお楽しみください。ブランドや各メニューの紹介は、下のボタンからご確認くださいませ。

【公式HP】神戸元町ドリア :https://www.saint-marc-hd.com/doria/

～クロノヴァについて～

「クロノヴァ（Chrono▷◀Reverse）」は2024年3月に結成された2.5次元アイドルグループです。『対立』をコンセプトに、メンバーが互いに切磋琢磨しながら活動中。新鋭の2.5次元アイドルとして、急速にファンからの支持を集めています。

●コラボメニューについて

本企画は、クロノヴァのメンバー様の好物やイメージカラーをもとにメニューを開発いたしました。

また、コラボメニューをご注文されたお客様には、店舗でしか手に入らない「クロノヴァ」オリジナルノベルティをプレゼント！

神戸元町ドリアとクロノヴァの世界観をお楽しみくださいませ。

■かなめ

頭良くなりすぎかなめドリンク

890円（税込979円）

抹茶ミルクのまろやかなコクに、ブルーベリーの甘酸っぱさが重なり、ひと口ごとに表情を変える奥深い味わい。最後まで飽きることなく楽しめる一杯に仕上げました。

ブルーベリーの鮮やかな色合いと抹茶のグリーンが織りなすビジュアルも魅力のドリンクです。

※本メニューをお召し上がりいただくことによる、知能向上等の効能については保証いたしかねます。

■甘夢れむ

もう1杯いけちゃう！甘夢のスッキリピーチティー

890円（税込979円）

スッキリとしたアイスティーに、くちどけなめらかなフローズンピーチをたっぷり加え、爽やかに仕上げました。

白桃の甘みと紅茶の香りで、ひと口飲めば、甘い夢のようなやさしい時間を過ごせること間違いなしです。

■しゃるろ

~今日はチートデイ~どれだけ食べてもゼロカロリーなんだ！！

2,200円（税込2,420円）

ジューシーな唐揚げにとろ～り溶けた濃厚なチーズソースとバジルソースが絡み合い、ひと口で広がる満足感。ドリアの上にはラクレットチーズとパルメザンチーズをかけ、香りと旨みが楽しめます。

背徳感とご褒美感を味わえる、食べ応えたっぷりのドリアです！

※本メニューは0kcalではございません。

■しの

おいしいの！！！

2,200円（税込2,420円）

熱々で、旨みがぎゅっと詰まったキーマカレーをたっぷり使用した特製ドリア。

香ばしく焼き上げたハンバーグにとろけるチーズを重ね、中央の温泉たまごを割れば黄身がとろ～り広がり、まろやかさとコクが一気に加速！

スパイスの香りと濃厚な旨みで、最後の一口まで食欲を掻き立てます。

■うるみや

うるみやが大好きなチーズケーキ

1,390円（税込1,529円）

猫をイメージした愛らしい盛り付けの特別な一皿。

なめらかなチーズケーキに、マスカルポーネホイップと濃厚なバニラアイスを添え、ほろ苦いビターカラメルソースが奥行きのある味わいを演出します。

見た目も味わいも楽しめる、コラボならではのデザートをご堪能下さい。

ノベルティについて

コラボメニューご注文のお客様限定で、クロノヴァのメンバー様がデザインされた「食券風カード」と「フードピック」をプレゼント！店舗でしか手に入らないオリジナルノベルティをお楽しみください。

・食券風カードは、ランダムでのお渡しとなります。

・フードピックはコラボメニューとクロノヴァのメンバー様を一組にしてお渡しいたします。

食券風カード（一例）フードピック

【クロノヴァ×神戸元町ドリア コラボメニュー実施情報】

期間：2026年5月30日(土)～6月14日(日)

店舗：神戸元町ドリア 大阪エリアの一部店舗

なんばパークス店／天王寺MIO店／リンクス梅田店／あべのハルカスダイニング店／阪急32番街店

※ユニバーサル・シティウォーク大阪店は対象外です

株式会社サンマルクグリル

本社所在地

〒600-8008

京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8

京都三井ビル4階



Tel.075-330-7309



●神戸元町ドリア ブランドHP

https://www.saint-marc-hd.com/doria/